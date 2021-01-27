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南部首家「客美多咖啡」即日開幕！全台最大門市在台南，挑高6.9米＋歐式原木店裝美翻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

台南人有福啦！源自日本的人氣連鎖咖啡品牌「客美多咖啡Komeda’s Coffee」2018年登台後持續展店，繼前陣子新開蘆州家樂福店、台北站前店，這次更開設南台灣首家門市「客美多台南小北店」，即日起正式開幕。客美多台南小北店為全台坪數最大、可容納最多座席的分店，搭配獨特的歐風店裝、木質隔間設計，有望成為洗版IG的新主角。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡首度進駐南部，於鄰近小北夜市設置台南小北店，擁有117個座席，為全台最大門市。店面以歐式庭園為設計概念，不僅有挑高6.9米的寬敞空間，還結合了西班牙紅磚瓦、歐式原木棚架的半開放式包廂隔間、鐘塔裝置等，打造特色猶如度假風的用餐環境。值得一提的是，台南小北店特別增設兒童圖書閱讀區，獨家提供親子互動或孩子個人閱讀時間，悄然升級為日系親子餐廳。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

餐飲方面，除了有咖啡、各式特色飲品，客美多咖啡的最大朝聖亮點非「活力朝食」服務莫屬。每日早上11:00前凡到店點購一杯飲品，即會免費獲得厚片吐司，讓人免出國就能體驗名古屋式早餐。而台南小北店本回也新增兒童套餐，並提供茶壺式的「日月潭特級紅韻紅茶」，另有三明治、漢堡、義大利麵等，未來造訪台南又有全新咖啡廳能列入必訪清單。

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