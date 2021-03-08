紅到日本！激推台南「珍珠焦糖布丁」一天只賣5小時，還有髒髒奶蓋可可好罪惡

也許珍珠與布丁是台灣再正常不過的甜點配料，但可能一定沒有想過「黑糖珍珠鋪滿在布丁上」，這家位於台南中西區的「壽sweet奶茶專賣」除了販售各式手作茶飲與鮮奶，最為人氣商品的就是「珍珠焦糖布丁」，滿滿黑糖珍珠搭配焦糖布丁好罪惡，讓人一吃就愛上，日前還紅到日本，在日本仙台也吃得到！

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

「壽sweet奶茶專賣」有別於其他食物品牌有自己的品牌故事，強調「沒有故事背景襯托，只有職人手搖精神」，工業黑色的質地與木紋結帳吧檯的佈置，有種低調日式的文青氣息，再配上紅色「壽」字的搶眼招牌，放眼望去絕對會被吸引目光，另外更具特色的是一天只賣5小時，完全獨樹一格。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

至於人氣必吃的「珍珠焦糖布丁」堅持每日現做，把濃郁滑順的焦糖布丁與熬煮的黑糖珍珠做了完美結合，不論單吃布丁或珍珠都能感受到滿滿的幸福滋味，不過值得注意的是，由於每日限量供應，每每一推出很快就賣光，若想嚐鮮的消費者，建議提早前往或電話預訂，以免向隅。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

這一碗很可以！位於台南市區內的這間「壽sweet奶茶專賣」，雖主要提供各式鮮奶、純茶飲品，不過必吃的是每日限量的「珍珠焦糖布丁」，光是滿滿的珍珠就超罪惡，搭配手工古早味布丁及帶有著焦糖香氣的糖水，讓人一口接一口停不下來，絕對要搶吃。

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

壽sweet奶茶專賣

台灣總店

製所位址：台南市中西區郡西路75號

下午1點至晚間6點

日本仙台店

製所位址：宮城県仙台市青葉区一番町3-1-15

營業時間：早上11點至晚上7點

圖／壽sweet奶茶專賣臉書粉專

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