上帝視角？嘉義新景點「蒜頭大橋」雲霧繚繞　美度不輸舊金山金門大橋

新視角看嘉義新地標！昨（2/6）日正式通車的「蒜頭大橋」為嘉義縣市最新亮點，趕在春節前的絕佳時機登場，過年期間橋身還會定點展出夜間光雕秀，有望成為民眾走春必訪打卡聖地。而日前就有攝影好手透過空拍攝下獨特畫面，蒜頭大橋被雲霧環繞猶如仙境，讓人彷彿在用上帝視角賞景。

圖／臉書網友楊文華授權

蒜頭景觀大橋為嘉義縣第一座斜張橋，鄰近另一著名景點故宮南院，高達73公尺的橋塔採用故宮國寶青花瓷瓶口線條，增添優雅美感。網友於橋的兩端下橋處，在空拍機及天氣加持下，留下了佇立霧中的新橋場景，突破雲霧露出的橋塔仙氣十足，即便迷霧散去美度也不輸美國舊金山「金門大橋」。

圖／臉書網友楊文華授權

完工的蒜頭大橋連接朴子市與六腳鄉，全長1公里、路寬16公尺4線車道，有助改善農曆新年車流，新年期間截至元宵節為止，每晚6點至隔日早上6點，整點將展演時長2分鐘的光雕秀，人氣景點準備收入口袋名單。

圖／嘉縣府提供

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