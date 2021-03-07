新秘境更好拍！嘉義大林「3公里黃金花廊」滿開，近距離賞黃花風鈴木

3月份吹起的金黃旋風日漸強烈，嘉義各處「黃金風鈴木」隧道都盛開得亮眼，除了早前爆紅的「台林橋堤防」，部落客花吃團發掘了一處隱身大林的新秘境，同樣可近距離搶拍浪漫花海，且延綿不絕的花道更長，花控們快趁著滿開盛況出發。

圖／IG@3more_hi4授權

這處新景點位於大林陳井寮堤防，抵達目的地後走上斜坡，即可欣賞亮眼美景。整排盛放的黃花風鈴木，形成茂密黃金花廊，除了飽滿的花球，些許飄落的花瓣也增添了唯美氛圍。由於風偏大，若穿著裙子還可擺動裙擺，呈現另一款迷人畫面。

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值得一提的是，步道全長約3公里，還有不少階梯可以站，拍照方便性大大提升。目前陳井寮堤防花況極佳，持續開花中，若想搶拍最美花況可要把握這幾日啦！

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嘉義大林陳井寮堤防

座標：23.611207,120.407945

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