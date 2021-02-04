千棵落羽松轉紅！ 台南六甲「菁埔埤落羽松」 與油菜花交織成超美畫面

菁埔埤旁千棵落羽松已經轉紅，與眾不同的是還有油菜花陪襯，構成超美的畫面。六甲落羽松規模盛大，劃分多區，可以讓遊客盡情拍照，也因為就在省道旁，吸引了不少人潮停留腳步。

六甲菁埔埤落羽松

落羽松景點推薦

落羽松景點第二彈，就位在台南六甲省道旁，非常明顯，也因為這樣吸引了大批人潮啊！從空拍看，落羽松有種植了非常多區，聽說將近千棵，現在遇上了油菜花田，讓風景更美了。

六甲落羽松位於台一線省道北上約299.8公里處，轉紅季來臨時，通行省道者立刻就會被該處美景所吸引，馬上就造成省道路邊停滿了車，大家都是為了一睹落羽松的風采。

六甲這一處落羽松，遍布大概可以分三大區域，種植面積腹地超大，每區的落羽松狀況都不同，大家可以自己選一區去拍照~

比較特別的是，六甲落羽松旁邊正種植著油菜花，就會形成顏色的對比，油菜花非常有陽光氣息的感覺，相較於枯黃火紅的落羽松，有著衝突的美感。

台南不知道是不是天氣的關係，所以狀況比雲林林內的好一些，還是可以拍到完全茂盛的狀況。

走進落羽松群木裡面，找個投射陽光的角度，就可以拍出很美的照片喔！落羽松拍起來真的就很有偶像劇的氛圍。

事不宜遲，趕快把握好天氣出去走走吧～看樣子台南六甲的落羽松還可以撐一下下。推薦給大家呦！

六甲菁埔埤落羽松

地址：台南市六甲區縱貫公路（可搜尋「台南六甲落羽松森林」）

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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