不只阿里山的「嘉義景點精選」TOP12！全台最長雲海吊橋、溫室蝴蝶花園

近年來，越來越多人喜歡到嘉義旅遊，最熱門的景點非阿里山莫屬！不過除了阿里山以外，嘉義還有很多值得一去的景點，你去過了嗎？今天小編整理了嘉義12個景點及嘉義一日遊路線，趕快跟著小編看下去吧！

嘉義常見Q&A

1.嘉義熱門景點推薦有哪些？

阿里山國家森林遊樂區、奮起湖、隙頂二延平步道、東石漁人碼頭、月影潭心、嘉義市立美術館都是嘉義必去景點唷！

2.嘉義必吃美食有哪些？

說到嘉義美食，怎麼錯過最經典的嘉義雞肉飯、人氣紅不讓的砂鍋魚頭以及料多超美味的生炒鴨肉羹！

3.嘉義推薦住宿有哪些？

詳細住宿介紹：熱門嘉義住宿介紹

熱門地點住宿：火車站附近住宿、阿里山住宿、嘉義住宿TOP20

4.嘉義一日遊行程可以怎麼排？

如果只打算在嘉義停留一天，可以先到東石漁港體驗不一樣的風光，品嘗當地最新鮮的海鮮、拍拍藝術造景，再從東石回到嘉義市區前往嘉義市立美術館、月影潭心等嘉義景點唷！最後在市區吃嘉義雞肉飯、嘉義涼麵，結束幸福的假日一日遊！

阿里山國家森林遊樂區

阿里山國家森林遊樂區。 圖／Flickr

阿里山國家森林遊樂區是嘉義非常熱門的景點，擁有「五奇絕景」，分別是日出、雲海、鐵路、森林、晚霞。除此之外也有許多人喜歡到阿里山賞櫻、賞螢，阿里山其實不是一座山的名稱，而是一個山區，包含非常多座山，如祝山、塔山、松山等，所以當然也有非常多景點值得一去喔！

小編小提醒：阿里山四月～九月為雨季，十月～三月為旱季，也時常有濃霧，若要前往的朋友可以留意一下喔！

位置：嘉義縣阿里山鄉2鄰17號

推薦附近住宿－阿里山賓館

阿里山賓館。 圖／agoda

阿里山賓館是許多人來到阿里山的第一選擇，也是海拔最高的頂級度假飯店。主要分為現代館及歷史館，現代館比較新、歷史館則較為復古，還有總統套房、首相套房等房型，住在阿里山賓館從陽台看出去就是森林景致，也能直接觀看滿天星斗，非常適合在阿里山搭個小火車來場浪漫的懷舊之旅，另外也有套裝專案，可以選擇早、晚餐、DIY行程，還有免費觀星行程喔！

小編偷偷說：阿里山賓館提供觀日出火車票代訂服務，去看日出超方便！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

奮起湖

奮起湖。 圖／Flickr

奮起湖為阿里山的人氣景點，是一個客家聚落，很特別的是它並不是一座湖，奮起湖中的「湖」為客家話中低窪或盆地的意思。而奮起湖是阿里山森林鐵路的中途站，大家可以來這裡逛逛奮起湖老街，吃個道地的奮起湖鐵路便當，若是春天前往可以賞螢，夏天前往則可以賞櫻喔～完全是值得一遊的觀光聖地啊！

位置：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖

東石漁港／東石漁人碼頭

東石漁港／東石漁人碼頭。 圖／IG, kidd214story

小編一直以為東石漁人碼頭附近就是港口、漁船、漁市集結而成的一般港口，後來發現這裡充滿了各種裝置藝術造景，是現在IG相當熱門的打卡景點！有一整排繽紛的彩虹屋、希臘風格彩繪建築，這裡也能放風箏、騎腳踏車，還有親水沙灘可以堆沙玩水，不管是大人小孩在這都可以玩得非常開心唷！

位置：嘉義縣東石鄉彩霞大道420號

故宮南院

故宮南院。 圖／IG, 2020.yu.2020

故宮南院位於嘉義縣太保市，定位和故宮台北院區不同，主要定位為亞洲博物館。而吸引遊客前往故宮南院的理由，除了館內的豐富文物、多元展覽之外，就是園區內南側的至善湖與北側的至德湖，一大片壯闊湖景，非常適合假日到這裡走走。另外，在2020年11月故宮南院邀請了國內外九位藝術家共同打造的戶外美術館正式開幕啦！園區內有許多美麗的藝術造景，趕快來故宮南院走走吧！

位置：嘉義縣太保市故宮大道888號

太平雲梯

太平雲梯。 圖／IG,benson____chen

太平雲梯於2017年正式啟用，曾經是全台最長的景觀吊橋，位於海拔一千公尺處（抖～），可以在這裡欣賞極美的雲海、晚霞，天氣好的時候還可以眺望嘉義市呢！晚上這一座橋還會有燈光秀，每天有不同的色彩輪流照亮這座美麗的吊橋。

位置：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

嘉義市立美術館

嘉義市立美術館。 圖／IG, meng_yun0716

於2020年11月才正式開館的嘉義市立美術館，一開館就吸引需多人來朝聖啦～嘉義市立美術館為原菸酒公賣局改建而來，原菸酒公賣局與台南林百貨是同一個建築師所設計喔！改建之後，新舊建築相互融合，有種古典與現代的撞擊之美，來到這裡瞬間覺得自己的氣質也加一百分了呢～

位置：嘉義市西區廣寧街101號

新嘉大昆蟲館

新嘉大昆蟲館。 圖／IG, mumu_yabe

新嘉大昆蟲館位於嘉義大學旁，是昆蟲生態展示館，館內展示了許多昆蟲標本，另外還有放大的昆蟲模型，讓參觀的遊客可以清楚的看見昆蟲的細節，也有活生生的昆蟲可以與它接觸互動喔！但新嘉大昆蟲館目前最火紅的區域是溫室蝴蝶花園，這個花園以玻璃球體為設計，採光很好、又有完善的設計步道，非常值得一來！

位置：嘉義市東區學府路300號

龍王金殿

龍王金殿。 圖／IG, yan_00526

龍王金殿有「台版金閣寺」之稱，為佛教寺廟主要供奉龍王，整座寺廟蓋得金碧輝煌，乍看之下真有一秒到了京都的錯覺！因為路途需經過梅山36彎，路很小條不太好走，所以到了之後會有種撥雲見日的驚喜感，除了建築相當精緻，環境也非常寧靜清幽，值得來這裡走一走～

位置：嘉義縣梅山鄉太興村橫山6-之25號

蘭潭風景區－月影潭心

蘭潭風景區－月影潭心。 圖／IG, acebh520

蘭潭是嘉義市自來水的水庫，潭水清澈見底，所以到了晚上可能會遇見「蘭潭泛月」的美景！而「月影潭心」為這幾年剛建好的新造景，位於蘭潭風景區，由鋁片簍空編織而成，造型就像鳥巢構築在潭水之上般，到了晚上還會有不同的光影變化，十分浪漫～另外也有音樂水舞噴泉喔！

位置：嘉義市東區鹿寮里紅毛埤187之4號

板陶窯交趾剪黏工藝園區

板陶窯交趾剪黏工藝園區。 圖／IG, penny_qqeudora

板陶窯交趾剪黏工藝園區位於嘉義新港，這個工藝園區的名稱有點長，但你們知道什麼是交趾？什麼是剪黏嗎？交趾和剪黏其實是廟宇建築的工法，因為學藝者越來越少，為了延續這門傳統工藝，所以創辦了開設了此園區。園區內有相當多可愛的造景，還有巨型的貓咪車站，太可愛了啦～除此之外還有DIY體驗、作品展覽室可以參觀喔！

位置：嘉義縣新港鄉板頭村45之1號、45之2號

隙頂二延平步道

隙頂二延平步道。 圖／IG, qwe0088516

嘉義阿里山的隙頂最盛名的就是日出、雲海、雲瀑等自然景觀，以及金萱茶、青心烏龍茶等高山茶。而二延平步道就位於隙頂，全長約一公里，沿途設置木棧道樓梯，是相當輕鬆好走的步道喔！來到這兒一定要好好地走完一趟，一路上能欣賞竹林，還有排列得相當整齊療癒的茶園，幸運的話還能看見夕照與雲海滾滾翻騰～超級夢幻！

位置：入口處位於阿里山台十八線公路53.5K處

推薦附近住宿－嘉義番路雲登渡假會館

嘉義番路雲登渡假會館。 圖／agoda

嘉義番路雲登渡假會館擁有大面積的露天陽台，可以眺望阿里山山脈～住在這兒有種遠離城市喧囂的愜意感，舒適又清幽啊！嘉義番路雲登渡假會館除了提供各式房型，也有棋牌室、兒童遊戲室等相當多的親子設施，最厲害的是飯店除了有SPA、健身房，還有高爾夫球推桿練習場～是不是超有渡假感的！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：嘉義縣番路鄉第三農場136號

嘉義新港稻草捲

嘉義新港稻草捲。 圖／IG, xyodc

到了稻田收割的季節，農民將稻作收割之後，會將稻草捆成一捲一捲，這些療癒的稻草捲躺在嘉義新港這一處，成了時下最熱門的裝置藝術、IG熱門拍照景點，拍起來真的超美！不過這些稻草捲什麼時候會被移走很難說（可遇不可求的概念），要來之前記得先做一下功課，不要撲空啦！

位置：嘉義縣新港鄉嘉義68鄉道13號（優明環保有限公司旁稻田）

看完了小編的介紹，是不是覺得嘉義真的好多景點可以去！嘉義雖然不只有阿里山，但是小編還是要瘋狂推薦到了嘉義一定要去阿里山走一遭，瞧瞧最美的雲海和日出，才不負此行啊！

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