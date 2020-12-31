台南版「天空之鏡」無邊際泳池、泡「泥巴溫泉」美人浴！台南山林＋海邊景點

【圖／文：行遍天下】

很少地方會像這裡，泡湯時泡入看起來灰灰髒髒的泥巴水中，不但深不見底，甚至還會快樂地把泥巴拿來敷臉敷身體。

堪稱全台最髒的溫泉，卻深受女孩子們的喜愛。

一感台南深山林內的趣味

越髒越好玩的關子嶺泥漿溫泉，獨特的泥漿泉質讓這裡一年四季都有遊客爭相前往。泥漿溫泉為鹼性碳酸泉，灰灰的泉水濃濁是因為含有硫磺、礦物質與鹽份，源頭約為75度左右，降溫後浸泡可以讓肌膚滑嫩，尤其是當把泥漿經過處理後更可以用於擦抹身體、臉部，甚至還有著泥漿面膜等美容產品，也難怪總是吸引人潮前來朝聖。更可在暖湯身心舒暢後前往附近的好漢坡、老街、寶泉橋等地一覽深具昭和時期懷舊風貌的街區市景。

戶外溫泉是許多長輩的最愛，甚至每個月來好多次。

充滿古意的寶泉橋適合換上飯店提供的浴衣到外頭散步。

順著175縣道緩緩往山上前進，這條被譽為「咖啡公路」的路線在台南成功打響名號，在制高點位置的大鋤花間咖啡館可說是元老創始店家。出身於屏東、走闖台灣一圈後落腳在台南東山區的老闆郭雅聰用咖啡改造了這個區域。

大鋤花間的主人郭雅聰玩咖啡玩出興趣甚至帶領東山咖啡風潮。

一入口就是整片已經紅澄結實纍纍的咖啡樹，用大量木頭與彩色圖案妝點的園區由老闆與女婿兩代一同經營著，自種自烘的他們甚至在台南精品咖啡評鑑中獲得冠軍。飲啜一口虹吸式煮出的鐵比卡咖啡，感受褐色液體在口中交織的花果酸香與後韻，眼前是175縣道蜿蜒的山景，生活就該這麼愜意閒適。

口中交織的花果香及後韻的鐵比卡咖啡。

在仙氣飄飄的山腰癮一味溫暖

循著175縣道更往山裡去，仙湖農場像是刻意藏在山林間般，擁有天馬行空想法的年輕一代老闆吳侃薔，把過去家裡「製作龍眼乾」的農業轉化成民宿，除了持續自家農特產外，更透過住宿讓文化融入生活。2019年全新打造的「迎山」把產業與生活雙結合，每間設有大陽台與茶席，向過去灶寮謙卑討山文化致敬。在山上無邊際泳池畔喝一杯龍眼果醬咖啡，別具風情。

仙湖農場迎山房內陽台與百年山村同框，仿扁擔的茶桌別具風情。

近來最紅的無邊際泳池可望向大台南地區，是超級打卡熱點。

拜訪海學習海滋味

揮別山林還可造訪海邊，台南安平有著穩定海況與地理條件加持，亞果遊艇碼頭設置於此後更掀起一股四季都可體驗的遊艇熱潮，從駕馭風帆小試身手到跟著教練搭乘雙船體的遊艇出海，穿著救生衣遊玩在海上的SUP立槳活動，在樂活學院裡聆聽各種遊艇入門的知識，一感身處環海島國得天獨厚與海共好的水樂園人生。

台南市區內就可體驗的帆船與遊艇活動，最適合海島國家的我們。

登上安平港內的德陽艦號，巧遇鋼鐵機器人展。

肚子餓了，遊艇碼頭越過大橋就是漁光島，島上的海洋牧場餐廳一盤直徑超過50公分的海鮮端上桌全場驚豔，由龍蝦、三點蟹、鮮魚與新鮮蔬菜組成，被遊客戲稱為痛風鍋的海鮮大餐，吃得到滿滿的鮮甜外，也能感受台南人霸氣的飲食文化。

海洋牧場裡的澎湃海鮮大餐，堪稱無敵痛風鍋。





景點介紹

關子嶺統茂溫泉會館

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號

電話：06-682-3456

網址：guanziling-uniongo.toongmao.com.tw





地址：台南市東山區高原里109-17號 (175號咖啡公路11.5公里處)

電話：06-6864350

營時：週一至五10:00∼18:00、 週六日10:00∼21:00(週二休)





地址：台南市東山區南勢里大洋6-2號

電話：06-6863635

網址：www.senwho.com

價位：入園門票150元(可抵100元餐飲費)、紅龜粿手作體驗1人250元、迎山2人房 3,800元起





報名：請搜尋「燦星旅遊」

價位：大力丸帆船初體驗+安平港繞港988 元，超值帆船體驗出海、SUP漁光島 3,000元(均4人成行)





地址：台南市漁光路53-1號

電話：0917-352-219

營時：10:00∼21:30

網址：漁光島之海洋牧場





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」