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不只是圖書館！走進台南藝術殿堂打卡　懸空書頁、絕美天井階梯好潮

聯合新聞網 / 行遍天下
大廳的主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。
大廳的主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。

【圖／文：行遍天下】

小時候對於圖書館的記憶，就是準備拼考試以及睡覺的地方，只要椅子舒適就好，但是現在圖書館不斷進化，一個比一個美，讓閱讀不再只是遨遊知識，陳列紙本的空間設計更融合年齡需求，更別說與所在的自然地景融合一塊，就是要讓人除了閱讀，更要流連忘返。

　

乘著飛揚書頁遨翔閱讀世界　踏進超美的圖書館打卡去

今年1月啟用的台南市立圖書館新總館，由台、荷建築師團隊共同打造，採用銀級綠建築標準，並將舊時代的記憶以現代方式展現，連結台南的歷史與展望。

新總館打造一座結合閱讀、學習、休閒、藝文且適合全年齡使用的閱讀空間。
新總館打造一座結合閱讀、學習、休閒、藝文且適合全年齡使用的閱讀空間。

藝術空間、烹飪教室、獨立書店、咖啡館、Maker創客工廠⋯⋯這座多功能藝文殿堂，建築外觀靈感源自台南日常，金黃色格柵具有阻熱效果，紋路仿老屋花窗，由下而上出挑的結構讓寬闊的騎樓成為了可以遮陽避雨的最佳休閒空間。走進大廳，主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」，由英國藝術團隊保羅．考克斯基Paul Cocksedge創作，凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。

金黃色格柵設計，仿老屋窗花，有隔熱效果外也能展現舊時代記憶。（圖片來源：台南市立圖書館）
金黃色格柵設計，仿老屋窗花，有隔熱效果外也能展現舊時代記憶。（圖片來源：台南市立圖書館）

樓梯中的天井，要從上往下拍更有錯置感。
樓梯中的天井，要從上往下拍更有錯置感。

　

景點推薦

地址：台南市永康區康橋大道255號

電話：06-303-5855

網址：台南市立圖書館

營時：週二 ~ 週六08:30 ~ 21:00（週日至17:30閉館、週一休館）

　

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