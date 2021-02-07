爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

隱身南投山林的「阿本農場」前陣子曝光後，從免收費秘境躍升為新興最夯賞櫻地，每日朝聖人潮爆棚。根據可靠消息，雖日前已實施假日交通分流，但考量路陡擔心旅客安全，加上園主反映過於疲勞，宣佈僅開放至今天（2/7），週一（2/8）起正式休園，提醒大家切勿照常湧上山以免撲空。少了這處夢幻美景也別過於驚慌，前往南投還有另一免門票的櫻花秘境等著大家美拍，八卦茶園內目前垂枝櫻滿開，把握時機衝一波粉嫩少女系風光吧！

圖／IG@molly888666授權

位於竹山的八卦茶園，憑藉獨特丘陵地形與終年雲霧繚繞的景致，吸引不少攝影好手蹲點搶拍。這回迎來限定櫻花季，為大片翠綠帶來了粉紅亮點，現階段垂枝櫻絕美盛放中，淡粉花苞跟隨往下垂的樹枝隨風擺動，讓人能夠輕鬆拍出櫻花近景。

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沿著茶園好走的棧道，綻放的櫻花配上撲鼻而來的茶香，療癒指數升級，不論透過什麼角度取景皆隨拍隨美，畫面頗具詩意。若逛得累了園內另有回音亭可以稍微歇息，亭子登高望遠視野極佳，若配著櫻花一起拍也超加分，現在就列入口袋名單準備出發吧！

軟鞍八卦茶園

地點：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

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