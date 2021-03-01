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嘉義台林橋「1公里金黃大道」搶先爆開！4處黃花風鈴木景點特搜

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權、FB網友Starry Sky授權、IG@3more_hi4授權
圖／IG@beckhamhong66授權FB網友Starry Sky授權IG@3more_hi4授權

整個2月都在被全台各地粉嫩櫻花洗版嗎？已成功追櫻的人，3月可以換換口味，搶拍季節限定的黃花隧道啦！作為賞花聖地的嘉義，近日陸續吹起黃金旋風，今日為大家介紹4處「黃花風鈴木」景點，其中一處聖地趁著連假已最先滿開炸裂，吸引大批民眾前往美拍，花控記得把握這波花期出發！

中南部3月掀起追黃花熱潮。圖／IG@sky660311授權
中南部3月掀起追黃花熱潮。圖／IG@sky660311授權

台林橋

台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@3more_hi4授權
台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@3more_hi4授權

近期最夯的主人公正是位於「台林橋堤防」往秀林村方向的黃花風鈴木。現場共有4條花道，金黃花球炸裂成延綿1公里的景觀，其中一條盛放得最為茂密，近距離拍攝超壯觀。這裡本為鮮少人前往的景點，但絕美花況消息一出，讓許多人都想親眼一睹夢幻景色，228連假立馬變身熱門打卡朝聖處。

台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@beckhamhong66授權
台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@beckhamhong66授權

台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@beckhamhong66授權
台林橋成為嘉義首波黃花風鈴木夯點。圖／IG@beckhamhong66授權

台林橋堤防座標：23.5105435_120.4782992

軍輝橋旁八掌溪堤防

軍輝橋最新花況。圖／FB網友Starry Sky授權
軍輝橋最新花況。圖／FB網友Starry Sky授權

嘉義坐擁許多黃花風鈴木的拍攝路段，像是嘉義軍輝橋旁、八掌溪堤岸正是每年的人氣必訪。目前該地的黃花風鈴木已悄然綻放，雖尚未全數大爆發，仍能化成一幅迷人景色，預計週末可賞見更為吸睛花況。

軍輝橋最新花況。圖／FB網友Starry Sky授權
軍輝橋最新花況。圖／FB網友Starry Sky授權

地點：軍輝橋八掌溪河畔周邊

朴子溪黃金風鈴木道

朴子溪黃花風鈴木初步盛開，最佳花況仍需要一段時間。圖／FB網友Starry Sky授權
朴子溪黃花風鈴木初步盛開，最佳花況仍需要一段時間。圖／FB網友Starry Sky授權

嘉義歷年最受歡迎的賞花景點正是位於嘉義太保的「朴子溪防汛道」，兩旁同樣種有延綿一公里的黃花風鈴木，巔峰時期絕對是全台最美黃金雨步道。備受期待的朴子溪目前還未滿開，民眾可隨時關注在地攝影好手分享的現況照，再決定出發市集。值得一提的是，市集周邊已設有些許攤位，成了名副其實的限定觀光景點。

地點：嘉義縣太保市嘉61鄉道往溪北村路（福興宮附近）

行嘉吊橋旁堤防

行嘉吊橋旁堤防2020花況。圖／林子授權
行嘉吊橋旁堤防2020花況。圖／林子授權

鄰近慈玄宮的行嘉吊橋旁堤防處，亦是著名的黃花風鈴木道必拍亮點。整條小徑種滿花樹，每逢3月花期滿開時化作浪漫金黃隧道，現階段正處於零星開花的狀態，大家可以先列入清單預備！

地點：行嘉吊橋旁堤防（慈玄宮附近）

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