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嘉義山城紫爆了！2021「瑞里紫藤花季」26處賞花點一半盛開中 今年還有2D紫藤杯
如果說北部有全台最大「淡水紫藤花園」，那中南部最具代表性的紫藤花海，必屬嘉義瑞里。2021「瑞里紫藤花季」即日開跑，每年3月至4月的花期，瑞里都會披上神秘色系，化作紫色山城，今年比以往更多朝聖地，目前26處已有13個景點已絕美綻放，花控快把握最佳觀賞期出發！
「2021瑞里紫藤花季」共有26個景點可以暢遊，其中隱身山上的「阿喜紫藤」種有年資達31歲的紫藤樹，老宅配老樹十分好拍。為維護賞花品質，「阿喜紫藤」採全預約制、不對外開放參觀，每天限60位下午茶、18位住宿者入園，山景配良好花況讓其人氣爆發，3月份下午茶時段目前已近乎爆滿。
而紫藤花海代表性地標「瑞里茶壺民宿」近兩日爆量盛開中，官方預計本週為最佳花期，無償開放民眾賞花，夜間紫藤場景亦是該地點的一大特色。另外盛開中的亮點還有「幼葉林餐廳」、「遇見彩虹生態村」、「瑞里國小」、「瑞里社區活動中心」等，大家可關注慢遊嘉義臉書專頁更新的最新花況決定造訪地點。
值得一提的是，嘉義縣文觀局去年於「瑞里源興宮廣場」設置3公尺高「騰空紫藤杯花瀑」裝置藝術，今年走2D漫畫路線，設有「2D夢幻紫藤杯」造景，讓大家穿越可愛的卡通世界，想打卡可別錯過啦。
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