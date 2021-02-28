台南15大景點懶人包！古蹟、特色據點一次看，吃喝玩樂行程報你知

台南的觀光人數為六都第一，除了美食令人回味無窮，還有台南在地的古蹟、特色景點值得一去；對小編來說，台南是一個去了一次，很快就會想再去兩次、三次的地方，而且去幾次都不會膩呀～今天小編就來告訴大家台南怎麼玩吧！

台南常見Q&A

1. 台南熱門景點推薦有哪些？

台南必去景點：漁光島、德陽艦園區、台南美術館、七股鹽山

2. 台南推薦美食有哪些？

來台南就是要吃美食，在國華街裡的阿松刈包、蜷尾家甘味處，去安平老街路上先吃碗文章牛肉湯、周氏蝦捲，走累了回到五妃街吃碗豆腐冰，晚上還能到花園夜市吃小點心，超滿足！

3. 台南行程可以怎麼排？

先吃碗牛肉湯再開始一天的行程，可以先到奇美博物館或是台南美術館走文藝路線，之後到安平樹屋、夕遊出張所走走，接近傍晚時可以選擇去漁光島看夕陽，晚上到海安路吃東西準備回家！

台南中西區景點

赤崁樓

赤崁樓。 圖／IG, greyhuang1222

赤崁樓就位於台南市區，且這裡曾是台灣的商業中心，從小歷史課本讀到荷蘭時期一定會讀到的「普羅民遮城」就是赤嵌樓喔！這座相當熟悉的地標來到台南當然要親眼來瞧瞧，也可以順道逛逛赤崁樓外熱鬧的街道。

地址：台南市中西區民族路二段212號

營業時間：08:30-21:30

河樂廣場

河樂廣場。 圖／IG, kth0103

河樂廣場為中國城舊址，如今由荷蘭MVRDV建築師團隊設計，以「城市潟湖」為設計概念，在2020年全新開幕，目前是台南市區最大的親水廣場喔！除了戲水很好玩以外，整座廣場設計得非常漂亮，以潔白建築搭配循環水系統戲水池，來這裡散散步、溜小孩，白天或晚上來都都非常適合。

小編小提醒：降雨減少進入枯水期，會暫停供應戲水用水。

地址：台南市中西區中正路343-20號

營業時間：09:00-22:00（周二公休）

台南美術館二館

台南美術館二館。 圖／IG, hellomorimoon

台南美術館二館是IG上超熱門的打卡景點，由日本及台灣建築師共同打造，以「潔白」及「幾何美感」為外觀設計，吸引了需多人前來拍照。另外，台南美術館二館及一館的門票通用，入場後別忘了把門票留好喔！其實許多人來到這裡不一定有入館，卻一定要跟建築拍一張照，來台南別錯過囉！

地址：台南市中西區忠義路二段1號

營業時間：10:00-18:00、週六10:00-21:00、周一休館

附近住宿推薦：台南友愛街旅館

台南友愛街旅館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 超美工業風設計、乾淨有質感

2. 共享廚房、大露台、書房等共享設施

3. 獨立客房、背包客床位皆有

4. 服務相當親切

5. Agoda訂房網評價9.4/10

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

台南孔廟

台南孔廟。 圖／IG, vickytseng12

「全臺首學」台南孔廟於明鄭時期創建，至今已有三百多年的歷史，是來到台南文化巡禮必訪的國定古蹟！孔廟裡奉祀著孔子五代祖先、孔子72位弟子及歷代先儒先賢神位。每年9/28舉辦祭孔大典，總是吸引滿滿人潮前來觀禮、取「智慧毛」。

地址：臺南市中西區南門路2號

營業時間：08:30-17:30

台南安平區景點

安平定情碼頭德陽艦園區

安平定情碼頭德陽艦園區。 圖／IG, jppye

安平定情碼頭德陽艦園區位於台南安平，是近幾年來相當熱門的景點，也是全台唯一的軍艦博物館。以德陽艦925取諧音「就愛我」衍生為定情艦，據說來這裡可以「驅逐爛桃花，艦證真愛情」，所以有許多情侶遊客會前來逛逛。園區內也時常有各式展覽、園區活動，出發前可以到官網看看喔！

地址：台南市安平區安億路115號

營業時間：9:00-19:00 (11~3月營業至18:00)

官網：安平定情碼頭德陽艦園區

漁光島

漁光島。 圖／IG, yungmini_photo

漁光島是小編每次到台南必到訪的景點之一，距離安平老街約十分鐘車程，一抵達目的地會先穿越一片海濱森林，接著出現在眼前的就是大家慕名而來的浪漫月牙灣啦～因為海岸線呈彎曲月牙形狀而得名，沙質也相當乾淨，若要前往漁光島最適合黃昏時前往，夕陽西下將一整片沙灘染得更金黃～相當浪漫！

地址：台南市安平區漁光路114號

安平樹屋

若是來台南沒有去過安平樹屋，絕對值得去看看，原為德記洋行倉庫，經歷了百餘年後安平樹屋的牆面上佈滿了榕樹根，整座倉庫與榕樹密不可分，進到裡面可以感受到神秘的氣息、細細品嘗這歷史的痕跡。

小編偷偷說：安平樹屋位於德記洋行後方，緊鄰安平古堡、安平老街，可以一起玩！

地址：臺南市安平區古堡街108號旁

營業時間：08:30-17:30

附近住宿推薦：台南玩聚安平民宿

台南玩聚安平民宿。 圖／agoda

住宿特色：

1. 融合了工業風格及童趣主題

2. 豐富桌遊、玩具與5-60年代風靡遊戲任你玩

3. 地理位置非常方便、小吃環繞

4. Agoda訂房網評價8.5/10

地址：台南市安平區安平路606巷17弄13號

夕遊出張所

夕遊出張所。 圖／IG, han_han_wen

夕遊出張所是大家到安平會順道前往的景點，夕遊出張所原為總督府專賣局的分支機構，在鹽業興盛時期為鹽倉庫、鹽工廠，也因為跟鹽有相當程度的淵源，現夕陽出張所仍走日式建築風格，來到這裡可以看見擺了366種顏色的生日彩鹽，每個人到這兒都會下意識地尋找屬於自己的色彩～相當有趣，還有紀念品可以買，值得來走走！

地址：臺南市安平區古堡街196號

營業時間：10:00-18:00（周六營業至19:00）

台南安南區景點

台灣歷史博物館

台灣歷史博物館。 圖／IG, scottlin005

台灣歷史博物館園區占地相當大，有種故宮南院的既視感，相當適合來走走放鬆～館內以「世界中的臺灣」為發展基礎，展示了許多台灣的歷史，包含台灣族群演化、台灣對外關係等，這座台灣歷史博物館建在歷史文化豐富的台南實在太適合了。除此之外還有許多公共裝置藝術是台灣歷史博物館很大的賣點，吸引許多遊客專程跑來拍呢！

地址：台南市安南區長和路一段250號

營業時間：09:00-17:00（周一公休）

台江國家公園行政中心園區

台江國家公園行政中心園區。 圖／IG, syuwunwun

台江國家公園行政中心園區又稱「台江學園」，紅白間隔的地磚、純白的水上高腳屋建築，是這幾年相當熱門的打卡景點，而之所以將建築建於魚塭之上，是為了保有原有的地貌，不去破壞濕地生態。另外也以漂流木、蚵殼作為建築的一部分，堪稱是「鑽石級綠建築」，令人大開眼界！

地址：臺南市安南區四草大道118號

營業時間：09:00-17:00（周一公休）

四草紅樹林綠色隧道

四草紅樹林綠色隧道。 圖／IG, szepo_sybil

有台版亞馬遜河稱號的四草紅樹林綠色隧道就位於台南市安南區，來到這兒可以搭乘竹筏遊四草亞馬遜河，買好船票，戴上斗笠、穿好救生衣出發後，嚮導會跟大家介紹沿途風光，紅樹林、招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，無疑是一場非常貼近大自然的旅行。

小編偷偷說：小編建議要提早去排隊，才能搶到最前排的好位置喔！

地址：台南市安南區大眾路360號

營業時間：08:00-16:00

台南其他景點

山上區－臺南山上花園水道博物館

臺南山上花園水道博物館。 圖／IG, weien729

臺南山上花園水道博物館距離台南市區約一小時車程，雖然比較遠，不過小編還是很推薦！園區分為花園區、密林區及博物館區，花園及密林區分別有許多可愛造景、沙坑、水池、綠色植物，博物館的紅磚日式建築也相當好拍！整個園區占地很大又好逛，館內除了展示自來水的文化與歷史，也有一些互動小遊戲裝置，讓你邊玩邊參觀又長知識喔！

地址：臺南市山上區山上里山上16號

營業時間：09:30-17:30（週二休園）

仁德區－奇美博物館

奇美博物館。 圖／IG, jasper_chien0726

奇美博物館為一私人大型博物館，館內以展示西洋藝術品為主，常設展有雕塑展、動物展、兵器展等等，另有特展廳不定期會有不同的展覽。不過奇美博物館最讓人驚豔的其實是這座宛如歐洲宮廷的博物館純白外觀，由博物館大道入口進入，沿途可經過阿波羅噴泉廣場、奧林帕斯橋、繆思廣場等，來到這彷彿置身歐洲，完全大飽眼福啊～

地址：臺南市仁德區文華路二段66號

營業時間：09:30-17:30（週三休園）

仁德區－十鼓仁糖文創園區

十鼓仁糖文創園區由日治時代的老糖廠改建，園區內有許多刺激的極限運動設施、攀岩場、射箭場、劇場表演及兒童體驗館等等。現在還有超逼真的哈利波特造景，一整面的書牆、透明的地板、飄浮在空中的布景裝置，非常魔幻又逼真的學院風～絕對可以在這裡待上一整天！

地址：台南市仁德區文華路二段326號

營業時間：週二~五09:30-20:00／假日09:30-20:30／周一09:30-17:00

七股區－七股遊客中心、七股鹽山

七股遊客中心。 圖／IG, annlopo

七股鹽山。 圖／IG, min.kai_1229

七股遊客中心於2020年剛開幕，位置就位在七股鹽山旁，因海堤、河堤、鹽堤皆為當地的常見元素，所以七股遊客中心就以「堤」為建築發想理念，建築外觀為純白色，非常適合來打卡拍照。一旁的七股鹽山由鹽堆成六層樓高，相當壯觀，若有來一定要爬到最上面才不負此行！

小編小提醒：爬鹽山沿路有零散的碎鹽，要小心地滑喔！

七股遊客中心地址：臺南市七股區塩埕里塩埕102-8號

營業時間：09:00–17:30

鹽山地址：台南市七股區鹽埕里66號

營業時間：3~10月9:00-18:00／11~2月8:30-17:30

柳營區－德元埤荷蘭村

德元埤荷蘭村。 圖／IG, tiffanyyu0638

德元埤荷蘭村是台南是柳營區的景點，因為當地的自然環境與生態都和荷蘭相似，包含豐富的埤塘、濕地生態及酪農產業等等，於是台南市政府便規畫了這座荷蘭村。德元埤荷蘭村有豐富的荷蘭風藝術裝置，風車、彩色巨型鬱金香等等超好拍的偽出國景點，也有烤肉區、露營區、展售中心，很適合來這裡享受假期喔！

地址：台南市柳營區神農里17鄰新厝100號

營業時間：24小時營業

台南行程推薦

台南一日遊行程

赤崁樓→台南美術館→夕遊出張所→安平老街→漁光島

如果時間有限又好想來台南的私房景點看看的人，小編整理了最佳的路線，可以快速掌握台南新興的景點，超級適合來台南快閃的朋友啦！

台南三日遊行程

Day1：林百貨→赤崁樓→台南美術館→漁光島

Day2：台江國家公園→四草綠色隧道→夕遊出張所→安平老街

Day3：奇美博物館→十鼓仁糖文創園區→海安路

如果有較充裕的時間好好走走看看這座古城，可以看到更多不一樣面貌的台南。處處可以見到不同文化的遺跡，從林百貨到赤崁樓再到奇美博物館，都會為旅客留下深刻的印象。台南之所以迷人，就是因為其處處都是故事，如果能夠更深入地探訪，一定可以感受到他的風情萬種。

台南的魅力之大，除了美食讓人流連忘返，台南景點也相當豐富又多元，從古蹟到超夯IG打卡景點都有。快把小編推薦的景點存到口袋名單，開始計畫台南之旅吧！

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