台版合掌村、一線天奇景！2021「雲嘉南15個新舊景點」集合，過年南漂走春去

Shelly@ReadyGo

每個城市每年都會有新景點誕生，過去一年當中，你記得的新景點又有多少？ReadyGo來幫你複習！這次精選了過年期間雲林、嘉義、台南春節旅遊必去的走春景點，或許有些是你從未注意過的景點；有些是近幾年才開的新景點，2021就南漂去南部走春吧~

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【雲林景點】

#古坑珍粉紅城堡 水漾森林教堂

到雲林絕對不能錯過的網美景點，由農舍改建而成的特色民宿以公主為主題，號稱「南台灣最粉嫩水上教堂」的古坑珍粉紅城堡，熱門的水漾森林教堂一定要拍！秋冬加上落雨松的唯美畫面，根本就是浪漫的冬季戀歌場景，就算沒有住宿也能進去拍照走走，不過需要入園門票200元。

圖/IG@mimichild07

地址｜雲林縣古坑鄉湳仔路50號

#拼圖公園

拼圖公園過去是廢棄的蕭家菸樓，結合童話元素，讓原來的老舊社區搖身一變，成為時下流行的熱門景點，在舊有的建築之上添加了現代元素，一方面讓當地社區居民有個聚會的場所，另一方面也藉此吸引觀光客來朝聖打卡。

圖/IG@yjian.tw

地址｜雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號

#桂林印象館

台版小泰國之稱，走進大門就看到大象及涼亭，感受到濃濃的泰式南洋風，沒去過泰國可以先來這邊感受泰式風情。往後走拱門造型金黃色裝飾的建築物是園區內必拍的場景之一，也是之後可能會開放的住宿區，除此之外園區內還有座小吊橋及多個高腳屋，彷彿置身泰國，非常適合來走走。

圖/IG@emilycute7bear

地址｜雲林縣古坑鄉景水1之6號

#千巧谷牛樂園牧場

巧谷牛樂園牧園區不大，有販賣在地鮮乳製作而成的伴手禮、烘焙麵包及生巧克力，也可以近距離與牛隻互動、胃草，園區內處處能見各種活潑造型的牛裝置藝術，連公廁的外觀都是參考古早農家的倉庫樣貌建置，還有兩隻牛在爬窗偷看呢~

圖/IG@yi_ru1023

地址｜雲林縣崙背鄉東興路182之32號

#峭壁雄風

雲林版的金面山，喜歡登山挑戰的你肯定要來見識峭壁雄風的厲害，超過45度的山壁攀爬起來特別刺激，不過努力登頂後看見開闊的山谷風景會讓人非常有成就感，前面的辛苦流的汗都值得了！

圖/IG@jengchen

地址｜雲林縣古坑鄉峭壁雄風

【嘉義景點】

#嘉義市立美術館

延續古蹟意義，與在地做連結，嘉義市立美術館為改造原日治時期菸酒公賣局嘉義分局而來，外牆磁磚有著歷史的抓痕，褐綠色的外觀融合了溫潤的氣息，挑高三層樓的展示空間，也不失現代感。

圖/IG@heapin963

地址｜嘉義市西區廣寧街101號

#嘉義市立博物館

嘉義市立博物館睽違2年重新開放，1樓為「探索嘉園」兒童廳及主題特展區，2樓是嘉義特色常設展區，3樓則是交趾陶常設展區，連結民眾在不同時空對嘉義的回憶及想像，繼而喚起民眾對嘉義的情感與認同，讓嘉義的歷史記憶被深刻發掘！

圖/ReadyGo

地址｜嘉義市東區忠孝路275-1號

營業時間｜09:00–17:00，週一公休

#得恩亞納

與世隔絕的秘境，「得恩亞納」是鄒族早期祖先的舊址，經過完整重建的部落如今規劃良善，斜頂式的木屋、繽紛小屋錯落山間，恍若遺世的美麗村落，在嘉義阿里山鄉有個台灣版合掌村之稱。

圖/IG@wad3photography

地址｜嘉義縣阿里山鄉得恩亞納

#月影潭心

整體建築由數萬片不規則鋁片交織而成，走在裡面就好像待在一座鳥巢裡，銀色調的月影潭心，在夜晚光影照射下更像一座通往夢幻宇宙的走廊，有著和白天截然不同的風情面貌。

圖/IG@xiuxiu0103

地址｜嘉義市東區鹿寮里紅毛埤187-4號

北迴歸線太陽館

來到北迴歸線通過的嘉義絕不能錯過的景點，超吸睛從地心竄出的土星位於嘉義北回歸線太陽館的停車場旁，無論是要去參觀太陽館的遊客，還是剛好經過的遊客都會進來打卡拍照，留下到此一遊的足跡。

圖/IG@chufoodlovefun

地址｜嘉義縣水上鄉中山路三段189號

【台南景點】

#黃金海岸方舟

遠看似一艘白色方舟，佇立在岸上，經過整修之後重新開幕，猶如沖繩般的美景，立刻登上IG熱門打卡景點。橘色大門進到船艙，迎來純白色的空間和大面的玻璃牆，穿過玻璃牆可以直接望向沙灘和大海，非常推薦在下午四點左右來訪，找個位置坐下來，欣賞金色的夕陽打在沙灘上呈現有如黃金般閃亮的沙灘景致。

圖/IG@mart666777

地址｜台南市南區濱南路600號

#萬國通路創意觀光工廠

沒錯！這就是你我熟悉的行李箱牌子萬國通路，居然連觀光工廠都有。整個園區利用5年打造，室內的工廠內容豐富區分多個主題館，除了公開行李箱的製造工程、抗壓抗摔測試等等，每個主題館都讓你感覺像是環遊世界般特別可愛。

圖/IG@s4752147

地址｜台南市歸仁區中正南路二段1號

#德元埤荷蘭村

珊瑚狀的埤塘、靜謐的水道、匍匐展開的綠地，最引人注目的還是那代表荷蘭的風車及放大版的荷蘭民族工藝品「木鞋」，大約每年10月-12月還會舉辦德元埤荷蘭村風車節，因此又有台版小荷蘭之稱。

圖/IG@f_love_c

地址｜臺南市柳營區神農里新厝100號

#草山月世界

由砂岩與頁岩所構成的青灰岩地形，草山月世界因其獨特的白堊地地形造就獨特的風景。山岩嶙峋綿延，到處懸崖峭壁，這裡草木難生，放眼望去的盡是一片灰白，僅有翠綠的刺竹景觀偶爾點綴其中。

圖/IG@lailai_0929

地址｜臺南市左鎮區南171線

#獵鷹尖一線天

作為台南三大奇景之一，獵鷹尖是一顆巨岩，聳立於山巔之上，巨岩底部的裂縫深達數十公尺即為「一線天」，裂縫僅有1人行走寬度，從底部洞口往外探看是絕壁深淵，刺激又令人嘆為觀止的美景值得挑戰。

圖/IG@sonder_0328

地址｜台南楠栖區梅嶺風景區

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