八掌溪畔金光閃耀！ 嘉義「黃金風鈴花」滿滿盛開 週末賞花動作要快

忽然覺得，今年接踵而至的花況讓人措手不及。年初梅花雖然晚開，但盛開後人們還在回味那踏雪尋梅的趣味時，河津櫻八重櫻紅粉佳人卻已經嫣紅處處，把天南地北都妝點得繽紛動人。而櫻花還在接力演出之際，洋紅風鈴花與黃金風鈴花也以其無比鮮艷的顏色歌頌春天。就在布魯才剛回神，黃金風鈴花的閃耀旋風，已經在嘉義市縣的八掌溪、牛稠溪、朴子溪吹拂而過。

今年因為春季乾旱，黃金風鈴花基於植物本能盛開，布魯在3/3利用空檔遊走八掌溪兩岸，風鈴花皆已滿開，花期最多只能撐到本週末(3/7)或上旬，想要賞花的朋友動作要快了。

八掌溪南岸親水路行嘉吊橋旁：在慈玄宮或行嘉吊橋旁防迅道路上的風鈴花已近尾聲，但仍有部分盛開中。

八掌溪北岸軍輝橋旁：由軍輝橋至彌陀映月橋的北岸堤防滿開中，今年增加堤防頂至堤坡下階梯斜坡設施，拍攝時更好取景。

八掌溪南岸仁義路一帶：由彌陀映月橋至忠義橋，由堤防南岸至仁義路整路都在滿開中。

嘉義另兩處黃金風鈴花道——太保溪南朴子溪風鈴道、民雄牛稠溪台林街堤防已過滿開期，但也仍有部分風鈴花可賞，太晚去就只能欣賞樹枝了。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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