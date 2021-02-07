快訊

光啟高中遭控寧繳罰款也不發薪 桃市開罰10萬元成首例

近3年來空品最差的一天 台南PM2.5破120達紫爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

隱身南投山林的「阿本農場」前陣子曝光後，從免收費秘境躍升為新興最夯賞櫻地，每日朝聖人潮爆棚。根據可靠消息，雖日前已實施假日交通分流，但考量路陡擔心旅客安全，加上園主反映過於疲勞，宣佈僅開放至今天（2/7），週一（2/8）起正式休園，提醒大家切勿照常湧上山以免撲空。少了這處夢幻美景也別過於驚慌，前往南投還有另一免門票的櫻花秘境等著大家美拍，八卦茶園內目前垂枝櫻滿開，把握時機衝一波粉嫩少女系風光吧！

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

位於竹山的八卦茶園，憑藉獨特丘陵地形與終年雲霧繚繞的景致，吸引不少攝影好手蹲點搶拍。這回迎來限定櫻花季，為大片翠綠帶來了粉紅亮點，現階段垂枝櫻絕美盛放中，淡粉花苞跟隨往下垂的樹枝隨風擺動，讓人能夠輕鬆拍出櫻花近景。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

沿著茶園好走的棧道，綻放的櫻花配上撲鼻而來的茶香，療癒指數升級，不論透過什麼角度取景皆隨拍隨美，畫面頗具詩意。若逛得累了園內另有回音亭可以稍微歇息，亭子登高望遠視野極佳，若配著櫻花一起拍也超加分，現在就列入口袋名單準備出發吧！

軟鞍八卦茶園

地點：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

2處「粉紅桃花源」免費拍！山林整排櫻花滿開炸裂，除了阿本還有苗栗秘境

上帝視角？嘉義新景點「蒜頭大橋」雲霧繚繞　美度不輸舊金山金門大橋

秘境 賞櫻 南投旅遊 櫻花季

相關新聞

爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

隱身南投山林的「阿本農場」前陣子曝光後，從免收費秘境躍升為新興最夯賞櫻地，每日朝聖人潮爆棚。根據可靠消息，雖日前已實施假日交通分流，但考量路陡擔心旅客安全，加上園主反映過於疲勞，宣佈僅開放至今天（2/

上帝視角？嘉義新景點「蒜頭大橋」雲霧繚繞　美度不輸舊金山金門大橋

新視角看嘉義新地標！昨（2/6）日正式通車的「蒜頭大橋」為嘉義縣市最新亮點，趕在春節前的絕佳時機登場，過年期間橋身還會定點展出夜間光雕秀，有望成為民眾走春必訪打卡聖地。而日前就有攝影好手透過空拍攝下獨

網美文青必追！ IG新熱點「湖水綠」誠品　進駐嘉義最美地標

由市定古蹟、日治時期菸酒公賣局嘉義分局原建物改建而成的「嘉義市立美術館」，在設計師的巧思下添增設計思維而成的新舊融合空間，讓嘉義市立美術館成為歷史與當代場域的交匯點，已然成為嘉義最美的文化地標，而如今誠品書店也將進駐嘉義市立美術館。

全台首家「博物館星巴克」絕美登場！憑奇美門票享第2杯半價、現烤系列特色必吃

星巴克於全台設有數不盡的特色門市，一家比一家還漂亮，不斷更新粉絲打卡清單。而即日起造訪台南時，又能新增一處美拍聖地，因為全台首家「博物館星巴克」已悄然進駐奇美博物館，並將於2/12正式開幕，一系列限定

千棵落羽松轉紅！ 台南六甲「菁埔埤落羽松」 與油菜花交織成超美畫面

udn走跳旅遊／Jason's Life 菁埔埤旁千棵落羽松已經轉紅，與眾不同的是還有油菜花陪襯，構成超美的畫面。六甲落羽松規模盛大，劃分多區，可以讓遊客盡情拍照，也因為就在省道旁，吸引了不

嘉義版忘憂森林「魚寮遺址」超唯美！夢幻秘境落羽松林轉紅

落羽松的正式名稱是落羽杉，原本是北美的造景松科植物， 11月起會逐間轉黃，再到1月會由黃轉紅，每年的11月到2月是欣賞唯美落羽松的最佳時機，而位在嘉義的魚寮遺址除了擁有夢幻的落羽松林之外，還有神秘的龍貓隧道等著大家來蒐集！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。