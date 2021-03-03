嘉義伴手禮推薦！南馨雪花餅、方塊吐司、福義軒…10家必買名產必收

來到嘉義一趟，吃火雞肉飯和林聰明砂鍋魚頭是必備行程，吃完還覺得意猶未盡嗎？沒關係～小編本篇要向你介紹嘉義伴手禮，讓你把嘉義美食帶回家之餘，也能當年節禮品分享給家人朋友！

福義軒

福義軒。 圖／IG, foodie_nana_

福義軒一直以來都是嘉義伴手禮的前幾名，它的蛋捲絕對是嘉義必買伴手禮之一，多種口味一定能滿足每位客官的需求XD如果像小編一樣有選擇障礙不知道選哪個口味，那就買熱門款－芝麻或咖啡！除了一般蛋捲，這裡還有內餡包芋泥與優格的涼蛋捲，但建議要盡快食用完唷！另外，胡椒餅和蘇打餅也是超人氣商品，老少咸宜的點心。可惜想品嚐可沒那麼容易，就是要排隊～但為了這美味，我願意！！！

【創始老店】

地址：嘉義市西區成功街98號

營業時間：週一至週六8:00-20:00；週日8:00-17:00（2/11~2/16店休）

【共和店－檜意森活村】

地址：嘉義市共和路372號

營業時間：週一至週日10:00-18:00（春節期間9:00-18:00）

【中山店】

地址：嘉義市東區中山路98號

營業時間：週一至週日10:00-20:00

【博物館店】

地址：嘉義市忠孝路275-1號

營業時間：週二至週日9:00-17:00

蔡家手作包子饅頭

蔡家手作包子饅頭。 圖／IG, kitowk

大部分的饅頭與包子都是又白又圓，偶爾可能多了些內餡的顏色，但論外觀還是沒有什麼特點～而嘉義這間「蔡家手作包子饅頭」，將靈魂注入了包子與饅頭，有小豬、小鴨、草莓和卡通裡的角色等各種造型，五彩繽紛的顏色看起來更美味可口。超療癒的外表讓人每款都想要，如果荷包有限一定要選擇的話，他的人氣商品是麻糬包、豬事大吉肉包，可以先從這兩款下手唷！

【總店】

地址：嘉義市東區吳鳳南路13號

營業時間：平日8:00-17:00；假日公休

【民族店】

地址：嘉義市東區民族路359號

營業時間：平日8:00-21:00；假日11:00-21:00

恩典方塊酥

恩典方塊酥。 圖／IG, w_omnivore

除了老楊方塊酥，恩典方塊酥是在地人也愛的一味，就連國宴也指定這家～開業已超過一甲子，純手工製作並層層堆出243層的厚度，每口咬起來都是又香又酥又脆，淡淡的蔥香味，真的是越吃越涮嘴啦！12種口味從鹹味到甜味通通都有，滿足客官們的各種喜好～拿來當伴手禮也超適合，收服家中老老少少的胃，特別是老大人就愛這一味！

【本舖】

地址：嘉義市東區中山路221號

營業時間：10:00-21:30

【北港店】

地址：嘉義市西區北港路1491號

琪琪健康舖

琪琪健康舖。 圖／IG, hhfoodie

位在中正大學附近的琪琪健康舖，以前名為「松杰鳳梨」，主要商品為手工優格與自製果醬，優格以光泉純鮮奶加上活菌發酵而成，果醬無使用任何人工添加物，天然又健康。招牌品項為「鳳梨桑葚果醬優格」，酸酸甜甜的果醬裡還能嚐到果粒，增添更多層次的口感，優格底部則放置依季節變換的新鮮水果，整體而言cp值很高！手工果醬有14種口味，也有販售果汁，如果是優格愛好者或是有講求健康飲食的朋友們，不妨到琪琪健康舖走一遭，挑選自己喜愛的滋味！

地址：嘉義縣民雄鄉陳厝寮27號

營業時間：09:00-18:00

旺萊山

旺萊山。 圖／IG, do.tainan

且慢！吃完琪琪健康舖優格之後，可以順道來旺萊山。「旺萊」就是鳳梨，因此這裡販售許多種鳳梨相關食品和飲品，並展示解說製作過程，店內裝潢也圍繞著鳳梨為主題。最受歡迎的就是土鳳梨酥，餅皮扎實又酥又香，而內餡是慢火細熬的土鳳梨，酸酸甜甜恰恰好。這款鳳梨酥追求美味與新鮮，一顆鳳梨僅做成四顆鳳梨酥，使用日本愛心麵粉、台灣土雞蛋、法國原裝諾曼第奶油等嚴選食材。鳳梨酥一直是台灣人常見伴手禮之一，所以送這款準沒錯！

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號

營業時間：09:00-18:00

南馨雪花餅

南馨雪花餅。 圖／IG, kitowk

創立於1953年的南馨雪花餅，至今已陪伴許多在地人走過多個年頭，傳承日治時期向日本人所學的好手藝，除了雪花餅，方塊酥、羊羹和甘藷等都是好吃的伴手禮！雪花餅因表層灑上一層糖霜，看似雪花而得此名；入口即化的口感，冰過再吃就像是冰淇淋蛋糕，別有另一番風味；選用上等奶油為內餡夾心，有檸檬和鳳梨兩種口味。如此懷舊復古的滋味，讓每位品嚐過的朋友們都念念不忘，是最佳送禮選項之一！

地址：嘉義市東區吳鳳北路358號

營業時間：08:30-21:30

方塊吐司

方塊吐司。 圖／IG, ontheb612

想不到吧～吐司竟然也是嘉義熱門伴手禮之一！這款方塊吐司外觀看起來普通，但美味程度可是非同小可。咬一口滿滿的香濃內餡在嘴裡化開，加熱吃更好吃，鬆軟口感吃一顆就有飽足感～每天現烤現做，主打低油低糖的健康烘焙，連餡料都是手工製作。口味共有11種，最受歡迎是「錫蘭奶茶Ｑ心麻糬」、抹茶控不能錯過的「雙倍抹茶紅豆」，當然也有芋頭迷最愛的「大甲芋頭」，而「雙倍乳酪起司」完全打中身為起司愛好者的我XD

地址：嘉義市東區中正路365號

營業時間：14:00-21:30

吉米鹿蛋捲

吉米鹿蛋捲。 圖／IG, kelly37383738

與福義軒蛋捲不同之處在於，吉鹿米蛋捲是款「厚蛋捲」，且每根皆為獨立包裝，再也不用煩惱沒吃完會軟掉的收納問題。純手工製作，過程不加任何一滴水，讓蛋捲保有最原始的滋味～目前共有三種口味，原味、咖啡與芝麻，蛋香香氣十足，除了厚實口感也是又酥又脆，甜度剛剛好。拿來當年節禮品最適合，因為禮盒外觀有著喜氣洋溢的設計，直接提去送禮就很夠面子！

地址：嘉義縣民雄鄉福樂村埤角373號

營業時間：09:00-21:30

薯職人

薯職人。 圖／IG, sweetpotatocrisp

由第三代老闆從「勇伯地瓜酥」創新而來，打破一般人對地瓜酥的既定印象。店內有著文青風格的質感設計，結合木質與玻璃兩大元素，也陳列從第一到第三代的商品。比起傳統地瓜酥多了更多樣化的口味與零食形式，像是將地瓜酥搭配堅果與果乾，以及甜度恰到好處的麥芽糖；取用「爆米香」風格推出全新的「黃金磚」，保有地瓜酥的酥脆，也帶著蓬萊米香的口感；或是超細的地瓜薯條「瓜瓜脆」，有四種口味，每種都是越吃越涮嘴！超豐富的地瓜商品等你來發掘啦～

地址：嘉義市西區青年街15號

營業時間：週一三四日11:00-19:00週五六11:00-21:00（週二公休）

明成軒

明成軒。 圖／IG, kurt_tk

網購超人氣的伴手禮怎麼能不介紹呢！明成軒的杏仁豬肉薄片與以往店家不同，手工捲成蛋捲型，以減少在食用時掉屑的困擾，捲起來吃更是扎實有口感，香脆的豬肉薄片讓人越吃越上癮。如果喜歡厚一點的口感，這裡也有！介於在薄片與肉乾之間的厚度，吃起來多了一份嚼勁，而口味也是非常多樣化。除了肉乾與肉鬆等肉製品之外，這裡還有各式各樣的果乾，秋葵乾及香菇乾也很不賴～

地址：嘉義市玉山路186巷52號

營業時間：10:00-22:00

嘉義真的太完美了！不只有許多知名觀光景點、一級棒的大自然景致、超多美味的排隊美食，就連伴手禮都超讚的啦！拿來送禮不僅能讓對方嘖嘖稱奇，買來犒賞自己也是好滿足呀～

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