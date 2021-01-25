【現在去哪兒】超萌蔦松人偶、古老教堂必拍！跟著女孩們「台南懷舊之旅」一日遊　

如果你去台南只知道去安平古堡、赤崁樓這些歷史景點的話，那真的就遜色了！這次跟著女孩們一起找尋不一樣的台南風情吧！

南台灣首間「國立臺灣史前文化博物館南科分館」就位在台南南科這裡，以設計美學聞名的南科考古館，還沒進門前就讓女孩們拍個不停！博物館前的廣場上有幾座可愛人形陶偶，它其實是出土於道爺遺址的蔦松文化產物，再由藝術家將其陶偶放大再創作設計，成為逗趣又可愛的人偶，超級可愛又有特色的啦！

▲超級可愛的蔦松人偶(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲進門前會先經過如時空隧道的長廊(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲準備去探險囉！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

台灣史前文化博物館座落於台南南科三路，佔地2.44公頃，主要用於保存及展示南科遺址出土的文物，是南台灣唯一史前文物、博物館密室，結合親子兒童廳、海洋劇場、觸控式影像並結合教具、遊戲、劇場及導覽等多元方式，讓民眾可以更加容易親近史前文化。

▲化身考古工具人！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲逼真的場景使的女孩們馬上上演情境劇(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲逗弄可愛的麻雀(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

除了能深度且容易的認識史前文化之外，館內有許多地方也蠻好拍的，像是「黃色天井」有如一個私密小天地，周圍牆面以亮黃色為主體，搭配上綠色草地及蔚藍的天空，彷彿走入幾米的繪畫中。另外館外玄武岩牆面上的遠古生物也非常有特色，在進入或離開博物館前一定要來找尋一下這神秘的遠古化石。

▲整面黃澄澄的牆面超好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲彷彿來到了一個安靜的私密小空間(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲別忘了去尋找外牆上的遠古生物(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

台灣史前文化博物館

景點地址：台南市新市區南科三路10號

營業時間：09:00-17:00(週一公休)

位於西門大菜市附近的的西門教堂古物商行，擁有著哥德式建築外觀，建築本身已有八十年歷史，這樣富有濃厚洋風氣質的老教堂就位在街頭巷尾邊，在你我不曾注意到的角落，這樣子的古老教堂後來幻化成二手古物的收藏店，快點跟著女孩們一起來挖寶吧！

▲復古的西門教堂古物商行(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲裡面有許多稀奇古怪的老物(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

踏入西門教堂古物商行時，在光影移動的瞬間時光彷彿回到了80年前，在古物商行裡隱藏了許多具有懷舊氣息的物品，在復古浪潮重新興起的現在，陳年老物更有味道，而且值得一提的是西門教堂古物商行的物品都是經過精心整理，古物都保養得很好，好逛程度讓女孩們在裡面差點迷失了自己。

西門教堂古物商行

店家地址：台南市中西區正興街12號

營業時間：14:00-21:00(採取預約制)

位在中西區忠義路上的「PARIPARI apt.」，是一間結合雜貨選物店、咖啡廳與民宿的三層老屋，還沒進到店裡先引起女孩注意的是門前那栩栩如生的兩隻黃虎，店門口還擺著數張木製的座椅，配合上淺綠的方形磁磚與斑駁的鐵窗框，彷彿回到1960那復古的美好年代。

▲門口栩栩如生的老虎畫像(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲怎麼什麼都想買？(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

一踏進「PARIPARI apt.」時引起女孩們注目的是一樓的特色小物，都是店家精心挑選過的文創品牌，才能呈現這豐富多樣又結合印刷技術與在地文化的生活選物小店。而二樓則是日式咖啡廳，咖啡廳內散發著濃濃的日式摩登氣息，不管是沙發椅或是吊燈這些小細節都是走日式昭和風格，在此適合靜下心來喝一杯咖啡，享受一個人的安靜時光。

▲店內陳列了許多精選文創小物(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲二樓則是日式昭和風的咖啡廳(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

Paripari apt.

店家地址：台南市中西區忠義路二段158巷9號

營業時間：11:00-18:00(週四公休)

佛都愛玉總共有三間分店，這次女孩們帶我們來的是位在國華街附近的分店，店面就位在國華街二段與友愛街交叉口，不得不說這間愛玉店很厲害！佛都愛玉曾獲得「交通部觀光局創意愛玉大車拼」冠軍，做愛玉做到得冠軍實在是不簡單啊！

▲看看那軟Q的芋圓！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

除了堅持古早作法的手洗愛玉之外，女孩們點的七彩芋圓綜合仙草凍與杏仁豆腐冰也是店內的熱銷款，手作的芋圓、地瓜圓搭配上仙草特有的微微苦韻，再加上滑順的奶香味，整碗仙草凍就成了完美之作，而杏仁豆腐冰入口則是濃醇的杏仁味，喜歡杏仁的朋友絕對會喜歡。

▲七彩芋圓綜合仙草凍&杏仁豆腐冰(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

佛都愛玉

店家地址：台南市中西區友愛街223號

營業時間：11:00-22:00

跟著女孩們出遊時間總是過得特別快，也看見了不一樣的台南風貌，若想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

台南懷舊路線：台灣史前文化博物館→西門教堂古物商行→Paripari apt.→佛都愛玉





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