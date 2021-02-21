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特斯拉到不了的「開元路土魠魚羹」何方神聖？爆紅前已是台南排隊老店，老饕吃法快筆記

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainaneateat授權
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網上近日瘋傳讓特斯拉導航當機的7字真訣，只要喊「開元路土魠魚羹」，即會呈現黑屏並重開機，消息傳開後也獲得不少車友實測證實此事，更讓台南這家特斯拉到不了的土魠魚羹店爆紅。這間店其實正是「開元紅燒土魠魚羮」，早在土魠魚事件前就已是在地人熟悉的老店，每日不分時段的滿滿人潮都彰顯其人氣。

圖／IG@tainaneateat授權
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「開元紅燒土魠魚羮」為開元路上唯一一家土魠魚羮店，營業超過30年歷史，販售紅燒𩵚魠、魚皮、肉燥飯、碗粿、限量的魚腸湯等經典美食，為當地人從小吃到大的小吃店，生意極好。主打的酥炸土魠魚放上羹湯，微甜的湯頭搭配黃麵，可謂絕佳組合。

圖／IG@tainaneateat授權
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除了招牌必吃，不少粉絲還分享了內行吃法，表示油豆腐為必點第一名，軟嫩的豆腐體沾上靈魂主角特製辣醬，味道大升級，再來份碗粿，才是最強道地享受。近日欲朝聖的人，別忘了筆記下老饕們的秘訣，順便做好排隊的準備，才能嚐鮮最夯土魠魚羮！

圖／IG@tainaneateat授權
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開元紅燒土魠魚羮

地址：台南市北區開元路307號

營業時間：09:00-19:00

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