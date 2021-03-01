沒車也能玩嘉義市！ 「嘉義公車一日遊」沿線景點美食大公開

編輯/Shan@ReadyGo

遊歷整座嘉義市後，會發現它有著專屬的歷史韻味，獨具特色的古蹟、道地的傳統小吃、人文色彩的遊憩景點，這些都交織成知性又感性的嘉義風采。隨著嘉義市立美術館、嘉義市立博物館的開館，周邊也逐漸林立厲害的職人小店，而且現在玩嘉義不再需要租車，全新上線的電動公車就能跑遍整個嘉義市，那你還在等什麼？下個假期就去嘉義玩！

嘉義交通

嘉義市電動公車

以前來到嘉義古城，都是開車前往，或是到當地租車，現在玩嘉義多了另個選擇，就是搭乘嘉義市電動公車，兼具文化觀光又節能減碳，三線路線「中山幹線」、「忠孝新生幹線」、「光林我嘉線」一次將嘉義玩透透。

圖 / 嘉義市政府

嘉義是全國唯一市區公車全採用電動低底盤公車的城市，復古的英倫風外型除了吸引大眾目光，更能融入嘉義古城的樣子，不同的顏色區分三條路線，就連站牌也漆成相同顏色，完全不用怕搭錯路線，讓搭公車不只是移動的交通方式，而是一種生活體驗。

Shan@ReadyGo

圖 / @慢森活

車廂內的設計別出心裁，採用多數公車不用的駝色當主要色系，拉環也包上木質紋貼，車身貼上特別繪製的壁紙，仔細一看裡頭充滿嘉義特色文化的塗鴉，就連搭公車也能很有質感且時尚，成為最與眾不同的市區公車。幸運的話還能搭到有大白熊一同乘坐的公車喔~

圖 / Shan@ReadyGo

這次就搭乘公車跟著ReadyGo的腳步去探訪嘉義市吧！出發~

嘉義公車之旅第一站#KANO園區

來到「KANO園區」第一個聯想到的無非就是台灣棒球史，園區內設置的巨大的棒球及棒球相關藝術裝置，是遊客來時必拍的景點！開放式大門的右手邊，就能看見一個大的球棒和手套，還有彩虹水管也是不能錯過的網美打卡點！由另一頭的水管拍過去，也非常有感覺喔。

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

另外在2020年底更增設了17米星光大滑梯、12米地景滑草場、棒球九宮格、七虎耀諸羅旁的戲水噴泉，成為了嘉義市新親子景點，不管是大人小孩都玩得不亦樂乎，絕對是放風消耗體力的好地方。

圖 / Shan@ReadyGo

地址：嘉義市東區山仔頂號

嘉義公車之旅第二站#小有名堂

午餐來吃巷弄裡的小店，看外觀你可能不知道居然是吃「素食」的。許多人不吃素食，是印象中有個「味道」，秉持著要將這個「味道」跟素食斷開連結，這間由老屋改造的北歐極簡風素食豆乳麵專賣店就此誕生。

圖 / Shan@ReadyGo

由日本赤味噌、白味噌與豆漿，打造出的濃郁湯頭豆乳麵，外表看似日本拉麵，但卻不稱其為「拉麵」，在於店裡所使用的麵條純粹是由麵粉和水製成、無任何添加劑，並由嘉義勝大製麵每日新鮮配送，是小有名堂對於食材上的堅持。

吧台座位區，可以清楚的看見食材被烹煮的過程，你會發現老闆在每個細節都很用心，麵條煮的時間、上頭點綴的菜色，吃下去完全不會覺得在吃素食，濃郁的湯頭、Q彈的麵條，一不小心就將整碗麵吃光，湯連一滴都不剩。

圖 / Shan@ReadyGo

小有名堂另一大特色為咖啡，因為老闆對咖啡的熱愛與執著，當初在開店時決定要販售手沖單品咖啡來滿足自己想當咖啡師的小小慾望，所以小有名堂成為了少數販賣手沖咖啡的麵店。

圖 / Shan@ReadyGo

小磚酪$50 擔擔麵$120 原味豆乳麵$140 川辣豆乳麵$150 泡菜豆乳麵$160

營業時間：11:00–14:00、 17:00–20:00，週四公休

店家地址：嘉義市東區成仁街240-28號

聯絡電話：05-2769979

交通資訊：搭乘嘉義市區公車【中山幹線】至市政府站，步行5分鐘；搭乘嘉義市區公車【光林我嘉】至秀泰影城站，步行5分鐘

嘉義公車之旅第三站#東洋第一嘉義製材所

嘉義製材所於1914年啟用，是日治時期佔地範圍最大的官營木材產業園區，負責運輸從阿里山上砍伐下山的木頭，且當時匯集歐美最先進的設備，將木材輸出國外，因此有「東洋第一」美譽，雖然嘉義製材所已不再運作，但仍保存許多關於「木都」的歷史建築構造及文化記憶。

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

日治時期所留下來的木造建築，也成為攝影愛好者拍照取景的地方，無論是角落一隅，或是窗邊的長廊，都讓人彷彿進入時光隧道，走進日治時期的回憶。

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

營業時間：09:00–17:00，週一、二公休

景點地址：嘉義市東區林森西路4號

聯絡電話：05-2765909

交通資訊：搭乘嘉義市區公車【光林我嘉】至檜意森活村(北門)站，步行3分鐘

嘉義公車之旅第四站#嘉義市立博物館

城市博物館就是城市的最佳代言人，位於文化中心園區的嘉義市立博物館，歷時2年以全新視角重新開放，分為常設展及特展兩大區塊。一樓大廳的阿里山櫻花樹，結合的嘉義的歷史文化、民族特性，大家可以猜猜這棵樹上會有多少東西，代表你了解嘉義多少！

圖 / Shan@ReadyGo

博物館除了傳遞藝文知識、展示藝術作品，更將空間融入美學，眷村文化的互動造景、通往二樓階梯旁的編織花護欄網，都成為博物館必打卡的景點之一。

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

營業時間：09:00–17:00，週一公休

景點地址：嘉義市東區忠孝路275-1號

聯絡電話：05-2780303

交通資訊：搭乘嘉義市區公車【光林我嘉】至檜意森活村(北門)站，步行3分鐘

嘉義公車之旅第五站#國王。蝴蝶。秘密基地

走了兩個景點，是時候坐下來喝杯咖啡歇息，這間位處隱密的咖啡廳，有著挑高的劇場式空間，酒紅色的牆面，靠窗的座位讓陽光自然的灑入，隨意拿起一本書就能悠哉的度過整個午後時光。這裡氛圍神秘卻又舒適，店內販售的咖啡豆利用短波紅外線烘焙，再加上對咖啡香氣長年鑽研，是嘉義市以手沖咖啡立下知名度的職人型店家。

圖 / Shan@ReadyGo

圖 / Shan@ReadyGo

老闆小吳希望賦予咖啡廳新的形態和概念，打破韓式、日式小店的框架，透過甜點的藝術、對咖啡的執著，讓喝咖啡成為一種「美感體驗」，像是店內甜點「山」每顆熔岩巧克力都是純手工，讓每座「山」都能長得獨一無二具有礦石感，要讓來到這裡的顧客，可以在這樣的空間氛圍獲得一種心靈、精神上的體悟。

圖 / Shan@ReadyGo

【甜點】 極黑生吐司$85 微苦感烤布丁$90 山$150 感動的冰火菠蘿油$150

【飲品】 梵谷的夏日$160 泰戈爾拿鐵$160 風味拿鐵(黑糖)$160 單品咖啡$170

營業時間：11:00–18:00，週一、二公休

店家地址：嘉義市西區中山路616號

聯絡電話：0903-898-995

交通資訊：搭乘嘉義市區公車【中山幹線、光林我嘉】至嘉義火車站，步行6分鐘

嘉義公車之旅第五站#盅正騼

玩了一整天，是時候統充體力進補一翻了！這一間以煲湯起家的專賣店，就位在文化路夜市的巷弄內。因為喜歡喝湯、注重養身，店內食材多選用自家種的有機蔬菜，料理上也堅持使用橄欖油，希望每一個顧客能夠像吃到媽媽的料理一樣兼顧健康和美味。

圖 / Shan@ReadyGo

每碗煲湯都是熬煮5~6小時而成，主食所搭配的醬料也都是純手工自製。因為湯的品項多樣，每週會在粉絲專頁公布當週的口味，每日限量賣完就沒有，喜歡喝湯的朋友記得提早去，避免向隅喝不到高品質煲湯囉~

圖 / Shan@ReadyGo

【套餐】 經典燉盅定食$280起

【湯品】 姬松茸蟲草花燉土雞$150 無花果腰果枸杞燉土雞$150 猴頭菇干貝蓮子燉排骨$150 黑白胡椒燉排骨$150

【主餐】 蔥醬豬肉麵線$80 辣子魚麵線$80 金蔥豬油雞絲飯$60 紅油炒手(7顆)$80/ (9顆)$100

營業時間：11:30–14:00、17:30–20:00，週二、三公休

店家地址：嘉義市西區中正路440號

聯絡電話：05 216 1358

交通資訊：搭乘嘉義市區公車【中山幹線】至中央噴水站，步行3分鐘

有車有景點，還有美食大補帖，嘉義之旅現在不啟程更待何時？趁著連假一路向南出發吧。

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