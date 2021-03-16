台南「漁光島藝術節」3/27封島開跑！12件藝術作品＋海島市集，還能海邊觀星、輕旅行

台南人最期待已久的絕美「漁光島藝術節」即將於3/27重磅登場！最新「2021漁光島藝術節」以「安棲之嶼」為主題，邀請12組藝術家團隊將作品與沙灘、樹林、夕陽完美融合，盼讓民眾徜徉療癒之境。即日起大家可陸續報名一系列小島活動，包含夜間觀星、漁光小旅行、工作坊及森林餐桌等，開幕日當天還可欣賞音樂表演，勢必讓大家陶醉於漁光島獨特風情。

《筌屋》模擬圖。圖／台南市文化局提供

「2021漁光島藝術節」此屆展覽共邀請12組藝術家，包含阿部乳坊、何采柔、徐婷、范承宗、南藝大建築所Group B團隊、禹禹工作室、建築師石昭永、蔡筱淇及日本藝術家吉川公野雙人組、邱承宏、陳建智、曾靖婷、設計師Ali Chen、漁光國小學生等，為漁光島創作12件作品，結合在地大自然環境，大大貼合「療癒」理念。

《海的耳語》作品模擬圖。圖／台南市文化局提供

除了值得期待的展出成品，展期每個週末可至「漁光島T字路口」，爽逛在地居民參與的「漁光海島市集」，另外還有台南在地特色商家打造的「森與花の市集」，而開幕當天還可欣賞I Mean Us樂團及音樂詩人雷光夏表演，滿足視聽覺享受。

圖／2021漁光島藝術節臉書專頁

而2021漁光島藝術節也特別規劃了多項活動，報名資訊即日起將接續公佈於官方臉書，首波釋出「漁光小旅行」，讓民眾可以聽島民說故事、穿梭秘境，來場在地文化小旅行。而「夜間獨白海邊觀星」將會有專業導覽員帶領大家進行夜間星空導覽行程，在島嶼上浪漫賞星；獨一無二森林主題餐桌「森之饗宴」則分為法式甜點與西西里義式風情鮮食計畫，後者由旅居義大利主廚掌廚，搭配島嶼食材及花藝，營造最佳海島風味。

圖／2021漁光島藝術節臉書專頁

提醒大家，藝術節展期每日10:00至18:00為封島時間，漁光大橋入口禁止汽、機車進入，僅開放接駁車、當地居民、當地商家及公務用車通行，一般遊客可搭乘免費接駁專車，或選擇步行進入漁光島。3/27至4/18期間，不妨找個空檔，到小島秘境休憩吧。

2021漁光島藝術節

地點：台南市安平區漁光路114號（漁光島月牙灣）；展期：3/27至4/18

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