最美烤肉店無誤！台南最新「無邪燒肉」試營運採全預約制，9折優惠成大肉控先衝

台南成功大學路上近期新開了一家餐廳，精緻裝潢讓人乍看之下以為是高級日本料理店，實則卻是家燒肉店，充斥反轉魅力，照片與消息一出立馬掀起網友熱議。這家燒肉專賣店目前開放試營運，截至3/15預約才吃得到，亦可享9折優惠，超適合在地人把握首波好康嚐鮮去。

圖／無邪燒肉臉書專頁

圖／無邪燒肉臉書專頁

擁有絕美店裝的本尊，為台南最新登場的「無邪燒肉」，即日起至3/15試營運，開張初期採全預約制，並祭出9折優惠，期盼饕客用餐之餘也不吝指教。店內整體以木質色系及純白瓷磚為主設計，暖黃燈光也大大提升質感氛圍，其中最吸睛的莫過於吧檯烤肉區，大家不僅能在最美燒肉店烤肉，一時興起也能隨時點杯酒、小酌暢聊。

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圖／無邪燒肉臉書專頁

現場也設有2人桌、4人桌、6人桌等，三五好友聚餐也沒問題。而餐點部分國產豬肉通通200原內可享用、牛肉單點價位介於180至780元，另有雞肉、羊肉、海鮮，還有一般燒肉店少見的櫻桃鴨胸，全方面滿足肉控。搭配鄰近成功大學校區的絕佳便利位置，未來有望成為聚會新據點。

圖／無邪燒肉臉書專頁

無邪燒肉

地址：台南市東區大學路西段37號

營業時間：17:30-24:00 (每週一公休，16:00起接受電話預約）

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