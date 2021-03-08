聽新聞
test
0:00 / 0:00
紅到日本！激推台南「珍珠焦糖布丁」一天只賣5小時，還有髒髒奶蓋可可好罪惡
也許珍珠與布丁是台灣再正常不過的甜點配料，但可能一定沒有想過「黑糖珍珠鋪滿在布丁上」，這家位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁好罪惡，讓人一吃就愛上，日前還紅到日本，在日本仙台也吃得到！
「壽sweet奶茶專賣」有別於其他食物品牌有自己的品牌故事，強調「沒有故事背景襯托，只有職人手搖精神」，工業黑色的質地與木紋結帳吧檯的佈置，有種低調日式的文青氣息，再配上紅色「壽」字的搶眼招牌，放眼望去絕對會被吸引目光，另外更具特色的是一天只賣5小時，完全獨樹一格。
至於人氣必吃的「珍珠焦糖布丁」堅持每日現做，把濃郁滑順的焦糖布丁與熬煮的黑糖珍珠做了完美結合，不論單吃布丁或珍珠都能感受到滿滿的幸福滋味，不過值得注意的是，由於每日限量供應，每每一推出很快就賣光，若想嚐鮮的消費者，建議提早前往或電話預訂，以免向隅。
這一碗很可以！位於台南市區內的這間「壽sweet奶茶專賣」，雖主要提供各式鮮奶、純茶飲品，不過必吃的是每日限量的「珍珠焦糖布丁」，光是滿滿的珍珠就超罪惡，搭配手工古早味布丁及帶有著焦糖香氣的糖水，讓人一口接一口停不下來，絕對要搶吃。
壽sweet奶茶專賣
台灣總店
製所位址：台南市中西區郡西路75號
下午1點至晚間6點
日本仙台店
製所位址：宮城県仙台市青葉区一番町3-1-15
營業時間：早上11點至晚上7點
延伸閱讀：
．桃園「巨無霸」早午餐只要155元， 再送咖啡紅茶＋濃湯免費喝
．貓奴們注意！日本名古屋「貓咪吐司」快閃信義誠品 「斑馬紋限定口味」全台獨家
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言