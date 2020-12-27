南部首座「透明泡泡屋」免費拍！台南北歐仙境有挪威森林雪景　還能體驗開遊艇

台南最新朝聖熱點快跟上！夢幻「透明泡泡屋」為近年興起的人氣配置，每每出現於網美系餐廳、景點必掀起打卡熱潮。如今專屬南部的首座星空泡泡屋隆重登場，兩款風格的水晶球置身大片草地，歐風園區還設有期間限定的杉木雪景步道，以及作為必拍地標的遊艇造景和巨大行李箱，讓大家的美照庫存一日瞬間爆量！

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這處夯點就在國際級品牌「萬國通路（Eminent）」位於台南歸仁鄉的觀光工廠，本次特別舉辦「冬季漫遊夢幻嘉年華」，其中最強亮點莫過於首度打造的泡泡屋，一座配合聖誕季放有金色聖誕樹，整體裝飾精緻；另一款則為居家北歐風，純白迷你帳篷也十分漂亮。兩款小屋讓人站著拍、坐著擺拍、單拍都好看，若配著後方歐式紅瓦建築一起入鏡，異國氛圍更顯濃郁，難怪躍升洗版IG的全新場景。

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此外，戶外還有整齊排開的杉樹步道，白皙地毯就像踩在雪地既視感，假日還會定時灑雪花，讓人秒飛簡短版本的挪威森林賞雪景，戶外還有觀光遊艇和大型行李箱裝置能夠拍一波。而以行李箱為主題的觀光工廠在館內也規劃了適合親子旅遊的區域，像是世界光廊、特展、行動體驗館、DIY教室等，亦有展售區販售各款行李箱，入內參觀門票為200元，2/16前開放免費入場，加上嘉年華行李箱、背包、旅行小物特賣，搭配假日限定美食市集，絕對是台南遊玩新據點。

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萬國通路創意觀光工廠

地址：台南市歸仁區中正南路二段1號 冬季漫遊夢幻嘉年華活動日期：即日起-2021/1/10營業時間：08:00-17:00 (週一休館)停車費用：每台50元(可折抵消費)

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