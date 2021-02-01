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當日直送、活體海鮮現點現撈！台南「牛園火鍋」美食部落客口袋名單首選

聯合新聞網 / 行遍天下
牛園火鍋以生猛海鮮著稱，川椒麻辣拼東北酸菜鴛鴦鍋是愛吃輝最推薦的聰明吃法。
牛園火鍋以生猛海鮮著稱，川椒麻辣拼東北酸菜鴛鴦鍋是愛吃輝最推薦的聰明吃法。

【圖／文：行遍天下／影：愛吃輝】

「台南吃貨愛吃輝」強調部落格文章為真實食記、非美食報導，加上愛吃輝成為專職部落客前，曾經營餐廳，對吃有著比常人更敏銳的觀察力，這回他推薦牛園火鍋，以生猛海鮮著稱，且湯正、肉好、手工餃強，是他口袋名單中火鍋店首選。

加湯用原湯　麻辣＋酸菜鴛鴦鍋吃法最推薦

牛園火鍋從屏東起家，後來插旗台南安平，店內裝潢古色古香，火鍋有川椒麻辣、東北酸菜、起司牛奶和養生菌菇等4種鍋底選項，愛吃輝最推薦川椒麻辣拼東北酸菜的鴛鴦鍋吃法，前者以40幾種珍貴中藥材炒製，香氣四溢，麻辣鮮香；後者嚴選高山大白菜，以古法天然發酵21天，湯汁酸醇回甘，值得一提的是，一般火鍋店續湯都加一般高湯，牛園火鍋續則是原湯，從頭吃到尾，始終不走味。

牛園火鍋台南安平店裝潢古色古香。
牛園火鍋台南安平店裝潢古色古香。

海鮮食材新鮮直送　痛風海陸套餐4人份讓你吃飽飽

海鮮是牛園火鍋最大特色，由於餐廳臨近安平港，海鮮幾乎都是安平港當日新鮮直送，餐廳水族箱內有魚、蝦、蟹、貝類等活體海鮮，現點現撈，如果對海鮮不熟悉、但又愛吃海鮮的話，愛吃輝建議4人痛風海陸套餐，裡面有龍蝦、螃蟹、鮑魚、生蠔、龍膽石斑等頂級生鮮，加上肉盤、炸物，份量超級多，雖名為4人份、但就算6個人吃也不成問題。

愛吃輝對牛園火鍋的龍蝦新鮮度讚不絕口。
愛吃輝對牛園火鍋的龍蝦新鮮度讚不絕口。

老河口金錢福袋以腐皮包裹魚漿、花枝漿和魚卵製成的內餡，口感絕佳。
老河口金錢福袋以腐皮包裹魚漿、花枝漿和魚卵製成的內餡，口感絕佳。

三色開運餃，一次滿足起司鮮蝦、海鮮鮑魚和港式海鮮等3種不同口味的手工餃。
三色開運餃，一次滿足起司鮮蝦、海鮮鮑魚和港式海鮮等3種不同口味的手工餃。

　

店家介紹

牛園火鍋台南安平店

地址：台南市安平區平豐路435號

電話：06-293-5222

網址：牛園火鍋台南安平店

營時：11:00 ∼ 23:30

價位：鍋底108元／人、雪花牛肉468元、嚴選黑毛梅花豬388元、三色開運餃168元、老河口金錢福袋168元、四人痛風海陸套餐（平日午餐3,688元、例假日和晚餐3,988元）

　

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