快訊

未認外遇、婚變！ 福原愛2度聲明揭過夜原因

4子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家揭後果：會惹出大麻煩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八掌溪畔金光閃耀！ 嘉義「黃金風鈴花」滿滿盛開 週末賞花動作要快

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

忽然覺得，今年接踵而至的花況讓人措手不及。年初梅花雖然晚開，但盛開後人們還在回味那踏雪尋梅的趣味時，河津櫻八重櫻紅粉佳人卻已經嫣紅處處，把天南地北都妝點得繽紛動人。而櫻花還在接力演出之際，洋紅風鈴花與黃金風鈴花也以其無比鮮艷的顏色歌頌春天。就在布魯才剛回神，黃金風鈴花的閃耀旋風，已經在嘉義市縣的八掌溪、牛稠溪、朴子溪吹拂而過。

今年因為春季乾旱，黃金風鈴花基於植物本能盛開，布魯在3/3利用空檔遊走八掌溪兩岸，風鈴花皆已滿開，花期最多只能撐到本週末(3/7)或上旬，想要賞花的朋友動作要快了。

八掌溪南岸親水路行嘉吊橋旁：在慈玄宮或行嘉吊橋旁防迅道路上的風鈴花已近尾聲，但仍有部分盛開中。

八掌溪北岸軍輝橋旁：由軍輝橋至彌陀映月橋的北岸堤防滿開中，今年增加堤防頂至堤坡下階梯斜坡設施，拍攝時更好取景。

八掌溪南岸仁義路一帶：由彌陀映月橋至忠義橋，由堤防南岸至仁義路整路都在滿開中。

嘉義另兩處黃金風鈴花道——太保溪南朴子溪風鈴道、民雄牛稠溪台林街堤防已過滿開期，但也仍有部分風鈴花可賞，太晚去就只能欣賞樹枝了。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

｜櫻花專題｜

2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吊橋 賞花

相關新聞

八掌溪畔金光閃耀！ 嘉義「黃金風鈴花」滿滿盛開 週末賞花動作要快

udn走跳旅遊／布魯 忽然覺得，今年接踵而至的花況讓人措手不及。年初梅花雖然晚開，但盛開後人們還在回味那踏雪尋梅的趣味時，河津櫻八重櫻紅粉佳人卻已經嫣紅處處，把天南地北都妝點得繽紛動人。而櫻花還在接

嘉義伴手禮推薦！南馨雪花餅、方塊吐司、福義軒…10家必買名產必收

來到嘉義一趟，吃火雞肉飯和林聰明砂鍋魚頭是必備行程，吃完還覺得意猶未盡嗎？沒關係～小編本篇要向你介紹嘉義伴手禮，讓你把嘉義美食帶回家之餘，也能當年節禮品分享給家人朋友！

嘉義台林橋「1公里金黃大道」搶先爆開！4處黃花風鈴木景點特搜

整個2月都在被全台各地粉嫩櫻花洗版嗎？已成功追櫻的人，3月可以換換口味，搶拍季節限定的黃花隧道啦！作為賞花聖地的嘉義，近日陸續吹起黃金旋風，今日為大家介紹4處「黃花風鈴木」景點，其中一處聖地趁著連假已

沒車也能玩嘉義市！ 「嘉義公車一日遊」沿線景點美食大公開

遊歷整座嘉義市後，會發現它有著專屬的歷史韻味，獨具特色的古蹟、道地的傳統小吃、人文色彩的遊憩景點，這些都交織成知性又感性的嘉義風采。你還在等什麼？下個假期就去嘉義玩！

不只是圖書館！走進台南藝術殿堂打卡　懸空書頁、絕美天井階梯好潮

小時候對於圖書館的記憶，就是準備拼考試以及睡覺的地方，只要椅子舒適就好，但是現在圖書館不斷進化，一個比一個美，讓閱讀不再只是遨遊知識，陳列紙本的空間設計更融合年齡需求，更別說與所在的自然地景融合一塊，就是要讓人除了閱讀，更要流連忘返。

台南15大景點懶人包！古蹟、特色據點一次看，吃喝玩樂行程報你知

台南的觀光人數為六都第一，除了美食令人回味無窮，還有台南在地的古蹟、特色景點值得一去；對小編來說，台南是一個去了一次，很快就會想再去兩次、三次的地方，而且去幾次都不會膩呀～今天小編就來告訴大家台南怎麼玩吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。