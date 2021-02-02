雲林道地玩法！在地「人氣網美景點、隱藏版銅板美食」一日遊GO

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著懂吃、懂旅行的女孩一起，帶大家來訪雲林人氣景點及在地銅板美食之旅吧！

兩丿爌肉飯

原以為早餐吃爌肉飯是彰化人的特殊飲食習慣，想不到在雲林也有一間超神祕，賣爌肉飯的早餐店，兩丿爌肉飯隱身在民宅內，外觀就像是普通民宅而且沒有任何的招牌，店家十分低調且不太允許客人拍照。而想吃到店內招牌爌肉飯還要早點來，若假日爌肉飯大約不到九點就會完售，爌肉飯瘦肉Q彈不會柴，而肥肉的部分十分軟嫩，入口一含即化，也難怪會成為在地人私房早餐的不二人選。

兩丿爌肉飯

店家地址：雲林縣虎尾鎮公安路41號

營業時間：06:00-10:00

碳烤鴨蛋糕

這間碳烤鴨蛋糕可以說是雲林人的下午茶首選，每次到虎尾總是看到長長的排隊人龍在購買這古早味的鴨蛋糕，與雞蛋糕不同的是店家採用鴨蛋製作而成，並且採用純炭火烤製，淡淡的麵粉香和炭火烤出來的香氣，一口咬下兼具蓬鬆又具有一定的Q度，而且價格十分便宜，實屬雲林人在地的銅板價點心。

碳烤鴨蛋糕

店家地址：雲林縣虎尾鎮中正路83號

營業時間：06:30-15:00

青埔落羽松秘境

雲林虎尾鎮的青埔落羽松秘境，是每到秋冬許多遊客欣賞落羽松變色之美的人氣景點，園區雖然不大，但園區內具備水池、石階、小山丘等造景，拍起來超有異國風情，除了入口處松林是種在陸地上，庭院裡的落羽松都是種植在水上，當落羽松轉紅倒映在水面上時，整個景致十分的夢幻。

青埔落羽松秘境雖然占地不大，但是搭配上園區內的造景擁有很夢幻的取景位置，尤其水中的倒影拍起來更是特別，雲林擁有好幾處欣賞落羽松的景點，而這處青埔落羽松是屬於私人領主，園主免費開放給民眾前來拍照賞景，也要提醒想來賞景的民眾要好好愛惜這片土地，切勿亂丟垃圾才能維持這難得的景致。

青埔落羽松秘境

景點地址：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號

雲林大埤鄉稻草文化藝術季

以稻草手作聞名的雲林三結村，長期投入稻草編織工藝、藝術創作，並策畫此次稻草文化節的活動，此次活動使用了600顆稻草捲，並佈置佔地約666坪的稻草捲迷宮，邀請民眾一起來體驗農村樂趣。

用600捆稻草捲拼湊而成的稻草王國，有可愛稻草人、稻草捲金字塔可拍照打卡，目前活動預計到2月26日結束，春節期間若還沒想好出遊計畫的民眾，可以前來體驗農村樂趣，也提醒想要前來體驗的民眾，為維護稻草相關設備的安全及永續使用，稻草文化藝術季場地全面嚴禁煙火、禁止吸菸以及因位在高速公路下禁止空拍，請來訪的民眾要多加注意並且配合。

雲林大埤鄉稻草文化藝術季

景點地點：雲林縣大埤鄉三結村-國道雲林系統交流道下方

活動展期：2020/12/26至2021/02/26

詳細介紹：http://bit.ly/2M6idNX

虎尾魷魚羹麵

位在虎尾鎮和平路與新興路口的這間虎尾魷魚羹，是間已飄香40年歷史的在地老店，因為物美價廉是學生們的最愛，虎尾這間魷魚羹麵屬於清澈黃澄的柴魚湯頭，不像北部的沙茶魷魚羹比較屬於重口味，擁有淡淡的勾芡香味跟阿根廷魷魚清脆的口感，但是湯頭也是比較偏南部口味，比起北部或是中部的魷魚羹來說口味偏甜。

虎尾魷魚羹麵

店家地址：雲林縣虎尾鎮和平路131號

營業時間：06:00-19:00(週四公休)

貓咪小學堂

貓咪小學堂位在虎尾鎮的頂溪社區裡，頂溪社區以貓為發想，並且以鏈接人與動物間的情感為主軸，而其中的彩繪是由雲林虎尾科大的學生與居民共同打造而成，由彩色的貓咪壁畫和雕塑組成奇趣的戶外藝術裝置，帶領民眾進入貓咪的異想學院。

貓咪小學堂和大多數的彩繪村不同，除了擁有牆面3D彩繪之外,還有立體雕塑及互動拍照設計，像是這處的教室課桌椅上課場景，可以讓遊客融入貓咪的塑像，一起拍出有趣的照片，可愛又逗趣的場景讓大小朋友都可以拍得很盡興，喜歡貓咪的貓奴們更是不容錯過！

貓咪小學堂

景點地址：雲林縣虎尾鎮頂溪里過溪56之2號

五年千歲公園

五年千歲公園可以說是全台首座面積最大的寺廟主題公園，園區佔地超大多達一公頃，內以奇岩異石為主體架構，有高山石林的庭園景觀、碩大壯觀的九龍巨船、美麗的景觀鵲橋、隨處可見的大小瀑布、曲折起伏的蜿蜒石洞地道，除此之外還有諸多神像石雕，全區共73個特色景觀，全程走完需要1個多小時。

園區內充滿特色的奇山異石，唯美高山石林的庭院景觀，搭配四周美景關卡，沿著步道可邊散步邊賞景，最吸睛的為屬超陡峭的彩虹彎橋，登上彩虹橋即可跳望公園全景與莊嚴的九龍巨船，只是園區內不提供飲食服務，建議想來挑戰的民眾要穿雙好走的鞋子，並自行準備飲用水與乾糧，才能盡情享受闖關的樂趣。

五年千歲公園

景點地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

營業時間：08:00-17:00

雲林虎尾小旅行路線：兩丿爌肉飯→碳烤鴨蛋糕→青埔落羽松秘境→雲林大埤鄉稻草文化藝術季(期間限定)→虎尾魷魚羹麵→貓咪小學堂→五年千歲公園





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