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誰說雲林無聊！草嶺「夢幻紫仙境」超好拍　淡紫色麝香木唯美盛開

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lineva0615授權、IG@sunlightbai授權
圖／IG@lineva0615授權IG@sunlightbai授權

全台都有花可追！被網友冠上無聊縣市的「雲林」迎來了平反的機會，日前古坑草嶺縣道沿路開滿了麝香木，淡紫色花海猶如迷你仙境，成為新興美拍亮點，照片曝光後吸引許多人前去一睹特色美景

圖／IG@lineva0615授權
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這處麝香木景致位於雲林草嶺公路149甲33K處，怒放的紫色花穗開得密集、綠葉少，形成一片隨拍隨美的夢幻花墻。若擔心錯過此戀愛系新據點，只要仔細找找土地公廟，就能確認順利抵達囉！現場土地公廟被滿開的麝香木圍繞，也因此讓其獲得「最美土地公廟」的美譽呢。

圖／IG@sunlightbai授權
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麝香木別稱為粉紅到手香、茴藿香，有薰香驅蟲的用途，花期一般落在2至4月，目前為絕佳花況，棵棵耀眼。但部落客也溫馨提醒，景點範圍並不大，所以專程跑去的可不要因小區域而過於失望啦。另外，遊客別忘了垃圾不落地，更別為拍照隨意攀折花木，才能讓此免費秘境得以長存。

座標：23.601735, 120.686977

圖／IG@lineva0615授權
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雲林旅遊 秘境 美景 花海 賞花

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