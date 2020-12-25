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11公頃新景點！台南官田遊客中心後花園「天空之窗」好好拍 IG偽出國新地標
編輯：Shan@ReadyGo
今年2020年8月才啟用的官田遊客中心佔地約11公頃，園區景觀以「鄉村聚落」及西拉雅族元素融入進嘉南平原打造而成，不僅交通位置方便，且設備齊全，園區後花園的大片綠地，更成為IG打卡新地標。
整體建築配置，延續西拉雅族傳統聚落面向水域來設計，被山水之色環抱著的土地，以建築主體環繞出一完整的戶外廣場作為象徵，主體為一座兩層樓高的綠建築，若從遊客中心裏頭的落地窗望出去，是一望無際的草原。
除了完善的設施，同時也規劃引進地方農特產品進駐展售，提供地方農特產品行銷窗口，使其成為多功能園區，為到此旅遊的遊客和當地居民提供更友善、多元的服務。遊客中心還有「百年卡打車收藏展」、西拉雅四季的美攝作品展、親子動態VR體驗區、120度環形劇場等，不只好拍也好玩。
交通路線
【南下】
於國道３號烏山頭交流道下→171線道往六甲、官田方向→左轉165線道→左轉福田路99號即到達。
【北上】
於國道3號官田系統交流道→東西向84號快速道路北門-玉井線→往北門方向下官田匝道→右轉台一線往官田方向→右轉後潭路→左轉福田路即到達。
開放時間：09:00~17:00
門票資訊：免門票
電話：06-6900399
地址：臺南市官田區官田里福田路99號
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