想念陽光？11個「南部走春景點」報你知，到綠色隧道、秘境沙漠擁抱大自然

想避冬嗎？過年來南部走春景點享受一下陽光沐浴的美好～本篇涵蓋嘉義到屏東11個室內室外景點，陪你度過春節過年連假，快點收藏這篇文章，把想去的地方筆記筆記。

南部過年走春景點一覽

南部過年走春景點＃1

台南四草綠色隧道

▲南部過年走春景點推薦-台南四草綠色隧道。（圖／eason_lien, Instagram）

台南四草綠色隧道又有袖珍版亞馬遜之稱，是南部知名的紅樹林有豐富的生態和綠意盎然的景觀。在百餘年前這條綠色隧道是運送鹽、糖等必須民生物資的道路，由於水淺僅有竹筏能經過又被稱作「竹筏港」。

▲南部過年走春景點推薦-台南四草大橋。（圖／xiiinrong, Instagram）

搭上竹筏、戴起斗笠，在四草綠色裡賞鳥看彈塗魚、螃蟹，結束這趟竹筏隧道探索後還可以去近日爆紅的四草大橋拍照，這座大橋可是國片«孤味»的取景地之一呢！

南部過年走春景點＃2

台南漁光島

▲南部過年走春景點推薦-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

漁光島因美麗的夕陽和水上活動SUP立槳，吸引了不少遊客前來造訪，在臺南被金馬、金鐘鍍金加持後，更是吸引了一群踩點打卡的追星族來拍照。

漁光島是金馬國片«孤味»的取景地，一旁的漁光島公園則是今年金鐘台劇«想見你»的拍攝地點，勇奪金鐘最佳女主角女配角的淑芳姐，和二次拿下影后頭銜的柯佳嬿都在這一代拍攝過，劇迷們粉絲們不追嗎？

南部過年走春景點＃3

台南仙湖農場

▲南部過年走春景點推薦-台南仙湖農場。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

仙湖休閒農場全區約52公頃農場中心是座獨立山頭，因為晨間和雨後的雲海包圍讓這個地方像是一座遺世獨立的湖中小島，固有仙湖這個美麗的名字。

園區中有大片的草原、無邊際泳池和超可愛的動物互動區，以及用餐區「本味作坊」，如同其餐廳取名之意，他們用友善栽種方式，並將在地食材入菜，讓旅人們體驗當地的原汁原味。

地址：台南市東山區一鄰6-2號

營業時間：9:00~17:00

南部過年走春景點＃4

高雄華一休閒農場

▲南部過年走春景點推薦-高雄華一休閒農場。（圖／s_6691, Instagram）

不知道大家國小的時候有沒有跟著學校訂過羊奶呢？小編記得以前學校都會跟著學校訂各種口味的羊奶，想到要去華一農場喝羊奶真的充滿兒時回憶啊！

華一休閒農場是嘉南羊乳的高雄展示牧場，在這邊可以體驗餵小羊喝羊奶，還有生態導覽體驗可以參加，到了高雄除了在市區玩，不仿考慮到郊區餵羊走春～

地址：高雄市大樹區和山路198號

營業時間：週五六日9:30~17:00/18:00

南部過年走春景點＃5

高雄駁二藝術特區

▲南部過年走春景點推薦-高雄駁二藝術特區。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

駁二藝術特區小編已經去過很多次了，但每次都還是很喜歡可以看到不同的設計和活動，園區裡還有多樣藝術裝置像是工人漁婦、椅子樂譜和鋼鐵藝術等等...

駁二藝術特區僅需搭捷運到鹽埕站在步行即可抵達，時間充裕的朋友還可順遊週邊的棧二庫和搭船到旗津吃冰吃海鮮。

交通：搭至西子灣站/鹽埕埔站

營業時間：週五六日9:30~17:00/18:00

南部過年走春景點＃6

高雄柴山步道

▲南部過年走春景點推薦-高雄柴山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

柴山大致上可以分為北、南、西柴山群步道，柴山屬石灰岩山體坑坑疤疤的外表、數不清的各式大小洞穴，都是大自然的鬼斧神工，除了選一條步道漫遊深入洞穴探索也是柴山又神祕又刺激的特殊玩法，想來場有別以往的踏青路線嗎？那就來柴山走走看看吧～

▲南部過年走春景點推薦-高雄柴山步道。（圖／d8030328, Instagram）

南部過年走春景點＃7

屏東鈕扣倉庫

▲南部過年走春景點推薦-屏東鈕扣倉庫。（圖／yoyo_chang__, Instagram）

鈕扣倉庫前身是瓊麻工廠，瓊麻是製作麻繩主要的材料，但後來逐漸被尼龍繩給取代此地因此沒落。幾年前鈕扣倉庫的主人經過這片雜草叢生的廢墟，他被這個地方特殊的風格給吸引，才把這個被大家遺忘的廢棄工廠改建為酒吧！

下次來墾丁除了墾丁大家，不妨跟朋友到這裡聊天、喝酒、看星星，享受一下南國的慢步調和放鬆美好的風情～

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12號

營業時間：18:00～13:30

南部過年走春景點＃8

屏東九棚沙漠

▲南部過年走春景點推薦-屏東九棚沙漠。（圖／jin_o_o, Instagram）

過年不想要人擠人嗎？距離墾丁大街需駕車一小時才能抵達的九棚沙漠，相較許多市區景點人真的少很多。特殊的風吹沙現象讓那輛沙土沉落於此行程大片的沙漠，從墾丁一路開來位在滿州鄉的九棚沙漠路上，能看到許多牛群吃草的畫面非常可愛。

地址：屏東縣滿州鄉港仔村，省道26號69公里處

南部過年走春景點＃9

嘉義檜意森活村

▲中部過年走春景點-嘉義檜意森活村。（圖／yichen9160, Instagram）

嘉義除了阿里山還有超多市區景點可去，位在嘉義市區的檜意森活村、沈睡森林、花磚博物館、嘉義監獄都是值得大家去走走逛逛的好去處。在過去檜意森活村是日本的宿舍，因應當時的林業開發所見，漫步於此感受一下日式風情，也是走春不錯的選擇。

加碼推薦來嘉義市區走春的朋友，還可以到這間有60年歷史的—「自由が丘」去品嚐美食，他們用季節食材製作輕食甜點，用餐區地板鋪著榻榻米，讓人能聞著藺草香吃美食。

地址：嘉義市東區林森東路1號

營業時間：10:00～18:00

南部過年走春景點＃10

嘉義太平雲梯

▲中部過年走春景點-嘉義太平雲梯。（圖／chichislife_, Instagram）

位在海拔1060公尺的太平雲梯，霧濛濛的氛圍讓人有種漫步雲端的感覺，過年想出外踏青不想悶在家裡泡在咖啡廳嗎？那就到清幽又充滿仙氣的太平雲梯放放電吧！

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

營業時間：平日9:00~16:30/假日9:00~17:30

南部過年走春景點＃11

嘉義花磚博物館

▲中部過年走春景點-嘉義花磚博物館。（圖／karen__0930, Instagram）

花磚近兩年開始又掀起一波復古文青熱潮，復古味給人一種穿越時空能一探過往風華的感受，不再只是俗氣過時的產物。這座花磚博物館除了見證了花磚的歷史，也見證了老闆為了追到老闆娘的愛情故事。

花磚源自西班牙，在1915~1930年間在台灣正式流行，在那時不只是一種對美的革新，片片手工花磚的高單價，更是一種富貴階級的象徵呢！想知道更多花磚故事，還是想和磚牆拍張美美的復古照呢？今年過年就來嘉義市區走春踏青～

地址：嘉義市西區林森西路282號

營業時間：10:00~17:30/週一二公休

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