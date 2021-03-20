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雲林「最美土地公廟」！草嶺公路新秘境 粉紫色麝香木浪漫滿開
春日裡除了有紫藤花、錫葉藤等熱門紫色花海外，雲林的草嶺公路上還有一片粉紫色的「麝香木」低調滿開，粉紫色的麝香木在一片翠綠的山林中更顯迷人吸睛，隨手一拍都是夢幻的美照，近看粉紫色毛茸茸的外型更是可愛，走近便有一股獨特香氣撲鼻而來，麝香木的味道有點像是迷迭香和薄荷香氣的混合，平日也會被用在做薰香時使用。
這處麝香木新秘境位在雲林草嶺公路149甲縣道30公里及33公里處，夢幻花海沿著福山宮土地公廟周圍綻放，麝香木毛茸茸可愛迷人的外型，比起其他常見的紫色花海，顯得加倍唯美又浪漫，也難怪此處會被戲稱為台灣「最美土地公廟」！
而麝香木的花期一般落在2月至4月份左右，最高能夠長到3米，這處祕境的範圍雖然不大，但花朵開的相當茂密且花況極好，預計3月中旬左右為麝香木的最佳賞花期，想要一睹這奇異粉紫色秘境的民眾可要把握時機！
地址：雲林縣古坑鄉149甲縣道30~33公里處
停車資訊：兩處土地公廟、路邊停車
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