網美文青必追！ IG新熱點「湖水綠」誠品 進駐嘉義最美地標
誠品書店嘉義美術館期間限定店於1月27日在嘉義市立美術館盛大開幕，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，融合美術館獨有的藝術與文化氣息，精選了千款特色繪畫書寫文具、職人選書還有期間限定舉辦的色彩互動展等，並邀請久居嘉義的的藝術家梁紹偉來創作城市意象壁畫。
誠品嘉美館以湖水綠的門框、金色鐵件以及磨石子地板來妝點整個店面，讓誠品嘉美館的店內空間充滿濃厚的懷舊風格，並且以美術館引人注目的門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，來策畫這次的「來嘉探索‧美的顏色」主題展，且以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，讓逛書店成為一種新的藝術潮流。
地址：嘉義市西區廣寧街101號(嘉義市立美術館古蹟棟）
時間：11:00-21:00(每週一休館)
延伸閱讀>>夢幻秘境落羽松林轉紅！嘉義版忘憂森林「魚寮遺址」超唯美！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言