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台南「古蹟燈籠海」春節夜景快打卡！消防局的繽紛亮點，晝夜皆好拍
為迎接春節，不少景點早在1月就已換上應景新裝，而掛燈籠正是民間傳統習俗不可或缺的年味裝置之一。除了掀起打卡潮的雲林西螺福興宮萬盞燈籠海，其實台南也有專屬「古蹟燈籠海」，消防隊所建築外被顆顆燈籠點綴，尤其夜晚亮燈時大大突顯整體氛圍，台南人準備走起！
這片燈籠海掛在台南市政府消防局中正分隊建築「合同廳舍」墻面外，作為市定古蹟的合同廳舍原為一棟純白建築，後續整修成台南消防史料館，為當地的社區博物館，展示消防相關文物，也有專人導覽解說。這回因應新年，全面高掛千顆彩繪燈籠，為消防局增添了各個角度的迷人風景。值得一提的是，展示的彩繪燈籠，皆來自消防局第七大隊聯手台南祀典武廟舉辦的「火神護佑 平安祈福」119燈籠比賽作品，意義非凡。
燈籠美景將展出至元宵節，白天時欣賞已十分漂亮，夜幕低垂時點亮的燈籠猶如一幅特色畫作，新年有空不妨和家人仔細逛逛這處結合了歷史、藝文與地方風情的地方，再一起攝下夜景美照。
臺南市消防史料館 彩繪燈籠海
地點：台南市政府消防局中正分隊（中西區中正路2號）
展期：即日起至2/26（每週一休館）
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