義式冰淇淋、七股活蝦吃到飽！ 台南「饗麻饗辣麻辣鍋」國賓店推薦，平日只要438元

來台南一定要吃小吃嗎？最近台南東區開了一家饗麻饗辣麻辣鍋國賓旗艦店，是我個人覺得CP值頗高的一間麻辣火鍋店，曾經吃過他們家饗麻饗辣麻辣鍋明誠旗艦店的我，對於這家吃到飽的印象非常之深，因此某天晚上立馬衝一波台南，來一篇開箱食記。

新開幕饗麻饗辣麻辣鍋台南國賓店推薦！義式冰淇淋、七股活蝦吃到飽 平日只要438元｜跟著華少吃吃吃EP.29

饗麻饗辣麻辣鍋國賓旗艦店位於台南東區國賓影城的一樓，占地非常廣，停車也很方便，門口跟對街都有不少停車格，後方也有計時停車場，我來的那天剛剛第二天正式營運，門口還放有不少恭賀開幕的花籃，室內的用餐座位更可說是座無虛席，盛況空前。

店家主打吃到飽的火鍋料、肉片，還有各式熟食、披薩跟自製甜點，平日中午只要438元，平日晚上及例假日則是538元，他們與深耕台南且頗負盛名的「小象樹義式冰淇淋」合作，是全台唯一一間供客人「義式冰淇淋吃到飽」的火鍋店，原價一球要90元，在這裡卻供客人吃到飽，老闆的作風真的超大器。

一款好吃的火鍋，必定要有一款好的湯頭當底，饗麻饗辣一共有4種主要湯頭，包括天香麻辣、御膳白雪、養生藥膳，以及南部特有的西瓜綿湯，天香麻辣湯以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬，佐牛骨跟香辛料以長時間熬煮，是店裡最多人愛點的湯頭；御膳白雪湯採用大量的新鮮豬骨，搭配各式蔬菜、當歸、紅棗等中藥材中火長時間煨煮，味道濃郁香醇；養生藥膳精選各式藥材跟秘料湯頭，湯頭喝起來溫醇香厚且甘甜；西瓜綿湯則是南部獨有的湯頭，以幼瓜發酵製成的西瓜綿為基底，加入海鮮熬煮，口感濃郁鮮甜且酸中帶甘。

老闆強調，他們的肉品堅持不用組合肉，都是使用現切的原塊肉，且都無限吃到飽，牛肉包括安格斯霜降、安格斯板腱牛、安格斯雪花牛以及晚餐特有的究極濕式熟成牛腹肉；豬肉除了特選梅花豬外，也有來自關山的香草豬，包括香草豬里肌以及香草豬五花，採用鼠尾草、迷迭香、羅勒等歐式香草及特殊中草藥配方飼養，肉質同樣肥美；此外，澳洲小羔羊、宜蘭豪野櫻桃鴨也是必點。

客人可以在肉品區的旗桿上，夾上桌邊附上的專屬桌號小夾子，服務人員會主動將肉品切好並送上桌。

海鮮種類也非常眾多，包括巴沙魚、魷魚、魷魚圈、虱目魚柳、鮮鱸魚、鯊魚片、虱目魷魚、鱈螺、曼波魚皮、小花枝、竹蛤、鯛魚下巴、鮭魚頭、淡菜、金門蟹等，我最愛的是七股活跳蝦，是從七股產地直接送達店內的蝦缸飼養，肉質彈牙且新鮮有嚼勁，讓人愛不釋手。

蔬菜也應有盡有，大陸妹、地瓜葉、高麗菜、空心菜、黑木耳、南瓜、小白菜、菠菜、秀珍菇、金針菇、鴻禧菇、白精靈菇、水果玉米、大黃瓜、水蓮等，此外，各樣水果及各式甜點也都有供應。

火鍋料方面，包括手工牛肉丸、龍蝦沙拉、松坂起司、魚包蛋、QQ燒、芝麻麻吉燒、菱角仁、手工凍豆腐、蟹肉球、蟹味棒、排骨酥、香菇貢丸、芋頭角、蒟蒻、手工櫻花蝦漿等，也都可以試試看。

除了上述的食材，店裡也有鴨腸、豬肚、牛毛肚、豬脆管、雞心、豬心、豬蹄筋、雞腿片、豬肝等各式肉品。而熟食也是很大的賣點，走俗擱大碗，東西新鮮的路線，主廚每天也都會依照季節調配出不同口味的比薩，而受到許多饕客喜愛的滷肉飯跟肥腸，也是深得我心。

冰淇淋方面，饗麻饗辣除了有比利時蜂雪頌冰淇淋，還跟深耕台南的小象樹合作，推出了「義式冰淇淋」吃到飽。口味非常豐富，且所有口味不添加人工香料，嚴選新鮮水果及食材，每一盆都是手工製作，不加入過多鮮奶油使之膨脹，也不添加過多的糖分，口感紮實綿密，每一口都能吃到最純粹的水果風味。

飲料方面，除了各式飲品，他們也與一般的火鍋店做出區別，有一款氣泡水機，希望客人喝的健康又解渴，一旁的檸檬片，讓平淡無奇的氣泡水，多了一番新面向與不同滋味。

整體而言，我覺得饗麻饗辣國賓旗艦店的CP值真的很高，與以前我去踩點過的高雄明誠旗艦店相差無幾，強烈推薦喜歡吃到飽的人來嘗鮮，附上高雄跟台南另一間分店的店家資訊，給大家參考囉。

饗麻饗辣台南國賓旗艦店

電話：06-209-8878

地址：台南市東區中華東路一段66號

營業時間：平日中午11:30-14:30，價格438元；平日晚上17:30-22:30及例假日，價格538元



饗麻饗辣台南永華旗艦店

電話：06-299-7676

地址：台南市安平區永華路二段35號

營業時間：平日中午11:30-14:30，價格438元；平日晚上17:30-22:30及例假日，價格538元



饗麻饗辣高雄明誠旗艦店

電話：07-5586858

地址：高雄市左營區明誠二路521號

營業時間：平日中午11:30-14:30，價格438元；平日晚上17:30-22:30及例假日，價格538元



文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」