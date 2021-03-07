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新景點！「嘉義市立博物館」睽違2年開放　全館融入交趾陶、諸羅歷史

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/Shan@ReadyGo
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編輯/Shan@ReadyGo

城市博物館就是城市的最佳代言人，位於文化中心園區的嘉義市立博物館，歷時2年以全新視角重新開放，不僅具博物館的3大功能：凝聚市民、教育並傳遞美學、提供休閒場域，也成為外來觀光客最直接了解這座城市的管道。

圖/嘉義市立博物館
圖/嘉義市立博物館

為了因應博物館轉型，嘉義市立博物館花了兩年重新改造，呼應最初建館的宗旨「嘉義人關心嘉義事」出發，再擴大為「嘉義人關心嘉義事、異鄉人探索嘉義市」之願景，重新定位為以「嘉義市」與「嘉義市在地特色」為主軸的城市博物館。

全館有三樓，分別展示不同主題，分有常設展和特展區，而屹立在博物館正中央的是名為「阿里山序曲」的櫻花樹，利用交趾陶、剪黏、馬賽克拼貼等技術，和屬於嘉義的元素及圖騰合而為一，精準地抓住整個博物館的精隨。

圖/Shan@ReadyGo
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位在一樓的兒童廳《探索嘉園》延續櫻花樹的意象，將入口做成樹洞的樣子，像是進入另個世界探索，在兒童廳裡的每個公仔，都有自己的故事和象徵，透過孩童視角搭配說故事的方式探索嘉義市的過去。

圖/Shan@ReadyGo
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圖/嘉義市立博物館
圖/嘉義市立博物館

二樓的《展望諸羅》入口等著的是山林的意象，梅花鹿、火車頭都是人們對嘉義的印象，還有著感應到有人進入就會緩緩前進的火車，開啟整個展覽的旅程。

圖/嘉義市立博物館
圖/嘉義市立博物館

經過月台會看到嘉義三鐵共構的示意模型，模型處處是驚喜，尤其熟悉嘉義的朋友，能從模型中看見整個嘉義的生活縮影，小火車也會緩緩的從阿里山開進嘉義市，在鳥瞰三鐵風光後再實際去體驗沿途風景，又將是全然不同的感受。

圖/Shan@ReadyGo
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二樓的另一端則是介紹了嘉義的庶民百態，精心還原各式場景，從傳統小吃攤、藥房、公園下的象棋，能感受到空間的立體感，並讓民眾身歷其境，拍出許多逗趣的照片，體驗嘉義不同的風貌。

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三樓則是將「嘉義是交趾陶的故鄉」這句話落實，空間裡除了展示各種交趾陶作品，還有小朋友最喜歡的互動區，透過移動裝置將在螢幕上看到的人物角色移到牆上投影、學習扮演不同廟尪仔的動作來獲得分數，都是將動態活動融入靜態知識的方式。

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最後在通往二樓的樓梯旁，有著開滿花的防護網「希望之河」，每朵綻放的花充分展現大膽、特別又不失優雅，期望如同河川的護網成為一條河流，帶給人順遂之感又充滿希望。

圖/Shan@ReadyGo
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整個嘉義市立博物館，將嘉義從過去到現在刻畫得栩栩如生，且保存的完整又有趣，想踏入一場時光旅行那就來這吧！

延伸閱讀>>原來嘉義這麼多好玩的！嘉義一日遊特色打卡路線

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