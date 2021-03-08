快訊

大學淪血汗？ 台大教授1周上8小時課 還要寫論文拚升等

LINE Pay當機致歉 已要求一卡通儘速排除障礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅到日本！激推台南「珍珠焦糖布丁」一天只賣5小時，還有髒髒奶蓋可可好罪惡

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁讓人一吃就愛上。 圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁讓人一吃就愛上。 圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

也許珍珠與布丁是台灣再正常不過的甜點配料，但可能一定沒有想過「黑糖珍珠鋪滿在布丁上」，這家位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁好罪惡，讓人一吃就愛上，日前還紅到日本，在日本仙台也吃得到！

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

「壽sweet奶茶專賣」有別於其他食物品牌有自己的品牌故事，強調「沒有故事背景襯托，只有職人手搖精神」，工業黑色的質地與木紋結帳吧檯的佈置，有種低調日式的文青氣息，再配上紅色「壽」字的搶眼招牌，放眼望去絕對會被吸引目光，另外更具特色的是一天只賣5小時，完全獨樹一格。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

至於人氣必吃的「珍珠焦糖布丁」堅持每日現做，把濃郁滑順的焦糖布丁與熬煮的黑糖珍珠做了完美結合，不論單吃布丁或珍珠都能感受到滿滿的幸福滋味，不過值得注意的是，由於每日限量供應，每每一推出很快就賣光，若想嚐鮮的消費者，建議提早前往或電話預訂，以免向隅。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

這一碗很可以！位於台南市區內的這間「壽sweet奶茶專賣」，雖主要提供各式鮮奶、純茶飲品，不過必吃的是每日限量的「珍珠焦糖布丁」，光是滿滿的珍珠就超罪惡，搭配手工古早味布丁及帶有著焦糖香氣的糖水，讓人一口接一口停不下來，絕對要搶吃。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

壽sweet奶茶專賣

台灣總店

製所位址：台南市中西區郡西路75號

下午1點至晚間6點

日本仙台店

製所位址：宮城県仙台市青葉区一番町3-1-15

營業時間：早上11點至晚上7點

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專
圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

延伸閱讀：

桃園「巨無霸」早午餐只要155元， 再送咖啡紅茶＋濃湯免費喝

貓奴們注意！日本名古屋「貓咪吐司」快閃信義誠品　「斑馬紋限定口味」全台獨家

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

奶茶 文青 必吃 古早味 甜點

相關新聞

紅到日本！激推台南「珍珠焦糖布丁」一天只賣5小時，還有髒髒奶蓋可可好罪惡

也許珍珠與布丁是台灣再正常不過的甜點配料，但可能一定沒有想過「黑糖珍珠鋪滿在布丁上」，這家位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁好罪惡，讓人一吃就愛上，日前還紅到日本，在日本仙台也吃得到！

新秘境更好拍！嘉義大林「3公里黃金花廊」滿開，近距離賞黃花風鈴木

3月份吹起的金黃旋風日漸強烈，嘉義各處「黃金風鈴木」隧道都盛開得亮眼，除了早前爆紅的「台林橋堤防」，部落客花吃團發掘了一處隱身大林的新秘境，同樣可近距離搶拍浪漫花海，且延綿不絕的花道更長，花控們快趁著

新景點！「嘉義市立博物館」睽違2年開放　全館融入交趾陶、諸羅歷史

城市博物館就是城市的最佳代言人，位於文化中心園區的嘉義市立博物館，歷時2年以全新視角重新開放，不僅具博物館的3大功能：凝聚市民、教育並傳遞美學、提供休閒場域，也成為外來觀光客最直接了解這座城市的管道。

八掌溪畔金光閃耀！ 嘉義「黃金風鈴花」滿滿盛開 週末賞花動作要快

udn走跳旅遊／布魯 忽然覺得，今年接踵而至的花況讓人措手不及。年初梅花雖然晚開，但盛開後人們還在回味那踏雪尋梅的趣味時，河津櫻八重櫻紅粉佳人卻已經嫣紅處處，把天南地北都妝點得繽紛動人。而櫻花還在接

嘉義伴手禮推薦！南馨雪花餅、方塊吐司、福義軒…10家必買名產必收

來到嘉義一趟，吃火雞肉飯和林聰明砂鍋魚頭是必備行程，吃完還覺得意猶未盡嗎？沒關係～小編本篇要向你介紹嘉義伴手禮，讓你把嘉義美食帶回家之餘，也能當年節禮品分享給家人朋友！

嘉義台林橋「1公里金黃大道」搶先爆開！4處黃花風鈴木景點特搜

整個2月都在被全台各地粉嫩櫻花洗版嗎？已成功追櫻的人，3月可以換換口味，搶拍季節限定的黃花隧道啦！作為賞花聖地的嘉義，近日陸續吹起黃金旋風，今日為大家介紹4處「黃花風鈴木」景點，其中一處聖地趁著連假已

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。