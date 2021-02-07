網美文青必追！ IG新熱點「湖水綠」誠品　進駐嘉義最美地標

誠品書店嘉義美術館期間限定店於1月27日在嘉義市立美術館盛大開幕，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，融合美術館獨有的藝術與文化氣息，精選了千款特色繪畫書寫文具、職人選書還有期間限定舉辦的色彩互動展等，並邀請久居嘉義的的藝術家梁紹偉來創作城市意象壁畫。

▲圖片來源：誠品書店FB

▲圖片來源：誠品書店FB

誠品嘉美館以湖水綠的門框、金色鐵件以及磨石子地板來妝點整個店面，讓誠品嘉美館的店內空間充滿濃厚的懷舊風格，並且以美術館引人注目的門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，來策畫這次的「來嘉探索‧美的顏色」主題展，且以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，讓逛書店成為一種新的藝術潮流。

▲圖片來源：誠品書店FB

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誠品嘉美館

地址：嘉義市西區廣寧街101號(嘉義市立美術館古蹟棟）

時間：11:00-21:00(每週一休館)





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