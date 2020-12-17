楓紅之美！ 嘉義楓情萬種　忍不住讚嘆「阿里山植物園」滿地緋紅

阿里山森林遊樂區每年最美的兩個時節是3、4 月的櫻花季，與11、12月的紅葉季，不同的紅色，卻都將森林遊樂區妝點得繽紛亮麗。如果說春天的阿里山是有氣質的清秀佳人，那秋天的阿里山就是具韻味的溫婉美人了。

布魯十二月初上阿里山，分別前往植物園、小笠原山、對高岳、沼平車站、慈雲寺等地賞楓及銀杏，不禁讚嘆阿里山的楓紅之美。這篇先分享阿里山植物園的台灣紅榨槭，胭脂紅、玫瑰紅、酒紅、櫻桃紅，有層次的紅葉滿滿舖陳在綠草地上，一開始就讓布魯眼紅了。

布魯分享在健行筆記網站的阿里山賞楓GPX路徑圖，有標示路點與楓樹種類，歡迎點圖前往下載。

阿里山植物園前的步道入口附近落葉紅葉舖成厚厚紅毯。

植物園的紅葉全部都是台灣紅榨槭。

早上十點左右，前一夜的雨殘留許多水氣，使得植物園帶著幾許夢幻美。

滿地紅葉具有浪漫的氣勢。

植物園的遊客中心，有展覽有熱飲有洗水間，是往小笠原山觀日出或賞楓的最佳休憩站。

植物園遊客中心後方的草地上，紅葉舖陳得更誇張。

森林裡有霧氣，表示有機會看到林隙光。果然拍著拍著，就是那道光就閃出來了。

布魯便利貼：

對高岳步道資料：由步道入口經對高岳車站、登山步道入口到對高岳山頂對高亭來回3.4K，含拍照休息約需2小時。全程只有對高岳車站有洗手間。

參考賞楓行程：

由旅客服務中心遊園車站搭遊園車上祝山，再步行往阿里山植物園、小笠原山賞台灣紅榨槭。接著步行下山轉對高岳步道，經對高岳車站，至對高岳山頂涼亭觀賞紅榨槭及青楓。之後返回至沼平車站賞尖葉槭，往慈雲寺途中在阿里山賓館前賞青楓，然後至慈雲寺賞銀杏及青楓。最終步行返回旅客服務中心。全程含拍照休息約需7小時。有興趣上山賞楓朋友可參考自己的時間體力，也可搭配遊園車安排最適合自己的賞楓行程。

阿里山森林遊樂區

票價：全票300元，本國籍優惠200元，半票150元(嘉義縣市居民、學生)，優待票10元(65歲以上或6歲以下)。

109年12底前，林務局所屬太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選1處享免費入園1次的優惠。

阿里山森林遊樂區遊園車

祝山線：上山9:00,11:00,13:00,15:00／下山9:30,11:30,13:30,15:30,16:30。單程150元。

沼平線及香林受鎮宮線機動發車。單程60元。

上車地點：遊園車總站（大型車停車場旁）、阿里山旅服中心旁。

阿里山交通資料：可至嘉義火車站或高鐵站，搭乘嘉義縣公車處班車或台灣好行班車，班距約一小時一班，上山首班5:50，下山末班17:00。自行開車由嘉義交流道至阿里山森林遊樂區約100分鐘。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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