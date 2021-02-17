「台南夜市」最強懶人包！武聖、大東、花園夜市必吃美食推薦

夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門的台南夜市必吃美食，小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！

營業時間、交通資訊

台南的夜市與台北不太一樣，屬於流動型攤販，所以每個夜市一周營業約兩三天，不是天天營業喔！出發前可以念一下台南夜市口訣：「大大武花大武花」，就不會撲空或走錯啦～

大東夜市

大東夜市。 圖／IG, dfigtpood

營業時間：星期一、二、五18:00-01:00

地址：台南市東區林森路一段276號

交通：

【自行開車】

國道一號：仁德交流道下→中山路→東門路二段→左轉林森路即可抵達。

台南火車站：北門路過東門圓環→大同路→林森路左轉→大同地下道→崇德路交叉口即可抵達。

【大眾運輸】

台南火車站前公車北站（國賓大樓前）搭乘0左公車在大東夜市站下車即可抵達。

武聖夜市

武聖夜市。 圖／IG, miechiao

營業時間：星期三、六18:00-00:30

地址：台南市中西區武聖路69巷

交通：

【自行開車】

國道一號：台南交流道下→仁德方向前進→中山路左轉→接東門路三段～東門路一段→東門圓環→府前路→金華路三段右轉→成功路口左轉→武聖路左轉即可抵達。

【大眾運輸】

台南火車站前公車北站（國賓大樓前）搭3路市公車於文賢路站下車→往武聖路方向第一個紅綠燈→武聖路69巷左轉即可抵達。

花園夜市

花園夜市。 圖／IG, damovephotogallery

營業時間：星期四、六、日17:00-00:00

地址：台南市北區海安路三段533號

交通：

【自行開車】

國道一號永康交流道下→往台南（台１線）中正北路→中正南路→小北路→西門路三段→和緯路右轉→海安路左轉即可抵達。

【大眾運輸】

台南火車站前公車北站（國賓大樓前）→搭乘0左路市公車→臨安海安路口站下車→往回走左轉海安路往北10分鐘即可抵達。

大東夜市必吃美食

台南大東夜市開市至今已經二十年，交通位置方便、鄰近許多大專院校且一周營業三天，是在地超高人氣的夜市！來看看有哪些必吃美食吧！

古曼蔥油餅

古曼蔥油餅。 圖／IG, asiacheapfood

古曼蔥油餅是人氣排隊美食，頂港有名聲、下港有出名～老闆用心煎的蔥油餅一口咬下去外層餅皮酥脆、內層Ｑ彈有嚼勁，而且層次分明厚薄度剛好，越嚼越香！一小份只要20元，小編建議人多可以買一大張蔥油餅，真的太涮嘴了！

延記臭豆腐

延記臭豆腐。 圖／IG, food_diary_irene

延記臭豆腐可以稱做大東夜市的門面，許多人衝著延記臭豆腐來逛大東夜市，難怪總是大排長龍啊！延記臭豆腐的價格不貴，也不是很臭的那種臭豆腐，不過一咬下去外皮超酥脆，豆腐嫩又多汁，搭配酸甜泡菜完全是畫龍點睛，大東夜市必吃！

三代香酥鳥蛋

三代香酥鳥蛋。 圖／IG, duduboy_lovetoeat

三代香酥鳥蛋是大東夜市的熱門打卡美食，一整排的鳥蛋被料理的可愛又療癒，鳥蛋先煎後烤，有原味、起士、熱狗口味，店家也提供許多醬料可以依自己的喜好搭配，是好吃必吃的銅板美食！

膳品香酥排骨

膳品香酥排骨酥。 圖／IG, kisaki.77

膳品香酥排骨酥是大東夜市的人氣排隊美食，雖然因為人潮需要排隊等待，不過店家不間斷的炸，不需要等太久還可以吃到熱騰騰現炸的排骨酥喔！必點不帶骨的卡滋肉條，獨特醃料，咬下去香酥又爽口。

春粿面白糖粿

春粿面白糖粿。 圖／IG, p1210p

白糖粿最早只有南部才有，雖然後來北部相繼開了一些，不過還是到南部吃最道地了！而位於台南大東夜市的春粿面白糖粿，攤販布置得很復古繽紛，白糖粿吃起來酥脆又不油膩，還有不同口味可以選擇，原味、黑糖、紫地瓜、抹茶、麵茶、巧克力、梅子等十二種口味，好吃又好拍。

阿美嬤紅茶奶

阿美嬤紅茶奶。 圖／IG, iris8665

阿美嬤紅茶奶是一台小攤車，主要販售古早味紅茶牛奶跟特濃紅茶，最大的特色就是飲料以袋裝販售，袋子上頭印有阿美嬤的LOGO綁上一條麻繩，喝起來有種文青感～且紅茶的古早味喝起來很特別，阿美嬤除了在大東夜市設攤，也會出沒在武聖夜市、花園夜市，人氣超高。大家來台南夜市別忘了嘗試看看喔！

武聖夜市必吃美食

武聖夜市是台南歷史最悠久的夜市，而且有一座超大停車場，好吃好逛又方便停車，是許多人來到台南最愛的夜市，來看看武聖夜市有哪些必吃美食吧！

蕃薯潘地瓜球

蕃薯潘地瓜球。 圖／IG, nuulemon.foodya

地瓜球幾乎是小編每次到夜市開吃的第一樣食物！畢竟地瓜球就是又香又Ｑ，不容易踩雷。而這家位於武聖夜市的蕃薯潘地瓜球，外酥內嫩非常大顆，咬下去香氣在嘴裡爆發，非常有嚼勁，就像地瓜球界裡的明星，相當出眾！不要錯過啦～

小鬍子煎餃

小鬍子煎餃。 圖／IG, tomato_chen

位在武聖夜市的小鬍子煎餃看起來不起眼，只要一經過攤位就會被它的香味所吸引，煎餃的外皮被煎的恰到好處，微脆的煎餃皮搭配裏頭的肉餡，吃起來扎實而解非常滿足喔！

蚵男 鮮蚵本舖

蚵男 鮮蚵本舖。 圖／IG, yakioyster

明亮的藍色招牌、熱情的老闆，蚵男鮮蚵本舖在武聖夜市已經有很長一段時間，是在地人熟悉的攤販。而蚵男鮮蚵本舖主要以烤的方式料理自家牡蠣、蛤蜊，因為食材相當新鮮，吃起來鮮甜又多汁，不論是觀光客或在地人都會來這兒大啖一頓，喜歡海鮮的朋友來台南逛夜市可別錯過啦！

阿堯師雞蛋糕

阿堯師雞蛋糕。 圖／IG, lulu.1030

阿堯師雞蛋糕有著三十五年的好味道，吃起來軟嫩不甜膩，口味有綿密的紅豆、會爆漿的奶油以及相當純粹的原味！餡料飽足絕對不會蓬鬆空洞，讓人食指大動，吃了就停不下來啦！

花園夜市必吃美食

花園夜市是台灣相當盛名的夜市，甚至在2013年榮登Facebook全球熱門打卡地點第12名！而且規模非常大，將近有400個攤位，小編為大家精選幾家必吃店，下次去就知道要吃什麼了！

二師兄古早味滷味

二師兄古早味滷味。 圖／IG, e.h_4557

二師兄滷味在大東夜市、花園夜市都有擺攤，是來台南必吃的超級人氣美食！各滷物都滷得非常入味，與微甜的醬汁完全絕配！小編私心推薦米血、雞爪、棒棒腿、豆干，吃了就知道為什麼這麼高人氣了！現在在府前路也有門市喔！

瓦樂屋烤飯糰

瓦樂屋烤飯糰。 圖／IG, hope0120

瓦樂屋烤飯糰在花園夜市販售著可愛繽紛的日式烤飯糰，光看圖就會讓人想要打包帶走！除了起士牛、泡菜豬、咖哩雞等等的烤鹹飯糰口味，比較特別的是還有販售超日式的紫蘇梅飯糰以及可愛的串烤飯糰，香脆扎實值得一吃喔！

紅妃香腸大腸

紅妃香腸大腸。 圖／IG, ayatae951230

每次經過紅妃就會看到小小的兩座山，一座香腸山、一座大腸（米腸）山，很難不被吸引，老闆娘也會在旁邊炒著九層塔，整個香味四溢！除了香腸炒大腸這個完美的組合外，還可以自由選擇搭配的配料（小黃瓜、薑片、蒜頭等）及醬汁（蜜汁、巧克力等），巧克力搭配香腸感覺超特別，大家可以去試試看喔！

陳大民麻辣鴨血

陳大民麻辣鴨血。 圖／IG, abcd10082

小編第一次去花園夜市就是吃這家陳大民麻辣鴨血（原陳記鴨血），因為經過看到整鍋滿滿的魚蛋和鴨血，感覺就超厲害！若是來這兒，一定要點一份綜合湯，可以同時吃到鴨血、魚蛋和肥腸，太幸福了～

小米韓國雞蛋糕

小米韓國雞蛋糕。 圖／IG, lingering025

位於花園夜市的小米韓國雞蛋糕有別於前面介紹的阿堯師雞蛋糕，小米韓國雞蛋糕是在蛋糕中包一顆蛋去烤，吃的到一整顆半熟蛋，搭配鹹甜的綿密蛋糕體，人間美味，和小編在韓國吃到的一模一樣，沒吃過一定要吃看看喔！

台南真的太多美食，常常聽人家說去台南一天五餐是基本，真的不誇張！看完小編介紹的夜市美食，是不是想趕快衝台南了呢？趕快存進口袋名單，並記下台南三大夜市的營業時間不要撲空囉！

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