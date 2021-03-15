隱身「台版大峽谷」的粉紫色秘境！雲林麝香木花海滿開　健行美拍兼得

號外號外！雲林古坑近期除了有「最美土地公廟」可欣賞麝香木花海，原來附近還有一處隱藏版「粉紫色峽谷」，只要步行15至20分鐘，即可沐浴在淡紫色風景，賞花之餘還能健行運動，順便吸收芬多精，簡直是最佳景點！

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這個秘境隱身在「台版大峽谷」之稱的「萬年峽谷」內，若想一睹麝香木美景需要爬一段山路，步道延綿但整齊好走，最快15分鐘抵達。萬年峽谷位於古坑草嶺風景區，以鬼斧神工的自然景觀聞名，站在觀景平台上也可眺望獨特的峽谷及河床地景，如今恰逢花期，意外為這裡披上彩色外衣，化作一幅迷人風光。

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提醒大家遊賞止於步道即可，切勿再往下擅闖水域，以免發生危險或違法受罰鍰。而萬年峽谷的車道施工中，大家可透過旁邊的臨時道路通行，但務必注意安全並遵守交通規則。而峽谷花海距離草嶺公路上的花墻不遠，近期不妨趁著花期一併安排順遊，沿著149甲縣道收穫美照。

萬年峽谷

地址：雲林縣古坑鄉草嶺村149甲縣道

座標：23.60121, 120.66556

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