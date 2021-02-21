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訊號滿格！隱身嘉義的「巨型Wi-Fi」秘境，田馥甄MV場景限定玉米田
不怕沒網路？嘉義縣義竹鄉有處玉米田近期備受網友熱議，原來透過空拍視角可看見巨大「Wi-Fi」圖案，而眼尖的人也發現這正是田馥甄2月新推出的《田 Crop Circles》MV場景，限定景象讓人驚艷，訊號滿格的模樣也讓不少人笑求Wi-Fi密碼。
這個秘境隱身全台最大的硬質玉米產地嘉義義竹地區，位於中平村內的其中一片玉米田。這處Wi-Fi景致實則為符合田馥甄歌曲MV意象量身打造，官方公司聯手在地御良田玉米生產合作社，運用1公頃玉米田，規劃出50米的Wi-Fi圖騰標誌，空中俯瞰才能清楚賞見這幅特殊美景。
需要注意的是，玉米田將於1個月後收成，Wi-Fi標誌預計也會隨之消失，不開放一般民眾參觀，提醒遊客切勿擅自闖入田內破壞作物環境。有興趣的攝影好手可以透過空拍機遠處攝影，大家也可在家欣賞精彩照片，一覽台灣之美。
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