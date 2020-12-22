台灣也有「鰻魚村」！全台首創口感鮮嫩「胭脂鰻」，還有DIY體驗池必玩

鰻魚控看過來！我們可能有聽過高雄的「黃埔新村」或是台中的「光復新村」，甚至是台北的「寶藏巖國際藝術村」，但你可能沒有聽過台灣也有「鰻魚村」，是座落於雲林口湖鄉的鰻魚店「第一鰻波」，經營已超過50年，栽培的「胭脂鰻」是旅客與當地饕客相當喜愛的美食料理，吃過的都比讚！

2020-12-22 12:55