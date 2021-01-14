嘉義3大涼麵名店評比！四味果汁涼麵、諸羅山社涼麵、黃記涼麵涼圓...嚐鮮美乃滋涼麵

自從知道嘉義的涼麵會添加美乃滋（也就是沙拉，嘉義當地古稱白醋至今，我覺得應該是白醋醬說著說著簡化到白醋二字吧），我就實在是好奇這到底是什麼味道。直觀上，添加了美乃滋的涼麵好像有點噁，但是嘉義人都這麼吃一定有他的道理，就算最後覺得這樣很雷也沒有關係，我就是想體驗一下啊～於是趁著來嘉義三天兩夜的機會，一天吃一家網路都會推薦的知名涼麵店，共吃了三家，當然他們都是有添加白醋也就是美乃滋的，最後來記錄一下心得感想吧！

四味果汁涼麵

四味果汁涼麵很明顯，主要賣兩樣東西：四味果汁與涼麵。店面看起來就很一般小吃店，不遠處還有分店，可見得生意相當好，我們抵達時是中午，需要稍微排隊。

先說這四味果汁，故名思義有四種水果在裡面，喝起來的味道不像是天然的，因為裡面有一個明顯的香蕉水味道。香蕉水這東西是台灣古早的冰品調味料，其實是一種化學醇類。其實我從小就喜歡這味道，有些便宜的「清冰棒」也是添加了香蕉水在裡面來幫平淡的甜味添加一股特殊的香氣。要說這四味果汁好不好喝，我不爭氣的還是想説：「好喝」，但一想到是化學調味料，以現今的標準來看還是會讓我怕怕的，就當這是相當有特色的果汁吧～

重點還是來看這涼麵。

不像北部的涼麵用類似油麵那樣的麵條，嘉義涼麵用的麵條很像是「陽春麵」的扁麵條，加上芝麻醬，以及俗稱白醋的美乃滋後，就是一盤嘉義形狀的涼麵了。

四味果汁的涼麵吃起來除了芝麻醬的味道外，選用的白醋真的是比較有醋味，所以整體吃來帶有明顯的酸香感，除此之外白醋本身有的甜味也能幫涼麵加分，符合台灣地方小吃尤其是南部偏甜的特性。麵條 Q 彈是這三家中我們最喜歡的口感。

諸羅山社涼麵

會選這家是因為看了木曜四超玩＋嘉義市政府的推薦而來，而且從影片中也可以看出店家用餐環境不錯，比一般小吃店好很多。

好像嘉義人都是說「白醋」，但諸羅山社也許是為了讓觀光客更容易理解，門口大大的招牌就清楚寫著「美乃滋」。

同樣式採用類似陽春麵的麵條來做為涼麵主體，並且添加芝麻醬與美乃滋，最後鋪上小黃瓜絲。

將整盤麵拌開後，我是覺得美乃滋的味道已經融合進去，變得不明顯了，不像是四味果汁店那樣還有一個明顯的醋酸感，有的只是在口腔中化開的甜味；也許是美乃滋的幫助，所以醬汁把麵身包裹的很緊密，也是很好吃。

諸羅山社涼麵還有賣涼圓，這也是我們大夥兒沒吃過的東西，一併點來看看，不知道可不可以說是涼的肉圓呢？鹹甜鹹甜的滋味也不錯吃，Q彈的外皮有著令人驚喜的口感。

黃記涼麵涼圓

這家是愛吃鬼芸芸在臉書上推薦我的，是她在嘉義的最愛。

同樣有著比一般小吃店更好的用餐環境。

冷藏櫃內的麵條和小黃瓜絲。

店名就有涼圓二字，果然有擺出涼圓專賣店的態勢，涼圓數量真是不少。其實乍看就像是還沒加熱或油炸過的彰化肉圓啊！

黃記的涼麵除了美乃滋外，大蒜泥也給了不少，所以吃起來的蒜味更明顯，並且也不會有名顯的醋味，有的就是甜甜的芝麻香和蒜味，整體來說這味道是我門大夥兒最喜歡的涼麵滋味，不過，黃記的涼麵有個明顯的缺點就是麵條太軟啦～口感沒有其他兩家好，說到最好的麵條口感，我們一致覺得是四味果汁的涼麵最好。

當然涼圓也要來一份，而且嘉義小吃真的是什麼都要加美乃滋啊…

甜甜的肉圓醬＋美乃滋也好吃，而且很明顯的，涼圓的味道比諸羅山社的更好一點點，我是有感覺到明顯的筍香，蠻喜歡的。

這三家的涼麵比較心得

純就嘉義形狀的涼麵來做評比，我們一致覺得：

醬汁口味：最喜歡黃記

麵條口感：最喜歡四味果汁

整體來說加了美乃滋後的涼麵並不會帶有明顯的美乃滋感，會怕美乃滋的人其實不用特別排斥，還是可以試試看啦！只是可惜沒有各項都第一的嘉義涼麵店，要是能夠把各家的強項都組合在一起就完美了，所以也沒有哪一家到必吃的程度，第一次來嘉義吃涼麵的話建議挑離自己近、交通方便的去吃吃看即可，真的是對涼麵很有愛的話，再考慮一網打盡所有的涼麵名店較佳。

四味果汁涼麵

諸羅山社涼麵

黃記涼麵涼圓

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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