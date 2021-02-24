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爆漿雞蛋糕推薦！台南「兔子高帽雞蛋燒」人氣TOP1起司牽絲好邪惡

台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 / 文、圖／台南•逸恩 TAINANIAN

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

台南雞蛋糕百百種～逸恩最愛吃這種會爆餡的雞蛋糕。兔子高帽雞蛋燒提供多種口味可以選擇，每月還會有專屬的限定口味，怎麼吃都吃不膩啦！堅持每日手工製作內餡及麵糊，對於原料食材也非常講究，絕不添加預拌粉跟乳瑪琳，就是為了讓大家能夠吃到健康的雞蛋糕。上班上課到下午，累了就來一份兔子高帽雞蛋燒，療癒一下疲累的心靈。

【兔子高帽雞蛋燒】影片介紹

【兔子高帽雞蛋燒】環境介紹

兔子高帽雞蛋燒位於永康區中華路的大馬路上！在We Max 專業造型沙龍的店門口，如果對台南永康不太熟悉的話，可能會一個不小心騎車路過了。整體攤位是木質調元素的日系文青風，餐車以外還有一個手寫木牌，友人看見就忍不住蹲下來跟它一起合照。

【兔子高帽雞蛋燒】菜單介紹

兔子高帽雞蛋燒主打一面雞蛋一面雞蛋糕的雞蛋燒，以及會爆漿的雞蛋糕～每一份都是甜甜的銅板價，下午茶來個幾份也不怕傷荷包。

【兔子高帽雞蛋燒】餐點介紹

有人跟逸恩一樣充滿疑問嗎？雞蛋糕？雞蛋燒？傻傻分不清楚～雞蛋燒就是一面是雞蛋糕，另一面是純雞蛋！完完全全吃的到新鮮雞蛋喲！

雞蛋糕製作到雛形完成後，會烙上店家專屬的logo圖騰，原本造型已經很可愛了！烙印後變得更加獨特。

起司雞蛋燒 35元

雞蛋糕上打上一整顆新鮮潮心蛋，就變成雞蛋燒啦！裡頭再加上邪惡的起司，熱熱吃撕開還會牽絲呢😚濃郁的起司香氣，伴隨著淡淡奶香，背面的雞蛋也有著強烈的存在感，吃起來超過癮！非常真材實料喲！

蛋黃可以選擇全熟或半熟，喜歡吃得到流心蛋黃的朋友，可以事先請老闆娘幫你做半熟的蛋黃～逸恩下次有想來試試看會流心的雞蛋燒。

特調比例及減糖配方製作麵糊，堅持不加水和其他添加物，僅使用最新鮮的潮心蛋、牛奶跟麵粉，為了讓大家在吃療癒小點心的同時，也能夠吃得安心和健康。

Butter 卡士達 雞蛋糕 20元

經典不敗的奶油卡士達！是逸恩每次買有餡料的雞蛋糕或紅豆餅都會點來吃的口味～濃郁奶香中帶點甜味的內餡，一口咬下就會爆在口中吃起來相當濕潤～餡料外的蛋糕體也很軟綿。

法式可可雞蛋糕 25元

身為巧克力的逸恩，實在忍不住巧克力的魅力，同為爆漿系列口味真的超邪惡。濕潤的巧克力奶油內餡，是帶有奶香的可可味，吃起來相當滑順。

雙色濃乳酪雞蛋糕 30元

起司控必點！！！！吃完甜食總是想再來點鹹的小點心～熱熱撕開還會療癒牽絲，散發出的起司香氣超級迷人，鹹香滋味真的會讓人愛不釋手，每一口都好滿足。

限定口味 抹茶雞蛋糕

上次吃到的是抹茶口味的雞蛋糕！裏頭包著濕潤的爆漿内餡，帶有濃郁的抹茶香氣，一款是純抹茶餡料的雞蛋糕，另一款是加上麻糬的抹茶餡口味～兩種口味都是抹茶控的最愛，私心希望闆娘之後可以再次推出抹茶系列。

全部撕開後，再乖乖地排隊站好，該牽絲的也都還認真地牽著，看起來超級療癒。

忍不住就幫他們再多拍幾張照片！看著看著不知不覺又要流滿口水了。

介紹完兔子高帽雞蛋燒後，逸恩又想點來吃了啦！苦悶繁雜的上班日常，下午就是要來點療癒身心的點心阿～吃完爆漿系列跟超狂牽絲的雞蛋糕後，就能恢復活力繼續打拼撐到下班。兔子高帽雞蛋燒嚴選原料食材，主打無添加預拌粉跟乳瑪琳，非常適合買來給小朋友當放學後的小點心，大人小孩都超喜歡的雞蛋糕，推薦給大家！

兔子高帽雞蛋燒

地址：台南市永康區中華路382號

ʟɪɴᴇ@：@041ᴍʏᴘᴢs

時間：14:00-18:30

公休：週六

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記   FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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