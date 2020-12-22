全國最大「稻草卷迷宮」免費拍！雲林大埤666坪稻草王國12/26登場　還能玩捉迷藏

前陣子曾為大家介紹過集結新北、嘉義稻草捲心酥3大景點，如今全國最大「稻草卷迷宮」強勢回歸，即將伴隨「2020雲林縣大埤鄉稻草文化藝術季」於12/26正式登場。獨特造景設於國道一號雲林系統交流道下，活動未開放就已吸引不少在地居民好奇搶拍，看來各大社群版面又有新一波美照準備接招！

圖／IG@molly888666授權

雲林大埤鄉為全台稻米產量最大的產地，近年也陸續興起不少隱藏版鄉間快閃亮點，唯稻草卷景點保留期限比較隨緣。本次官方特別規劃「2020稻草文化藝術季」，用600捲稻草捲心酥製成巨型稻草迷宮，打造佔地達666坪的「稻草王國」，讓民眾有寬敞空間可以暢遊拍照。大家也可順勢體驗「闖迷宮」、「滾草球」、「套圈圈」等童趣遊戲，大小朋友還能一塊兒玩起躲貓貓呢！

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「2020稻草文化藝術季」於12/26起免費開放，雖無設置制高點，但拍照時可站上堆疊的草堆拍出俯視角度。除了稻草卷迷宮，現場為迎接2021牛年精心設立了大型稻草牛寶，26日開幕當天也預計準備了表演節目、童玩遊戲及台灣第一米倉滷肉飯美食供享用，過完聖誕節就到雲林感受特色農村風光吧！另外提醒大家，由於地點位於高速公路橋下、國道1號禁區，現場禁止空拍，攝影玩家們可要注意囉！

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2020雲林大埤稻草文化藝術季

地點：google大埤三結稻草迷宮（GPS：23.665091, 120.453945）

圖／IG@molly888666授權、大埤鄉公所臉書專頁

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