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世界最美花道！2021「白河林初埤木棉花道」2/20登場，豔紅花海延綿不絕美翻

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2021「白河林初埤木棉花道」將於2/20登場，花期長達3周（圖為2020花況）。 圖／IG網友chien_lan授權
2021「白河林初埤木棉花道」將於2/20登場，花期長達3周（圖為2020花況）。 圖／IG網友chien_lan授權

揮別陰冷的冬季，接力到來的春天喚醒大地萬物，百花齊放的時節最適合來一趟輕旅行，感受世界級景觀的浪漫與壯麗！曾被選為全球最美花道之一的「白河林初埤木棉花道」今年敲定2/20登場，遊客除了能近距離欣賞嬌豔欲滴的木棉花外，還有一系列花季活動可以參加，花期預計只到3月中，今年錯過就要再等一年囉！

綿延不絕的豔紅木棉花隧道流露出浪漫詩意（圖為2020花況）。 圖／IG網友openqueen601授權
綿延不絕的豔紅木棉花隧道流露出浪漫詩意（圖為2020花況）。 圖／IG網友openqueen601授權

「白河林初埤木棉花道」過去曾被票選為全球15條最美花道之一，同時也是台南重量級的景點，每年3月左右正值木棉花花期，全長900公尺的筆直大道上佈滿鮮豔火紅的木棉花，搭配落地的花瓣，整體給人緩慢又帶有詩意的氛圍，每年總吸引數以萬計的遊客朝聖，堪稱是台灣人此生必遊景點之一。

2021白河木棉花季不受疫情影響，敲定於2/20至3/14期間登場，在這23天的花季裡，綿延不絕的豔橘紅木棉花將帶領遊客一睹世界級的夢幻奇景，且無論晴天或雨天，白河林初埤木棉花道都有不同的迷人風情，預計3月初將會是花期最美時刻。白河木棉花季非常適合情侶一同前往，細細品味「珍惜你身邊的人，珍惜你眼前的幸福。」的木棉花花語含義。

除了賞花外，台南市白河區公所同步於花期期間規劃一系列花季活動，包括攝影比賽、定點導覽解說、贈苗活動、花季塗色趣等。此外，為因應新冠肺炎之疫情，主辦單位也提醒遊客務必全程戴上口罩、保持安全社交距離、請勿群聚，更不要在現場飲食，以保護自身及他人之身體健康喲。

白河林初埤木棉花道周邊詩情畫意，非常適合拉著另一半一同前往。 圖／IG網友chien_lan授權
白河林初埤木棉花道周邊詩情畫意，非常適合拉著另一半一同前往。 圖／IG網友chien_lan授權

白河林初埤木棉花道周邊詩情畫意，非常適合拉著另一半一同前往。 圖／IG網友chien_lan授權
白河林初埤木棉花道周邊詩情畫意，非常適合拉著另一半一同前往。 圖／IG網友chien_lan授權

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