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25元吃得到！台南鍋貼煎餅每日限量 古早蔬菜煎餅老饕必點
udn走跳美食／台南先生
從路邊攤賣到開店面的鍋貼店，一賣就是20多年，當天新鮮備料不賣隔夜貨，在地人從小吃到大，還有老饕必點的古早味煎餅，每日限量晚來吃不到，經常一開店就人潮滿滿，老闆忙到手都沒停過。
店面外觀：這個是府前店，總店在永福路二段。
府前店有賣下午時段，居然下午3點一開店就一堆人，連內用桌都坐滿了，在旁邊看老闆忙到手都沒停過。
產品都是當天新鮮備料，現場手工包製，不賣隔夜貨，每天只準備固定量，賣完就沒了。
菜單（2021年1月）
老饕們最愛的就是這個古早蔬菜煎餅，都是現點現煎，每鍋每次只能煎8片，人多時要稍微等一下。
早蔬菜煎餅
一片只賣25元，外酥內Q又有飽足感，買來當早餐或下午茶都很適合，難怪我看10個客人有9個都是買這個。
古早蔬菜煎餅（+蛋+菜）
加了蛋跟菜之後，一口咬下可以同時吃到蛋香味跟蔬菜的清甜味，味覺層次更豐富。
特濃起司蛋煎餅
超濃郁起司醬抹在煎餅上，起司香、蛋香、餅皮香完美融合，起司控絕對必點。
黃金鍋貼
鍋貼外皮會煎得比較焦脆，幾乎接近餅乾的口感，重點是他們鍋貼可以單顆點，沒有強制一次至少點10顆，很適合什麼都想吃一點的族群，真的超貼心。
點這裡看影片
幸福鍋貼（內容如有異動，依店家公告為準）
《永福總店》
地址：台南市中西區永福路二段64號
營業時間：06:00~12:00（11點最後點餐，週日公休，偶爾不定期店休，出發前請詳閱店家FB）
訂購專線：06-2134863、0963420858
《府前二店》
地址：台南市中西區府前路一段28號（凱基銀行旁）
營業時間：5:00~12:00；15:00~18:30（賣完提早收，週日公休，偶爾不定期店休，出發前請詳閱店家FB）
訂購專線：0963420858、0963224361
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