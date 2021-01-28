25元吃得到！台南鍋貼煎餅每日限量　古早蔬菜煎餅老饕必點

從路邊攤賣到開店面的鍋貼店，一賣就是20多年，當天新鮮備料不賣隔夜貨，在地人從小吃到大，還有老饕必點的古早味煎餅，每日限量晚來吃不到，經常一開店就人潮滿滿，老闆忙到手都沒停過。

店面外觀：這個是府前店，總店在永福路二段。

府前店有賣下午時段，居然下午3點一開店就一堆人，連內用桌都坐滿了，在旁邊看老闆忙到手都沒停過。

產品都是當天新鮮備料，現場手工包製，不賣隔夜貨，每天只準備固定量，賣完就沒了。

菜單（2021年1月）

老饕們最愛的就是這個古早蔬菜煎餅，都是現點現煎，每鍋每次只能煎8片，人多時要稍微等一下。

早蔬菜煎餅

一片只賣25元，外酥內Q又有飽足感，買來當早餐或下午茶都很適合，難怪我看10個客人有9個都是買這個。

古早蔬菜煎餅（+蛋+菜）

加了蛋跟菜之後，一口咬下可以同時吃到蛋香味跟蔬菜的清甜味，味覺層次更豐富。

特濃起司蛋煎餅

超濃郁起司醬抹在煎餅上，起司香、蛋香、餅皮香完美融合，起司控絕對必點。

黃金鍋貼

鍋貼外皮會煎得比較焦脆，幾乎接近餅乾的口感，重點是他們鍋貼可以單顆點，沒有強制一次至少點10顆，很適合什麼都想吃一點的族群，真的超貼心。

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幸福鍋貼

（內容如有異動，依店家公告為準）

《永福總店》

地址：台南市中西區永福路二段64號

營業時間：06:00~12:00（11點最後點餐，週日公休，偶爾不定期店休，出發前請詳閱店家FB）

訂購專線：06-2134863、0963420858

《府前二店》

地址：台南市中西區府前路一段28號（凱基銀行旁）

營業時間：5:00~12:00；15:00~18:30（賣完提早收，週日公休，偶爾不定期店休，出發前請詳閱店家FB）

訂購專線：0963420858、0963224361

店家FB：https://bit.ly/356NUh1

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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