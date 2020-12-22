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台灣也有「鰻魚村」！全台首創口感鮮嫩「胭脂鰻」，還有DIY體驗池必玩
鰻魚控看過來！我們可能有聽過高雄的「黃埔新村」或是台中的「光復新村」，甚至是台北的「寶藏巖國際藝術村」，但你可能沒有聽過台灣也有「鰻魚村」，是座落於雲林口湖鄉的鰻魚店「第一鰻波」，經營已超過50年，栽培的「胭脂鰻」是旅客與當地饕客相當喜愛的美食料理，吃過的都比讚！
號稱「全台唯一鰻魚村」的第一鰻波，其實是由莊國顯先生與嚴竹英女士所創立的，從民國58年啟用了當年雲林首座「鰻魚池」，便開始經營鰻魚生意，為了秉持最高的鰻魚口感，經過好幾年的養殖研究，終於打造了「胭脂鰻」非常細嫩的口感，（又稱為幼齒鰻，年齡平均只有一歲），目前有九成都外銷至國外，也算是鰻魚界的台灣之光。
目前也有在經營台灣餐飲服務，像是推出各式的鰻魚便當、飯糰與串燒等料理，同步規劃了「體驗池系列DIY活動」，可以在鰻魚村第一手了解知識外，也能親自抓鰻魚，還可以手作鰻魚飯糰，體驗滿滿的「鰻魚樂趣」。
現在「第一鰻波」推出的胭脂鰻也被選為雲林十大伴手禮，日前也推出伴手禮訂購活動，單片裝（附保冷袋禮盒）單片重量為125公克，售價300元，最少可選一組6片特價1700元（外島運費另計）想要品嘗全台最好吃的「胭脂鰻」，千萬不要錯過。
第一鰻波工坊
地址：653雲林縣口湖鄉外埔路1-2號
營業時間：早上9:00至下午5:00
電話：0963-120-203
伴手禮訂購網址：https://reurl.cc/ldqbAj
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