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萬顆燈龍高掛！雲林「最美燈籠海」擴大點亮萬盞燈籠，還有開運紅包、高空煙火秀必去

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
雲林西螺福興宮今年宣布燈籠海數量加碼至萬顆，將會是全台最壯觀燈籠海景點之一。 圖／IG網友lilianwang_tw授權、IG網友liu.shuxiu授權
雲林西螺福興宮今年宣布燈籠海數量加碼至萬顆，將會是全台最壯觀燈籠海景點之一。 圖／IG網友lilianwang_tw授權IG網友liu.shuxiu授權

春節將至，不少地區都會佈置相關應景裝置慶祝節日，今年因疫情干擾，雲林西螺福興宮配合防疫，日前宣布取消新春搶頭香等多項活動，但年度重頭戲之一燈籠海卻決定逆勢擴大，從場域到燈籠數量都將挑戰全台之最，上萬顆繽紛燈籠將美翻西螺鎮。

雲林西螺福興宮配合防疫，除夕夜即辛丑年正月初一子時「萬人躦動-開廟門搶頭香」民俗活動宣布取消，不過歡喜迎財神開運紅包領取、百萬高空煙火秀、花燈佈景都將如期舉辦。重頭戲之一的燈籠海裝置是不少民眾年節追逐的熱門景點，廟宇前上千顆繽紛又應景的燈籠高掛天際，數量龐大壯觀，隨手拍都能是IG美照，不論白天或晚上都展現不同風情，十分浪漫夢幻。

雲林西螺福興宮的燈籠海景觀繽紛壯麗，每年都吸引不少民眾搶拍。 圖／IG網友liu.shuxiu授權
雲林西螺福興宮的燈籠海景觀繽紛壯麗，每年都吸引不少民眾搶拍。 圖／IG網友liu.shuxiu授權

西螺福興宮今年燈籠海規模更勝以往，將去年2700顆燈籠數量加碼至1萬顆，不僅如此，場域也將延伸至延平老街、建興路、福興路，讓前來廟宇祈福的民眾與朝聖的民眾，不用全都擠在同一區拍照，還能在防疫期間保持社交距離。

福興宮近日已開始相關場佈，福興路、延平路、建興路加總約700多公尺的場域陸續掛上小朋友所彩繪的燈籠，慢慢展現過節氣息！今年西螺福興宮燈籠海擴大至上萬顆，挑戰全台最大最壯觀的燈籠海景點，有路過雲林的民眾一定要把握機會朝聖，感受「萬籠齊亮」的壯麗美景

西螺福興宮

地址：雲林縣西螺鎮延平路180號

西螺福興宮的燈籠海壯麗繽紛，隨手拍都是IG美照。 圖／IG網友lilianwang_tw授權
西螺福興宮的燈籠海壯麗繽紛，隨手拍都是IG美照。 圖／IG網友lilianwang_tw授權

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