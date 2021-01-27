萬顆燈龍高掛！雲林「最美燈籠海」擴大點亮萬盞燈籠，還有開運紅包、高空煙火秀必去

如果你去台南只知道去安平古堡、赤崁樓這些歷史景點的話，那真的就遜色了！這次跟著女孩們一起找尋不一樣的台南風情吧！ 南台灣首間「國立臺灣史前文化博物館南科分館」就位在台南南科這裡，以設計美學聞

2021-01-25 11:00