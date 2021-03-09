聽新聞
test
0:00 / 0:00

最美烤肉店無誤！台南最新「無邪燒肉」試營運採全預約制，9折優惠成大肉控先衝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／無邪燒肉臉書專頁
圖／無邪燒肉臉書專頁

台南成功大學路上近期新開了一家餐廳，精緻裝潢讓人乍看之下以為是高級日本料理店，實則卻是家燒肉店，充斥反轉魅力，照片與消息一出立馬掀起網友熱議。這家燒肉專賣店目前開放試營運，截至3/15預約才吃得到，亦可享9折優惠，超適合在地人把握首波好康嚐鮮去。

圖／無邪燒肉臉書專頁
圖／無邪燒肉臉書專頁

圖／無邪燒肉臉書專頁
圖／無邪燒肉臉書專頁

擁有絕美店裝的本尊，為台南最新登場的「無邪燒肉」，即日起至3/15試營運，開張初期採全預約制，並祭出9折優惠，期盼饕客用餐之餘也不吝指教。店內整體以木質色系及純白瓷磚為主設計，暖黃燈光也大大提升質感氛圍，其中最吸睛的莫過於吧檯烤肉區，大家不僅能在最美燒肉店烤肉，一時興起也能隨時點杯酒、小酌暢聊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／無邪燒肉臉書專頁
圖／無邪燒肉臉書專頁

現場也設有2人桌、4人桌、6人桌等，三五好友聚餐也沒問題。而餐點部分國產豬肉通通200原內可享用、牛肉單點價位介於180至780元，另有雞肉、羊肉、海鮮，還有一般燒肉店少見的櫻桃鴨胸，全方面滿足肉控。搭配鄰近成功大學校區的絕佳便利位置，未來有望成為聚會新據點。

圖／無邪燒肉臉書專頁
圖／無邪燒肉臉書專頁

無邪燒肉

地址：台南市東區大學路西段37號

營業時間：17:30-24:00 (每週一公休，16:00起接受電話預約）

延伸閱讀：

拿坡里「披薩現省120元」、必勝客「買大送大」加35元再送小披薩！2大快餐優惠

「白色情人節」5家餐飲優惠！30元喝不要對我尖叫、5折吃晶華Buffet

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

台南美食

相關新聞

最美烤肉店無誤！台南最新「無邪燒肉」試營運採全預約制，9折優惠成大肉控先衝

台南成功大學路上近期新開了一家餐廳，精緻裝潢讓人乍看之下以為是高級日本料理店，實則卻是家燒肉店，充斥反轉魅力，照片與消息一出立馬掀起網友熱議。這家燒肉專賣店目前開放試營運，截至3/15預約才吃得到，亦

紅到日本！激推台南「珍珠焦糖布丁」一天只賣5小時，還有髒髒奶蓋可可好罪惡

也許珍珠與布丁是台灣再正常不過的甜點配料，但可能一定沒有想過「黑糖珍珠鋪滿在布丁上」，這家位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁好罪惡，讓人一吃就愛上，日前還紅到日本，在日本仙台也吃得到！

新秘境更好拍！嘉義大林「3公里黃金花廊」滿開，近距離賞黃花風鈴木

3月份吹起的金黃旋風日漸強烈，嘉義各處「黃金風鈴木」隧道都盛開得亮眼，除了早前爆紅的「台林橋堤防」，部落客花吃團發掘了一處隱身大林的新秘境，同樣可近距離搶拍浪漫花海，且延綿不絕的花道更長，花控們快趁著

新景點！「嘉義市立博物館」睽違2年開放　全館融入交趾陶、諸羅歷史

城市博物館就是城市的最佳代言人，位於文化中心園區的嘉義市立博物館，歷時2年以全新視角重新開放，不僅具博物館的3大功能：凝聚市民、教育並傳遞美學、提供休閒場域，也成為外來觀光客最直接了解這座城市的管道。

八掌溪畔金光閃耀！ 嘉義「黃金風鈴花」滿滿盛開 週末賞花動作要快

udn走跳旅遊／布魯 忽然覺得，今年接踵而至的花況讓人措手不及。年初梅花雖然晚開，但盛開後人們還在回味那踏雪尋梅的趣味時，河津櫻八重櫻紅粉佳人卻已經嫣紅處處，把天南地北都妝點得繽紛動人。而櫻花還在接

嘉義伴手禮推薦！南馨雪花餅、方塊吐司、福義軒…10家必買名產必收

來到嘉義一趟，吃火雞肉飯和林聰明砂鍋魚頭是必備行程，吃完還覺得意猶未盡嗎？沒關係～小編本篇要向你介紹嘉義伴手禮，讓你把嘉義美食帶回家之餘，也能當年節禮品分享給家人朋友！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。