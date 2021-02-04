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嘉義版忘憂森林「魚寮遺址」超唯美！夢幻秘境落羽松林轉紅

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@himikochen、IG@rrtp51
▲圖片來源：IG@himikochen、IG@rrtp51

位在嘉義太保市港尾里魚寮部落裡的「魚寮遺址」，是嘉義平原地區最早發現的史前遺址之一，由在地居民自發性的整治水圳後成為一條幽靜美麗的溪流，而魚寮遺址擁有幽靜溪水配上落羽松、楓香等，格外的有意境，雖然位在車來車往的64縣道及高速行駛的高鐵大道旁，但置身於魚寮遺址的落羽松森林，卻有一種遺世獨立的感覺。

▲圖片來源：IG@yihsien1122
▲圖片來源：IG@yihsien1122

▲圖片來源：IG@yihsien1122
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隨著天氣漸冷魚寮遺址的落羽松已由翠綠轉為金黃，黃綠穿插的漸層色調，呈現格外鮮活明媚的夢幻景緻，而在魚寮遺址有一片種植小葉欖仁與烏桕樹的森林，綠意盎然的林蔭被戲稱為龍貓森林，偶爾還會有成群的白鵝或是黑羊穿梭在其中，悠哉自得的樣子超級療癒。

▲圖片來源：IG@himikochen
▲圖片來源：IG@himikochen

▲圖片來源：IG@fu_yan_phy
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魚寮遺址落羽松

地址：嘉義縣太保市高鐵大道與64縣道交叉口


延伸閱讀>>【懶人包】全台落羽松特搜！精選六大浪漫「三色肉鬆」秘境

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落羽松 高鐵 秘境

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