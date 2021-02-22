台南浮誇系平價火鍋！巨無霸海鮮拼盤＋爆量大肉盤，「富士匠鍋物」吃好吃滿

冬天就是想吃火鍋，冷冷的天就是要來點暖胃又暖心的溫暖火鍋啊～來自於屏東知名火鍋店的富士匠鍋物，也到台南插旗拓點啦！主打平價路線的火鍋店，除了白飯、飲料跟冰淇淋都可以無限吃到飽外～還有超浮誇的海鮮盤跟肉盤是人氣必點。

【富士匠鍋物】影片介紹

【富士匠鍋物】環境介紹

台南富士匠鍋物就位於中華北路的大馬路上，外觀跟logo都是走著日式風格，超大店面顯得額外氣派，而且相當顯眼呢！完全不怕會錯過找不到。

店內裝潢以木質調為主，散發出一種溫暖的氛圍～在這裡用餐真的非常放鬆！店內座位不少，但是在熱門用餐的時候，還是會客滿！可見大家有多喜歡來這裡呢～逸恩可是等了很久才拍到這些人變少的空景。

一走進店裡就可以看到自助吧的部分！有白飯區、醬料區、自助補湯區、飲料區跟冰淇淋區～想吃什麼通通自己來。

有白飯吃到飽就不怕大胃王說他吃不飽了。

逸恩的醬料最愛加滿滿的青蔥了！有人跟逸恩一樣是超愛青蔥的蔥控嗎？

火鍋煮到一半快要沒湯的時候，隨時都可以來這裡自行拿去補湯👍完全不用怕一直煮到沒湯又要麻煩店員。

【富士匠鍋物】菜單介紹

門口就有先放了一張富士匠鍋物菜單，讓路過的人可以先自行看過，覺得餐點或價位有興趣的話，在走進店裡就好～完全不用怕走進店裡看著沒興趣的菜單還要硬著頭皮點來吃。

富士匠鍋物的用餐方式是先選湯底，然後再點肉跟其他配料～肉的價位最便宜的還不到百元呢！多人的話還可以點到17盎司一起吃，換算起來也超划算。

【富士匠鍋物】餐點介紹

滿滿一桌的餐點上齊啦！光是看到小姊姊這麼開心的樣子，就知道她超滿意這次的餐點，超級豐盛。

雞骨白湯鍋 99元

湯頭由大量蔬果與雞骨熬煮而成，喝起來特別甘甜滑順，是喝起來特別清爽的雞高湯～適合直接單喝完全不會膩👍寒冷的冬天來碗暖胃又暖心的雞湯，就是最幸福的事了。

蔬食養生鍋 (可全素) 99元

這一鍋可做全素鍋，鍋裡的配料就會換掉火鍋料，改放全蔬食系列食材～但記得事先跟店家告知喲。

湯底以純蔬果熬煮而成，還會添加一包何首烏燉包，但是不會有過重的中藥味～湯頭喝起來味道鹹香之餘，還特別甘甜順口呢！榮登這次最愛的湯頭口味～讓吃火鍋也可以很養生。

桔香壽喜鍋 99元

淺咖啡色的湯頭，多了點桔香味～有別於印象中的鹹香滋味，喝起來味道偏甜超特別！拿來涮肉更能吃到肉本身的鮮甜味。

安格斯板腱牛 17盎司 588元

一大長木盤的板腱牛真的很欠吃！17盎司的超浮誇肉量真的吃起來超過癮。

整體肉片以瘦肉為主，參雜了一些美麗的油脂花紋～中間還有一條嫩筋，整片肉質鮮嫩好入口，咬到嫩筋時還會有微脆的口感，吃起來相當有層次感。

由於安格斯板腱牛屬於較紮實的瘦肉，所以吃起來比較不膩口！這也是逸恩特地把它點成17盎司的原因。

霜降牛 5盎司 138元

油花分布相當均勻的牛肉，肥瘦參半超級迷人～滾湯下鍋涮個幾秒就可以夾起來享用囉！帶點粉紅的肉色，是逸恩最喜歡的牛肉熟度，此時的肉質吃起來超級軟嫩。

霜降豬 5盎司 138元

不吃牛的朋友還有豬肉可以選！整體以瘦肉為主的霜降豬，其實就是松板豬～肉質嫩口有嚼勁，在口中咀嚼還會散發出迷人肉汁。

超級海鮮拼盤 588元

台南最浮誇海鮮盤非你莫屬😍一端上桌眼球差點掉出來😱份量十足有夠幸福～有軟絲、蛤仔、白蝦、松葉蟹味棒、干貝、鯛魚片、雪貝淡菜、帆立貝跟九孔鮑等多種海鮮！

海鮮用料完全不手軟！一整隻的軟絲沒在開玩笑🤩一口氣全丟下去煮超過癮～吃起來脆口彈牙超新鮮。

千張百頁 79元

一張張折起來的紙，丟下鍋裡煮就像在煮衛生紙一樣🤣吃起來卻是豆皮的口感～超特別🥳沒吃過的朋友一定要試試看！色彩繽紛的百頁紙有原味、南瓜、海苔、甜菜根與菠菜口味。

平價高CP值的平價火鍋【富士匠鍋物】肉的價位最便宜不到百元，多人用餐還可以點17盎司一起吃，平均換算下來超划算，就算大口吃肉也不怕傷荷包！重點是富士匠鍋物的營業時間從中午11點營業到凌晨12點，半夜突然想吃火鍋也可以衝啦！滿足你隨時想吃火鍋的慾望。

富士匠鍋物 台南湖美店

地址：台南市北區中華北路一段100號

電話：06-3583466

時間：11:00-00:00

公休：無

低消：每人50元

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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