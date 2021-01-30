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嘉義也能當日本玩？畫都嘉義浪漫2日遊，紫色山城、空氣圖書館必打卡

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

嘉義擁有全台知名的阿里山，但除了阿里山之外，還有什麼地方好玩呢？今天就跟著兩個女孩的腳步，挖掘嘉義的各種景點、一起來趟浪漫的嘉義之旅吧！

許家茶園民宿

許家茶園民宿位於遠近馳名的瑞里社區。瑞里社區以紫藤花出名，每到3月4月的時候，整個地方充滿了紫色的花海、美不勝收，故有「雲端上的紫色山城」的美譽。

這次來這裡主要的目的是品茶。可惜兩個女孩來這裡的時間點剛好下雨，只能在涼亭品茶，不然天氣好時品茶的地點可是在竹林裡，那樣的場景彷若來到了武俠片的片場，中式浪漫氛圍十足。

許家茶園民宿擁有自家的製茶廠，茶葉都是在這雲霧繚繞的地方種植，採收，以及製作，茶葉自產自銷，即便沒到這裡住宿，也推薦大家來這品茶看看。此次點的茶葉有兩種，分別是青心烏龍與佳葉龍茶，青心烏龍本身是這裡的常見茶種，味道溫和有奶香，算知名度較高的茶葉；佳葉龍茶是屬於無氧發酵的茶葉，有果酸與糙米香，風味十分特殊且有助眠的效果，和各式茶點也是絕配。喜愛品茶的人絕對要來這「雲端上的紫色山城」走走，感受不一樣的人文氛圍。

許家茶園民宿

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林74號

太平老街

抵達太平老街，兩個女孩來這裡最主要的目的有兩個，首先是嚐一嚐在地最有名的甜點「太平雲糕」，另一項是試吃這裡最具特色的「燈籠餅」。

販售太平雲糕的「后咖啡」非常熱門，來晚了架上都是空蕩蕩的，因為太平雲糕是純蛋白製作的海綿蛋糕，比一般的海綿蛋糕更加的鬆軟綿密，味道又香又甜，是不錯的茶點類美食。

販售燈籠餅的則是「黑咖賞Okasan」，在雞蛋糕內包覆燈籠花，QQ軟軟滑滑，味道多元又有趣，是相當具有特色的美食，喜愛嚐鮮的人不妨試試。這家店還有另一項重要的品項是「良心茶葉蛋」，據說是因為一名誠實的孩童在老闆不在時依然付錢買茶葉蛋而得名，茶香蛋香都十分出眾，是來店必點的品項。

太平老街裡的店家各具特色、好逛又好吃，喜愛這類人文風情的人一定要來拜訪。

后咖啡

地址：嘉義縣梅山鄉大坪75號之1號

黑咖賞Okasan

地址：嘉義縣梅山鄉39-7號

空氣圖書館

嘉義近年很夯的網美景點──空氣圖書館，你朝聖過了嗎？雖說名為圖書館，卻不見一本書，而這沒有書的圖書館裡有什麼呢？

答案揭曉！這裡有著大量的多肉植物和蕨類，還有木質的桌椅與網美打卡牆，空氣圖書館販售著早午餐、甜品與各式餐點，有著綠意圍繞的舒適的氛圍，可以說是三五好友坐下聊天休憩的好地點，喜愛拍美照的人可別錯過了！

空氣圖書館

嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

兩日遊的住宿地點拉回到了嘉義市，位於商業鬧區邊緣，近著名的噴水圓環旁，有著豪華和室與舒適衛浴設備的兆品酒店，溫潤色調與典雅內斂的內部空間規劃，讓您擁有體驗山林自然氣息一般的感受，這裡還有健身房會議廳等公設，一日的困頓都能在這裡消除，更有附設自助式餐廳，可以在這裡盡情享用美食，是嘉義最佳的住宿選擇。

嘉義兆品酒店

嘉義兆品酒店

地址：嘉義市西區文化路257號

嘉義美術館

原本是嘉義的菸酒公賣局，後來經改建成現在的嘉義美術館。嘉義原是台灣知名的「畫都」，許多畫家都出身於此，諸如「陳澄波」、「林玉山」等人，都是這座藝術之都的骨幹。而嘉義美術館近期展出的主題，是台灣田園風光與不同視角下的嘉義，喜愛藝術的人不妨來這裡走走看看，收穫必然十分豐碩。

嘉義美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

黃記涼麵涼圓

非常特別的一家涼麵店，涼麵的靈魂醬料是由美乃滋、白醋、蒜泥、芝麻醬組成，味道涮嘴又順口，夏天或冬天吃都相當適合，麵條Q度適中，且不是採用普通涼麵的細麵，而是有一定厚度的寬麵，口感頗為扎實，絕對是嘉義數一數二的美食，冬天來上一碗也不成問題。

黃記涼麵涼圓

地址：嘉義市東區興中街6號

咱台灣人的冰

白色恐怖受害者，畫家陳澄波的故居，現今為一間冰店。取名台灣人的冰就是希望大家能飲水思源、對這塊土地發自內心的認同。燒仙草與自己製作配料的冰品是這裡的招牌，來嘉義不妨走上一趟、感受畫家陳澄波對台灣這塊土地的愛。

咱台灣人的冰

地址：嘉義市東區蘭井街249號

檜意森活村

有大量的特色店家與文創小物販售、全台唯一的「森林文創園區」，同時也是電影「Kano」的拍攝點之一，許多有趣小物、美食與雕刻豐富了整個園區，還提供穿著日式浴衣的體驗，是嘉義市兼具好吃好玩又好逛的完美景點。

檜意森活村

地址：嘉義市東區林森東路1號

玉山旅社咖啡

民國38年就已經開幕的旅社，後來經歷荒廢的歲月，被文史工作者拯救、成為現今的玉山旅社咖啡。除了有提供咖啡與輕食，它更是一間超有特色的背包客棧！非常推薦給喜歡老屋及品嘗咖啡的朋友來這裡走走繞繞，讓你彷彿穿越時空，感受充滿濃厚的復古氛圍的私房好去處。

玉山旅社咖啡

地址：嘉義市東區共和路410號

北門車站

世界唯一的檜木小火車，同時也是阿里山森林鐵路的起點，以前是森林鐵路貨物的集散地，現今則是觀光用途。想要搭乘的人須注意，僅僅只有週末才有行駛喔！

北門車站

地址：嘉義市東區共和路428 號

嘉義是一座浪漫又充滿著過去歷史記憶的城市，一兩天的行程無法完全逛完嘉義所有值得一看的景點，喜愛這座城市的人不妨多花點時間來探索，或許能找到嘉義截然不同的全新風貌。

嘉義浪漫之旅行程：

許家茶園民宿→太平老街→空氣圖書館→嘉義兆品酒店(住宿) →嘉義美術館→黃記涼麵涼圓→咱台灣人的冰→檜意森活村→玉山旅社咖啡→北門車站


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