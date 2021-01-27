聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬顆燈龍高掛！雲林「最美燈籠海」擴大點亮萬盞燈籠，還有開運紅包、高空煙火秀必去
春節將至，不少地區都會佈置相關應景裝置慶祝節日，今年因疫情干擾，雲林西螺福興宮配合防疫，日前宣布取消新春搶頭香等多項活動，但年度重頭戲之一燈籠海卻決定逆勢擴大，從場域到燈籠數量都將挑戰全台之最，上萬顆繽紛燈籠將美翻西螺鎮。
雲林西螺福興宮配合防疫，除夕夜即辛丑年正月初一子時「萬人躦動-開廟門搶頭香」民俗活動宣布取消，不過歡喜迎財神開運紅包領取、百萬高空煙火秀、花燈佈景都將如期舉辦。重頭戲之一的燈籠海裝置是不少民眾年節追逐的熱門景點，廟宇前上千顆繽紛又應景的燈籠高掛天際，數量龐大壯觀，隨手拍都能是IG美照，不論白天或晚上都展現不同風情，十分浪漫夢幻。
西螺福興宮今年燈籠海規模更勝以往，將去年2700顆燈籠數量加碼至1萬顆，不僅如此，場域也將延伸至延平老街、建興路、福興路，讓前來廟宇祈福的民眾與朝聖的民眾，不用全都擠在同一區拍照，還能在防疫期間保持社交距離。
福興宮近日已開始相關場佈，福興路、延平路、建興路加總約700多公尺的場域陸續掛上小朋友所彩繪的燈籠，慢慢展現過節氣息！今年西螺福興宮燈籠海擴大至上萬顆，挑戰全台最大最壯觀的燈籠海景點，有路過雲林的民眾一定要把握機會朝聖，感受「萬籠齊亮」的壯麗美景。
西螺福興宮
地址：雲林縣西螺鎮延平路180號
延伸閱讀：
．6公尺金剛好吸睛！花蓮「富里稻草藝術季」2/2登場，經典卡通龍貓必拍
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言