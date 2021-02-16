3斤蛤蠣鍋、50隻鮮蝦鋪好鋪滿！南部「海鮮吃到飽」388元起，吃到痛風都甘願

海鮮控看到要失心瘋！南部有個鍋物品牌日前新增吃到飽新菜單，最低388元起就可無限品嚐多款海鮮、肉品，更狂的是還推出了「3斤大文蛤」、「50隻鮮蝦鍋」和兩款混搭鍋，只要升級成688價位即可爽嗑，超值海味讓大家吃好吃滿！

圖／IG@money9992授權

在台南及高雄各有一家店面的「酒爐澳門卜卜蜆」為夜貓子知名的宵夜火鍋，豐盛海鮮及鍋物以往以單點為主，如今讓大家每款都能吃到飽，來個浮誇海鮮滿漢全席。平日晚餐只要388元，就能不限量大啖5款肉品，還有白蝦、潮鯛、魷魚、章魚等8種海鮮，加上各式火鍋料、蔬菜盤和飲料甜品，絕對是小資族的首選。

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而想要吃得更過癮，還有688及888價位，選擇688元方案除了有388的可以任挑，還可選擇超霸氣的「3斤大文蛤」、「50隻鮮蝦鍋」或兩款混搭的鍋底，蛤蠣、蝦子怎麼都吃不完，肉品也能吃得到更頂級的美國安格斯霜降牛、澳洲牛板腱等，還有七股直送的文蛤更是特色必點。

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888則是全菜單都可任點，加碼了去骨牛小排、台灣松阪豬頸肉等，還有俄羅斯干貝、廣島生蠔、鮭魚肉、扇貝，還有里港直送的泰國蝦及啤酒喝到飽，每份用料實在，吃到痛風都願意，南部人聚餐不必愁啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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酒爐澳門卜卜蜆

安平店：台南市南區中華西路一段265號九如總店：高雄市九如二路154-1營業時間：一至五17:00-00:30；假日11:00-14:30（388吃到飽限平日晚餐）

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