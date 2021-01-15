必踩新景點+1！ 台南最美圖書館「紅色樓梯」、「絕美迴廊」宛如電影場景
今年年初，造價18.8億元打造的華麗圖書館「台南市立圖書館新總館」全新開幕，台南必訪好去處再加一。從外觀就能感受到南市圖的不同，挑高的建築設計搭上金箔色外觀，像是美術館般現代又優雅。晚間還會打上燈光，更是金碧輝煌，那麼厲害的圖書館令人直呼，好羨慕在地人！
一進大廳，就可看到英國藝術家打造的公共藝術「陣風」，像是被風吹得紛飛的紙張，象徵著閱讀帶來的自由與思緒奔放。另一處討論熱度特高之處「紅色旋轉樓梯」，由荷蘭式建築事務所操刀設計，特別選用大紅色作為建築內部的跳色設計更顯得突出。層層疊疊的樓梯，不管由上往下或由下往上拍，每個角度都好有感覺，處處電影感十足。
南市圖共有8樓層，從B2到6樓，每層樓針對不同年齡層都有不同的規劃。複合式的空間，結合數位展區、劇場、講堂、藝廊與咖啡廳，種種細節值得來親自探索。
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地址：台南市永康區康橋大道255號營業時間：08:30~21:00（週一休館）
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