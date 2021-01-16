台南國華街「彩虹白糖粿」6種口味現炸現吃　令人念念不忘的傳統甜點

白糖粿這種傳統甜點，我以前從來沒聽過，都是看了前陣子的熱門台劇「想見你」被影響到，超想吃吃看，上網查了一下都說是在台南安平那邊的一間小攤子取的景，本想趁著去台南時順便去朝聖一下(想見你劇中取景店家地圖點此)，可惜交通與時間不配合，只好在小吃聖地國華街找一家白糖粿來解解饞了，就是這家彩虹白糖粿。

想見你中出現白糖粿的畫面：

我以為店家叫做彩虹白糖粿，其實店名叫做「石家」，他們賣的白糖粿因為有多種口味，會沾上不同顏色，所以取了彩虹白糖粿這樣的名字。

點了以後要現炸，稍等一會兒。

我就選了原味與花生粉兩個口味來試試看，做好後看起來也與「想見你」劇中安平那家的白糖粿有著差不多的外型。

可以拿竹纖插著吃，白白胖胖的形狀不規則，吃起來就像是大號的炸湯圓或炸麻糬吧～Q軟又有彈性，雖然看起來外表是裹上了不少糖粉，但其實不會甜膩，而且白砂糖的顆粒感還增添了口感，相當加分！原來白糖粿是這麼好吃的傳統甜點，我好愛啊～相見恨晚囉！

回台北後對於白糖粿這樣好吃的甜點可說是念念不忘，在 Google 地圖中打上白糖粿發現台北市裡面就有賣白糖粿的地方，就趕快衝過來買了。

價格比較貴，這可以接受，畢竟是台北市的熱門地區。

但是吃起來差點覺得是完全不一樣的東西… 才剛炸好就軟掉扁掉，不像台南的可以那般堅挺，口感什麼的也都不一樣。

看來白糖粿還是得吃台南的啊～

石家彩虹白糖粿

台南市國華街三段134號（地圖點此）

(想見你劇中取景白糖粿店家地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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