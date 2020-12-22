快訊

接董座僅50天！林文淵丟震撼彈：今天是我在大同最後一天

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣也有「鰻魚村」！全台首創口感鮮嫩「胭脂鰻」，還有DIY體驗池必玩

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

鰻魚控看過來！我們可能有聽過高雄的「黃埔新村」或是台中的「光復新村」，甚至是台北的「寶藏巖國際藝術村」，但你可能沒有聽過台灣也有「鰻魚村」，是座落於雲林口湖鄉的鰻魚店「第一鰻波」，經營已超過50年，栽培的「胭脂鰻」是旅客與當地饕客相當喜愛的美食料理，吃過的都比讚！

號稱「全台唯一鰻魚村」的第一鰻波，其實是由莊國顯先生與嚴竹英女士所創立的，從民國58年啟用了當年雲林首座「鰻魚池」，便開始經營鰻魚生意，為了秉持最高的鰻魚口感，經過好幾年的養殖研究，終於打造了「胭脂鰻」非常細嫩的口感，（又稱為幼齒鰻，年齡平均只有一歲），目前有九成都外銷至國外，也算是鰻魚界的台灣之光。

圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

目前也有在經營台灣餐飲服務，像是推出各式的鰻魚便當、飯糰與串燒等料理，同步規劃了「體驗池系列DIY活動」，可以在鰻魚村第一手了解知識外，也能親自抓鰻魚，還可以手作鰻魚飯糰，體驗滿滿的「鰻魚樂趣」。

圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

現在「第一鰻波」推出的胭脂鰻也被選為雲林十大伴手禮，日前也推出伴手禮訂購活動，單片裝（附保冷袋禮盒）單片重量為125公克，售價300元，最少可選一組6片特價1700元（外島運費另計）想要品嘗全台最好吃的「胭脂鰻」，千萬不要錯過。

第一鰻波工坊

地址：653雲林縣口湖鄉外埔路1-2號

營業時間：早上9:00至下午5:00

電話：0963-120-203

伴手禮訂購網址：https://reurl.cc/ldqbAj

圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專
圖／第一鰻波-胭脂鰻臉書粉專

延伸閱讀：

桃園「300秒煙火」元旦獨家登場！台茂推「耶誕光雕秀＋40家市集」

全國最大「稻草卷迷宮」免費拍！雲林大埤666坪稻草王國12/26登場

鰻魚 伴手禮 十大 便當 成都

相關新聞

台灣也有「鰻魚村」！全台首創口感鮮嫩「胭脂鰻」，還有DIY體驗池必玩

鰻魚控看過來！我們可能有聽過高雄的「黃埔新村」或是台中的「光復新村」，甚至是台北的「寶藏巖國際藝術村」，但你可能沒有聽過台灣也有「鰻魚村」，是座落於雲林口湖鄉的鰻魚店「第一鰻波」，經營已超過50年，栽培的「胭脂鰻」是旅客與當地饕客相當喜愛的美食料理，吃過的都比讚！

全國最大「稻草卷迷宮」免費拍！雲林大埤666坪稻草王國12/26登場　還能玩捉迷藏

前陣子曾為大家介紹過集結新北、嘉義稻草捲心酥3大景點，如今全國最大「稻草卷迷宮」強勢回歸，即將伴隨「2020雲林縣大埤鄉稻草文化藝術季」於12/26正式登場。獨特造景設於國道一號雲林系統交流道下，活動

試營運免費入場！台南「最美山林燈節」空山祭12/25點燈　14件光景藝術照耀虎形山

台南今年耶誕、跨年活動多到起飛啦！繼森山市集、雙官邸市集陸續登場，加碼跨年演唱會超強卡司公佈，去年榮獲全台最美山林燈節美譽的「空山祭」，也已悄然升級成2.0，確定於12/25聖誕節正式回歸！試營運及開

楓紅之美！ 嘉義楓情萬種　忍不住讚嘆「阿里山植物園」滿地緋紅

udn走跳旅遊／布魯 阿里山森林遊樂區每年最美的兩個時節是3、4 月的櫻花季，與11、12月的紅葉季，不同的紅色，卻都將森林遊樂區妝點得繽紛亮麗。如果說春天的阿里山是有氣質的清秀佳人，那秋天

5元紅茶、10元炸肉片！台南真正銅板價小吃「無名脆肉」50元吃到過癮

台南坐享小吃之都美譽，輕鬆就能在當地各區找到精華美食。而繼之前安南隱藏版「無名炸叉燒」，又有美食部落客發現了一家在地人最怕被曝光的小吃攤，一袋紅茶只要5元，薯條和炸肉片10元吃得到，招牌無名脆肉更是銅

雲林古坑阿嬤私房菜！ 「一雞多吃」咖啡醬燻烤雞+狗尾草燉雞+獨家脆筍麵

udn走跳美食／華少甫 上次跟友人一起來到雲林古坑，來到一家許多綜藝節目都曾到訪，明星藝人都是座上賓的秘店「阿嬤私房菜」，品嘗用獨家咖啡秘醬燻烤的創意桶仔雞，以及作工繁瑣的季節限定筍仔麵。

台灣最西端火車站在台南！還有隱藏火鍋店「延齡堂」天山百草鍋暖胃必吃

啟用於1900年，在歷經20多年後，因不敷使用下而拆除重建，在1936年完成現今建築之模樣。結構上，採用當時盛行的折衷主義，融合古典與現代，在正面門廊設計有3個圓拱門，左右也各有1個圓拱門，並於兩邊轉角牆上配置圓形氣窗，屋簷上有精緻的浮雕裝飾。

以咖啡入菜！ 雲林小天梯下的「天秀山莊」秘境餐廳民宿 大嚐涮嘴溪蝦+甘蔗蜂

udn走跳美食／華少甫 上次跟豬飛小姐、漢斯先生夫婦一起去雲林旅遊，早上踩點了小天梯跟情人橋後，中午沿著斜坡一路往下，來到了可以入住小木屋又可以吃飯的的天秀山莊，吃吃看他們家招牌的「咖啡入菜」，

品茗佐美味甜點！ 嘉義下午茶最美老宅「雲起茶館」推薦

udn走跳美食／阿MON 雲起茶館 是嘉義興業新村新開幕小茶館，是由老房子改建而成，保留了許多舊建築特色，並融入了許多新建築元素，讓茶館懷舊復古中又有些許西洋風情，堪稱是嘉義最美茶館，茶飲以該店

在迷客夏吃乾拌麵！全台唯一「迷客夏古蹟門市」藏身台南水交社日系古宅

人氣飲料品牌迷客夏近日限時推出芋頭系列新品「買一送一」，史無前例的優惠引爆粉絲排隊購買熱潮。而有別於大家熟悉的門市

鱔魚、花枝大塊厚實！ 台南在地人氣小吃 進福炒鱔魚專家

udn走跳美食／涼子是也 進福炒鱔魚專家這間台南人氣小吃，無論是炒鱔魚意麵或是炒花枝意麵都相當吸引我，所以一直很想來吃看看。不過每次來台南就想美食一路吃，通常會把行程排在國華街、永樂市場、安平老

花海看到飽！台南後壁33公頃「波斯菊黃金花海」滿開炸裂　田間美景太忘憂

即將於11/14登場的2020台中國際花毯節以「愛麗絲花境探險」為主題掀起熱潮，其實除了中部升級版的新社花海，台南也有絕大片後花園秘境，目前「波斯菊花海」已絕美滿開，超適合不愛人擠人的花控拍個過癮！

熱門新聞

台中限定拾覺「巨無霸多多」12/31回歸 元旦3日再搭「買一送一」

全國最大「稻草卷迷宮」免費拍！雲林大埤666坪稻草王國12/26登場　還能玩捉迷藏

都市裡一抹綠！ 「台中六大公園」一次看　約會、親子同遊好去處

台灣也有「鰻魚村」！全台首創口感鮮嫩「胭脂鰻」，還有DIY體驗池必玩

耶誕節何處去？ 中市府推薦到甲安坑登山泡湯露營趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。