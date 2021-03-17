快訊

嘉義何明德行善團善款帳戶達9.18億 千萬疑轉投資2人交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義山城紫爆了！2021「瑞里紫藤花季」26處賞花點一半盛開中　今年還有2D紫藤杯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／阿喜紫藤提供、瑞里茶壺民宿
圖／阿喜紫藤提供瑞里茶壺民宿

如果說北部有全台最大「淡水紫藤花園」，那中南部最具代表性的紫藤花海，必屬嘉義瑞里。2021「瑞里紫藤花季」即日開跑，每年3月至4月的花期，瑞里都會披上神秘色系，化作紫色山城，今年比以往更多朝聖地，目前26處已有13個景點已絕美綻放，花控快把握最佳觀賞期出發！

圖／阿喜紫藤提供
圖／阿喜紫藤提供

「2021瑞里紫藤花季」共有26個景點可以暢遊，其中隱身山上的「阿喜紫藤」種有年資達31歲的紫藤樹，老宅配老樹十分好拍。為維護賞花品質，「阿喜紫藤」採全預約制、不對外開放參觀，每天限60位下午茶、18位住宿者入園，山景配良好花況讓其人氣爆發，3月份下午茶時段目前已近乎爆滿。

圖／瑞里茶壺民宿
圖／瑞里茶壺民宿

而紫藤花海代表性地標「瑞里茶壺民宿」近兩日爆量盛開中，官方預計本週為最佳花期，無償開放民眾賞花，夜間紫藤場景亦是該地點的一大特色。另外盛開中的亮點還有「幼葉林餐廳」、「遇見彩虹生態村」、「瑞里國小」、「瑞里社區活動中心」等，大家可關注慢遊嘉義臉書專頁更新的最新花況決定造訪地點。

圖／慢遊嘉義臉書專頁
圖／慢遊嘉義臉書專頁

值得一提的是，嘉義縣文觀局去年於「瑞里源興宮廣場」設置3公尺高「騰空紫藤杯花瀑」裝置藝術，今年走2D漫畫路線，設有「2D夢幻紫藤杯」造景，讓大家穿越可愛的卡通世界，想打卡可別錯過啦。

圖／慢遊嘉義臉書專頁
圖／慢遊嘉義臉書專頁

延伸閱讀：

傾瀉而下的花瀑！彰化最壯觀「彩色瀑布」、嘉義「九重葛捧花」2處超狂拍法快收

都市內的仙人掌花園！台中綠洲秘境「清水模建築＋沙漠造景」洗版IG

紫藤花 嘉義旅遊 賞花 阿里山 美景

相關新聞

嘉義山城紫爆了！2021「瑞里紫藤花季」26處賞花點一半盛開中　今年還有2D紫藤杯

如果說北部有全台最大「淡水紫藤花園」，那中南部最具代表性的紫藤花海，必屬嘉義瑞里。2021「瑞里紫藤花季」即日開跑，每年3月至4月的花期，瑞里都會披上神秘色系，化作紫色山城，今年比以往更多朝聖地，目前

台南「漁光島藝術節」3/27封島開跑！12件藝術作品＋海島市集，還能海邊觀星、輕旅行

台南人最期待已久的絕美「漁光島藝術節」即將於3/27重磅登場！最新「2021漁光島藝術節」以「安棲之嶼」為主題，邀請12組藝術家團隊將作品與沙灘、樹林、夕陽完美融合，盼讓民眾徜徉療癒之境。即日起大家可

隱身「台版大峽谷」的粉紫色秘境！雲林麝香木花海滿開　健行美拍兼得

號外號外！雲林古坑近期除了有「最美土地公廟」可欣賞麝香木花海，原來附近還有一處隱藏版「粉紫色峽谷」，只要步行15至20分鐘，即可沐浴在淡紫色風景，賞花之餘還能健行運動，順便吸收芬多精，簡直是最佳景點！

誰說雲林無聊！草嶺「夢幻紫仙境」超好拍　淡紫色麝香木唯美盛開

全台都有花可追！被網友冠上無聊縣市的「雲林」迎來了平反的機會，日前古坑草嶺縣道沿路開滿了麝香木，淡紫色花海猶如迷你仙境，成為新興美拍亮點，照片曝光後吸引許多人前去一睹特色美景。 這處麝香木景致位

台南也有「台版吳哥窟」秘境！南部2處免門票廟宇　斑駁古城、鐘乳石洞秒出國

疫情期間無法隨意出國，但也讓國人有更多時間可以留在本土支持國旅，更順勢發掘了許多媲美國外的台灣景點。今天要為大家特搜南部2處「台版吳哥窟」...

最美烤肉店無誤！台南最新「無邪燒肉」試營運採全預約制，9折優惠成大肉控先衝

台南成功大學路上近期新開了一家餐廳，精緻裝潢讓人乍看之下以為是高級日本料理店，實則卻是家燒肉店，充斥反轉魅力，照片與消息一出立馬掀起網友熱議。這家燒肉專賣店目前開放試營運，截至3/15預約才吃得到，亦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。