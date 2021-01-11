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哈利波特換你當！台南十鼓「霍格華茲魔法工廠」3大關鍵場景人氣必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@hueichiux授權、IG@goodcimd1授權
圖／IG@hueichiux授權IG@goodcimd1授權

麻瓜們準備變身哈利波特！台南藝文地標「十鼓仁糖文創園區」，2021年將二樓工廠打造成一處魔法空間，全新台版霍格華茲學院就此誕生，讓人彷彿闖入哈利波特的魔法世界。新亮點於元旦首度開放至今未滿兩周，已火速躥升為洗版IG的最強主人公，尚未出發的人快往下一覽必拍場景，未來造訪就能攝下關鍵美照！

圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權

亮點一：最夯魔法長廊

圖／IG@hueichiux授權、IG@goodcimd1授權
圖／IG@hueichiux授權IG@goodcimd1授權

「霍格華茲魔法工廠」出場率最高的打卡場面正是魔法長廊，頭上有騰空的飛天書本，旁邊則有實體書墻，穿上魔法袍還原度近乎百分百。若擔心無法等到空景，可盡量置中，抓好角度用身體擋掉人潮背景。而奇幻的魔法世界原身為園內百年舊糖廠，本次改造以不破壞、不拆除為前提活化建築成工業風，可以看見照片左邊還保留了工廠自身的古早味，增添獨特風味。

圖／IG@goodcimd1授權
圖／IG@goodcimd1授權

亮點二：魔法景觀窗戶

圖／IG@leejanice授權、IG@hueichiux授權
圖／IG@leejanice授權IG@hueichiux授權

除了廊道狹長拍法，每段木色書墻間皆有景觀窗戶，盡頭處的書墻亦是夯點之一。內部充斥了霍格華茲學院的氛圍，窗戶外則有綠意盎然的樹木配藍天景致，午後光影下顯得超浪漫。若蹲低稍微仰角，還能將有翅膀的巨大書本一併入鏡呢！

亮點三、魔法居家壁爐、飛天掃帚

圖／IG@hueichiux授權
圖／IG@hueichiux授權

此外，工廠內還設有另一採歐風佈置的奇幻空間角落，尤其歐美經典的壁爐看起來十分溫馨，仔細看還可以發現懸空的「飛天掃帚」、貓頭鷹、黑鳥等魔法世界常見的佈景。雖然該角落禁止踏入，但乖乖守在線區外也能拍到許多特色照喔！

圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權
圖／十鼓仁糖文創園區官方IG授權

值得一提的是，魔法工廠屬於園內新增的長期景點，占地約7公頃的「十鼓仁糖文創園區」內也含百年榕樹空中步道、地下糖蜜槽、咖啡館、故事屋等，另有可謂十鼓重頭戲的鼓樂表演，超適合揪團安排一天玩透透、拍個過癮！

十鼓仁糖文創園區
地點：台南市仁德區文華路二段326號（鄰近奇美博物館、保安火車站）
營業時間：週二至週五09:30-20:00；週六日一09:30-20:30（17:00-18:00不開放）
十鼓園區票價：全票399元、學生票380元、台南市民票300元，更多詳情或若有更動以官方臉書為準

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