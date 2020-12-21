試營運免費入場！台南「最美山林燈節」空山祭12/25點燈　14件光景藝術照耀虎形山

台南今年耶誕、跨年活動多到起飛啦！繼森山市集、雙官邸市集陸續登場，加碼跨年演唱會超強卡司公佈，去年榮獲全台最美山林燈節美譽的「空山祭」，也已悄然升級成2.0，確定於12/25聖誕節正式回歸！試營運及開幕首日開放全台民眾免門票入場，連三日都能揪親朋好友，一起來場山林冒險之旅。

廢青不廢團隊用回收塑料共同打造《化蛇織影》，懸空吊橋搭配燈光，勾勒出大蛇斑紋、蛇鱗。圖／IG@beckhamhong66授權

邁入第二屆的「龍崎光節-空山祭」為備受好評的藝術盛典，今年以「大地迴生」為主題，共有14件大型卻精美的藝術燈飾散佈於龍崎運動健走型的「虎形山公園」。限定展覽路線長達2公里，不論一般散步，或行走於階梯或斜坡時，沿途都能賞見獨特景色，逛完一圈至少40至60分鐘，越夜越浪漫。

沿著木製階梯往上，有彩色的小燈泡為夜行的大家引路。圖／IG@beckhamhong66授權

創作者辛綺《流光樹：團聚》打造以光為食的「光蟲」造景藝術，各色線條營造出絢麗場景，近看繽紛亮眼，遠看則壯觀無比。圖／IG@beckhamhong66授權

本回空山祭有別去年，擴大規模之餘，展期也特別拉長至66天，並首度採用售票制以推廣在地藝文活動。現場票價100元，線上購票則為5折銅板價，50元除了有絕美藝術燈飾，也含免費專車接駁、生態導覽等，憑票根還可享在地店家優惠。而設籍龍崎區居民可天天免費入場，同屬南關線的仁德、歸仁及關廟等地居民則有週一至週四免門票的福利。值得一提的是，官方也特別開放12/25至12/27免票自由參觀，尚未購票的民眾若打算搶先一睹夢幻作品，記得提前安排行程衝一波。無法開車的人，亦可搭乘大臺南公車紅幹線或高雄客運8050抵達「公車龍崎站」，交通不用愁！

《地空膠囊》位於場外，小空間在夜幕低垂時點亮了視野。圖／IG@beckhamhong66授權 藝術家林書楷巧手創造璀璨的積木城市。圖／IG@beckhamhong66授權

竹織的《怹食蛇》隧道長達200公尺，為2020空山祭一大亮點。圖／IG@beckhamhong66授權

龍崎光節：空山祭

地址：台南市龍崎區頂里新市子49號（google虎形山故事館）展期：2020/12/25-2021/02/28（最後入場時間21:20）點燈時間：17:30-22:00一般票價：現場票100元；網路訂票半價50元（12/25-12/27試營運開幕日免費入場）暢遊票無限迴生卡票價300元（展期內可不限次數進場、享官方週邊商品9折優惠，附贈購卡禮飲料提袋）購票詳情：空山祭臉書專頁注意事項：票種皆為限額發售，若線上完售，活動現場恕不再販售

圖／IG@beckhamhong66授權

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